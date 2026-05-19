訪韓日本人観光客の増加を背景に、「オリーブヤング・ダイソー・MUSINSA・薬局」を中心としたKショッピングトレンドが拡大...オフライン体験型マーケティングへの関心も高まる

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韓国のビューティーコミュニティプラットフォーム「パウダールームJP」は、近年のショート動画コンテンツ消費の拡大に合わせ、Instagramリールを活用したコンテンツ運営を強化していると発表した。

近年、ビューティーおよびライフスタイル業界では、短く直感的に情報を伝える動画コンテンツを通じて、商品や空間を探索する消費行動が広がっている。実際に、パウダールームJPにおけるリールコンテンツの運営件数は、前年同期比で約150％増加した。

特に、実際の使用シーンや店舗訪問体験を盛り込んだVlog形式のリールコンテンツが主要なコンテンツフォーマットとして定着しつつあり、ブランド各社においても関連コンテンツへのニーズが高まっている。

訪韓外国人の消費動線の変化も、こうした流れに影響を与えている。韓国観光データラボおよびソウル市の商圏分析資料によると、聖水洞を訪れる外国人の訪問率は前年同期比で約800％増加しており、韓国での実際の訪問体験をもとにしたコンテンツへの関心も拡大している。

このような流れを受け、パウダールームJPでは従来のレビューおよびコミュニティベースのコンテンツ運営に加え、パウダールームJPのエディターが直接参加するVlog形式のリールコンテンツや、実際の店舗訪問プロセスを中心とした現場密着型ショート動画コンテンツの展開を拡大している。

また、ブランドや店舗・空間の特性に応じて、実際の消費者の移動動線や体験要素を自然に取り入れた現場型コンテンツの運営も多様化しているという。

特にパウダールームJPは、今年6月、訪韓日本人をターゲットに、日本人参加者が韓国国内の主要ビューティー・ライフスタイル店舗を実際に訪問し、リールコンテンツ形式で紹介する訪問型プロモーションの実施を予定している。近年、日本人観光客の間でオリーブヤング、MUSINSA、薬局、ダイソーなど韓国のショッピングスポットへの関心が高まっていることを受け、現場体験を基盤としたショート動画コンテンツの展開をさらに強化していく方針だ。

パウダールームJPの担当者は、「近年、ブランド各社の間では、実際の消費行動に近い自然なショート動画コンテンツへの関心が高まっています。今後もリールを中心に、消費者体験を直感的に伝えられる多様なコンテンツ運営を拡大していく予定です」とコメントしている。