注文住宅のアフターサービスに満足している人は約7割。約65％が住宅会社選びで「長期保証」を重視したと回答

株式会社NEXER

■注文住宅を建てた150名に聞いた「アフターサービス・長期保証」に関する意識調査

近年、住宅会社選びでは価格やデザインだけでなく、引き渡し後のアフターサービスや長期保証の手厚さも重要な検討材料になっています。

住まいは建てて終わりではなく、何十年も住み続けるもの。

だからこそ、定期点検や保証制度がどこまで機能するかが、暮らしの安心感を大きく左右します。

しかし、実際に注文住宅を建てた方は、アフターサービスについてどのように感じているのでしょうか。

ということで今回はながでんハウスと共同で、事前調査で「注文住宅を建てたことがある」と回答した全国の男女150名を対象に「注文住宅のアフターサービス・長期保証」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとながでんハウスによる調査」である旨の記載

・ながでんハウス（https://www.nagadenhouse.com/）へのリンク設置

「注文住宅のアフターサービス・長期保証に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年4月20日 ～ 4月27日

調査対象者：注文住宅を建てたことのある全国の男女

有効回答：150サンプル

質問内容：

質問1：注文住宅を建てた会社のアフターサービスには満足していますか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：入居後、住宅に関するトラブルや不具合を経験したことはありますか？

質問4：どう対処しましたか？

質問5：「長期保証」は住宅会社選びでどの程度重視しましたか？

質問6：アフターサービスで「もっとこうしてほしい」と感じた点があれば教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■70.0％が、注文住宅会社のアフターサービスに「満足」と回答

まず、注文住宅を建てた会社のアフターサービスに対する満足度について調査をおこないました。

その結果「とても満足している」が26.0％、「やや満足している」が44.0％となり、合わせて70.0％の人がアフターサービスに満足していることがわかりました。

一方「やや不満」は19.3％、「とても不満」は10.7％となり、合わせて30.0％の人が不満を抱えていることもわかりました。

「満足」「不満」と回答した理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「満足している」と回答した方

・サポートが丁寧だったから。（30代・女性）

・アフターサービスも充実しているようだし対応も良かったからです。（30代・女性）

・何かあればすぐに駆けつけてくれる。（40代・女性）

・担当の人からの挨拶などが定期的にあったから。（40代・女性）

・電話での相談対応や、定期点検等、普通にやってくれているので。（50代・男性）

・10年経過後の屋根修理などの性能保証対応や修繕診断など（主に外壁塗装の必要性）の診断サービスをしてくれたから。（60代・男性）

「不満」と回答した方

・全く連絡がないから。（30代・男性）

・連絡が少なめ。（40代・女性）

・その会社が倒産し、アフターフォローが全くない。（50代・男性）

・10年点検に来なかったから。（50代・女性）

・色々不具合が出ているが、10年保証の対象外の一点張り。（60代・女性）

・完成・引き渡し後に担当者が変わり、事務的なアフター部門へ移管される。（60代・男性）

満足していると回答した方の理由には「定期点検が継続している」「困ったときにすぐ駆けつけてくれる」など、住宅会社が能動的に動いてくれることへの安心感が多く挙がりました。

一方、不満と回答した方の理由として目立ったのは「会社の倒産」「担当者の交代」「保証対象外の一点張り」など、長期にわたるサービス提供体制に関する声でした。

■34.7％が、入居後に住宅トラブルを「経験している」と回答

続いて、入居後の住宅トラブルや不具合の経験について聞いてみました。

その結果「ある」と回答した人は34.7％となり、約3人に1人が入居後になんらかのトラブルを経験していることがわかりました。「ない」と回答した方は65.3％でした。

さらに「ある」と回答した方には、どのように対処したのかも聞いてみたので、一部を紹介します。

どう対処しましたか？

・ブレーカーが故障をしてメーカーに対処してもらった。（40代・男性）

・コンセントを多くつけるべきだった。（40代・女性）

・床下配管からの漏水 費用が高いので対処出来ていない。（50代・女性）

・倒産したから他の業者に頼んだ。（50代・男性）

・シンクの扉が製造故障。扉が外れた。ドアのラミネートをめくっていなかった。（60代・男性）

・冬場、ドアから雪が吹き込みクレーム処理してもらった。（60代・男性）

寄せられた回答からは、水まわりのトラブルから設備の故障まで、不具合の種類は多岐にわたることがうかがえます。

対処法を見ると、住宅会社にすぐ連絡して対応してもらえたケースもあれば、会社が倒産していて自分で別の業者を探さざるを得なかったケース、費用面で対処できないまま放置しているケースもあり、対応のばらつきが目立ちました。

■65.3％が、住宅会社選びで「長期保証」を重視したと回答

最後に、住宅会社選びで「長期保証」をどの程度重視したか、またアフターサービスへの改善要望について聞いてみました。

その結果「とても重視した」が22.0％、「やや重視した」が43.3％となり、合わせて65.3％の人が住宅会社選びで長期保証を重視したことがわかりました。「あまり重視していない」は27.3％、「まったく重視していない」は7.3％にとどまっています。

アフターサービスで「もっとこうしてほしい」と感じた点について聞いてみたので、一部を紹介します。

アフターサービスで「もっとこうしてほしい」と感じた点があれば教えてください。

・連絡がもっとあれば良い。（30代・男性）

・連絡をメールでなくて電話でしたい。（40代・女性）

・断熱材や防犯についてです。（40代・女性）

・倒産しないで欲しい。（50代・男性）

・倒産した後もアフターフォローしてほしい。（50代・男性）

・だんだん築年数がたってくると保証がされなくなるので、100年保証ぐらいつけてほしい。（60代・男性）

「定期的に連絡がほしい」「保証期間を延ばしてほしい」など、継続的なフォロー体制を求める声が多く寄せられました。なかでも「倒産しないでほしい」という声には、長期保証の前提として住宅会社の継続性そのものを心配する切実な思いが表れています。

■まとめ

今回の調査では、注文住宅を建てた方の70.0％がアフターサービスに満足している一方で、約3割は不満を抱えていることがわかりました。また、入居後のトラブル経験者は34.7％、住宅会社選びで長期保証を重視した方は65.3％にのぼっています。

注文住宅は建ててから何十年も住み続けるもの。

アフターサービスや長期保証は、暮らしの安心感を支える大切な要素です。

これから注文住宅を検討される方は、定期点検の頻度や保証の内容・期間、そして会社の継続性にもぜひ目を向けてみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとながでんハウスによる調査」である旨の記載

・ながでんハウス（https://www.nagadenhouse.com/）へのリンク設置

【ながでんハウスについて】

会社名：長電建設株式会社

代表取締役社長：関 秀希

所在地：〒380-0803 長野県長野市三輪7-6-1

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