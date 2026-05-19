ソーラーのチカラで頷くタコちゃん！「大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん」新発売！
株式会社ヘソホールディングス
■会社概要
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、ソーラーのチカラで頷くタコちゃん！「大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん」を、2026年5月下旬発売予定です。
■商品概要
大阪名物 ソーラーゆらゆらタコちゃん
価 格：1,100円（税込）
本体サイズ（約）：W50 X H100X D35mm
発売日：2026年5月下旬 ※販売場所によって導入時期が異なります。
販売場所：関西の駅構内、土産店舗、バラエティショップなど
※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。
■会社概要
社名：株式会社ヘソプロダクション
本社所在地：大阪市福島区海老江1－4－３ ヘソホールディングスビル
代表者：代表取締役 稲本 実
資本金：10,000,000円
事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング
URL： https://www.heso-pro.com/
※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。
《本件に関するお問い合わせ先》
株式会社ヘソプロダクション
URL： https://www.heso-pro.com