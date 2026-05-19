ソーラーのチカラで頷くタコちゃん！「大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん」新発売！

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、ソーラーのチカラで頷くタコちゃん！「大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん」を、2026年5月下旬発売予定です。

■商品概要

大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん

価 格：1,100円（税込）

本体サイズ（約）：W50 X H100X D35mm

発売日：2026年5月下旬 ※販売場所によって導入時期が異なります。

販売場所：関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com