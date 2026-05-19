Aoba-BBT Global、「Hatchlink Adventure Camp 2026」フィリピン・バコロドで開催／7月26日(日) ～ 8月1日(土)

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ会社である株式会社Aoba-BBT Global（代表取締役：宇野令一郎、以下「Aoba-BBT Global」）が運営する子ども専門オンライン英会話「ハッチリンクジュニア」は、小学3年生から中学3年生を対象とした短期留学プログラム「Hatchlink Adventure Camp 2026（ハッチリンク・アドベンチャー・キャンプ）」を、2026年7月26日（日）から8月1日（土）までの6泊7日で、フィリピン・バコロド市にて開催いたします。

これまで春期のみ実施してきたアクティビティ中心の特別プログラムが、利用者からの要望に応え、初めて夏休み期間に開催されるものです。あわせて、本キャンプの内容を紹介する無料オンライン説明会を、2026年5月8日（金）より計8回開催いたします。

●申込URL：https://www.hatchlinkjr.com/summer-jrcamp2026/

●昨年度の様子（動画）：https://youtu.be/VbRQapFoR6M

■ 開催の背景 ― リクエスト多数の春の特別プログラムが、初の「夏」開催へ

ハッチリンクジュニアは、これまで春期限定でアクティビティ中心の短期留学プログラムを実施してまいりましたが、保護者および受講生から「ぜひ夏休みにも開催してほしい」との要望を多数いただいてまいりました。本キャンプは、こうした声にお応えして初めて夏期に開催する短期留学プログラムです。

プログラムの最大の特長は、普段オンラインレッスンで親しんでいるハッチリンクジュニアの講師と6泊7日を共に過ごせる点にあります。教室での座学ではなく、フィリピンの大自然・社会・文化に直接触れるアクティブラーニングを主軸に設計し、英語を「勉強する対象」から「自分を表現する道具」へと位置づけ直す体験機会を提供します。

■ プログラムの特長

- オンライン講師と過ごす「圧倒的な時間と密度」画面越しに親しんでいるハッチリンクジュニアの講師と、食事・移動・宿泊までを共にします。生きた英語の「お手本」が常に隣にいる環境は、本キャンプならではの体験です。- 現地オフィスを活かした独自の訪問先製糖工場やお菓子メーカーでの社会科見学、現地校との交流、伝統工芸（マスカラ・マスク、陶器）制作、マングローブ植林など、個人旅行では実現しにくい教育・産業現場へのアクセスをプログラム化しています。- 出発から帰国まで日本人スタッフが常時同行日本の国際空港から帰国まで、経験豊富な日本人スタッフが常時同行・引率します。現地でも参加者と同じ宿泊施設に滞在し、24時間体制でサポートします。- 毎日のLINE報告と医療体制現地の様子を毎日写真・動画でLINE配信し、保護者がリアルタイムで様子を確認できます。宿泊先のオフィスから車で5分の場所にバコロド最大級の総合病院があり、万一の際にも迅速に対応できる体制を整えています。

■ 開催地バコロド市について

フィリピン中部ネグロス島西部に位置するバコロド市は、人口約60万人の地方都市で、「微笑みの街（City of Smiles）」の愛称で知られています。サトウキビ産業を背景にした独自の文化を持ち、過去には「フィリピンで最も住みやすい都市」にも選ばれた、治安が良く穏やかな環境が魅力の都市です。マニラのような混雑がなく、子どもたちが集中して英語と異文化体験に取り組める地方都市として、本キャンプの開催地に選定しています。

■ 7日間のプログラム

- Day 1（7/26 日）旅の始まり：日本出発・バコロド到着。オリエンテーションとウェルカムディナーで仲間と顔を合わせます。- Day 2（7/27 月）心の交流：現地校への訪問・交流。同世代との対面を通じ「伝えたい」という気持ちが芽生える日。- Day 3（7/28 火）社会を学ぶ：製糖工場や地元メーカーの現場で、英語でプロセスを学ぶ社会科見学・体験学習。- Day 4（7/29 水）歴史を辿る：博物館や歴史的建造物を巡り、フィリピンの文化遺産を探究します。- Day 5（7/30 木）地球を想う：マングローブ植林などの環境保全活動を通じて、地球規模の課題を英語で考えます。- Day 6（7/31 金）絆の集大成：マウンテンリゾートで自然体験。夜はキャンプファイヤーを囲み、6日間で得た想いを英語のスピーチで発表します。- Day 7（8/1 土）誇りを胸に：日本帰国。一回り成長した自信と一生の思い出を持ち帰ります。

※スケジュールはサンプルです。正式な工程は直前に確定します。また、当日の天候や現地状況によりアクティビティ内容が変更となる場合があります。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/419_1_364a9af2220461947d78350d81a3fe3a.jpg?v=202605190151 ]

■ 無料オンライン説明会（保護者向け）

プログラム内容、安全管理体制、渡航前手続（WEG申請等）について、Aoba-BBT Globalのスタッフが詳しくご説明いたします。質疑応答の時間も設けております。所要約30分・Zoom開催・参加無料。

- 2026年5月22日（金）19:00～- 2026年5月23日（土）14:00～- 2026年5月29日（金）19:00～- 2026年5月30日（土）14:00～

お申込み後、ZoomミーティングURLを開催日前日までにメールでご案内します。

▼本キャンプに関するお問い合わせ

株式会社Aoba-BBT Global（ハッチリンクジュニア事務局）

お申込みフォーム：https://www.hatchlinkjr.com/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0(https://www.hatchlinkjr.com/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%81%8A%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0)

株式会社Aoba-BBT Globalは、子供専門オンライン英会話スクール「ハッチリンクジュニア」、小中高生・教育機関向けの「K12 English」、大学生・短大生・専門学校生向けの「グローバル英会話コース」等を運営しています。当社独自に研究した英会話教育メソッドにより、子供や学生が自発的に英語を話す機会を意図的に設け、学生が自発的に英語を話すよう促す授業を展開しています。また、「就職面接特化」「留学準備コース」「保育士英語」「初級ビジネス」「試験対策」など就職・留学前や資格試験受講予定の学生のニーズに合わせたコースも提供しています。

https://aoba-bbt.global/

Aoba-BBTについて

1998年に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。

https://aoba-bbt.com/



