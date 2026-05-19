作業中も両手自由！リン酸鉄電池採用の安全設計ウエストファンを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、長寿命で安全性の高いリン酸鉄電池を採用し、腰掛け・首掛け・卓上の3WAYで使える超強風仕様のベルトファン「400-TOY053BK」を発売しました。

【おすすめポイント】

・長寿命＆高安全性のリン酸鉄電池を採用した安心設計

・腰掛け・首掛け・卓上で使える便利な3WAY仕様

・超強風＆5段階風量調整で暑い現場や外出時も快適

【掲載ページ】

ベルトファン USB扇風機 ウエストファン リン酸鉄電池 腰かけファン 超強風 5段階風量 腰かけ/首かけ/卓上 簡易空調作業服 小型 LED残量表示 USB-C充電 安全 ブラック

型番：400-TOY053BK

販売価格：4,527円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY053BK

コンパクトなのに超強風

本製品は、コンパクトサイズながら服の中へしっかり風を送り込める超強風仕様のベルトファンです。腰に装着することで、まるで簡易空調作業服のように身体を効率よくクールダウン。炎天下での作業やイベント、アウトドア、通勤時など、暑さが気になるシーンで快適さをサポートします。小型ながらパワフルな風量で、夏の暑さ対策に最適です。

安全性に優れたリン酸鉄電池を採用

バッテリーには、従来品より約3倍長持ちするとされるリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しました。高い安全性と長寿命を両立し、毎日安心して使える仕様です。さらに、本体には温度センサーを搭載しており、高温状態になると自動で一時停止する安心設計。長時間の使用でも安全面に配慮されており、屋外作業や現場仕事にもおすすめです。

リン酸鉄バッテリーでないお手頃価格の従来品も販売しております。（品番：400-TOY048BK）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY048BK

シーンに合わせて使える3WAY仕様

本製品は、腰に固定するベルトファンとしてだけでなく、首掛けファンや卓上ファンとしても使用できる3WAY仕様です。クリップで固定すれば両手が自由になり、作業効率も向上。付属のネックストラップを使えば移動中でも快適に涼しさを持ち歩けます。さらにスタンドを使えばデスク上でも活躍し、自宅やオフィスでも便利に使用できます。

5段階風量調整で快適さ自在

使用シーンや暑さに合わせて選べる5段階の風量調整機能を搭載しています。弱風なら最大約9時間使用でき、長時間の外出や作業時にも安心です。強風モードでは瞬時に涼しさを感じられるため、熱気がこもりやすい場所でも快適に過ごせます。LEDディスプレイでバッテリー残量をひと目で確認できるため、充電タイミングも分かりやすく便利です。

コードレスだからどこでも使える

USB Type-C充電式のコードレス仕様で、場所を選ばず手軽に使用できます。約230gの軽量設計に加え、薄型コンパクトボディなので装着時も邪魔になりにくく、動きやすさも抜群です。屋外イベント、配送業務、ガーデニング、スポーツ観戦など、暑さ対策が必要なあらゆるシーンで活躍。持ち運びやすく、毎日使いたくなる便利な一台です。

製品仕様

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-TOY053BK

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-toy053bk/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-toy053bk.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/779711271

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1KMYZDC

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

扇風機・工場扇の商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001017007

熱中症対策グッズで夏を乗り切る！おすすめ商品

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/heat-stroke/

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。