＼アートとデザインが大阪の街をを彩る！／今年のテーマは、infinitize～ソウゾウを解き放つ～「Osaka Art＆Design 2026」開催！感性ゆさぶるアート作品が大丸梅田店に集結！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大阪の街を巡りながら未知のアートやデザインに出会う周遊型イベント「Osaka Art & Design 202６」。今年は、5月27日（水）～6月23日（火）の期間、開催します。

注目のパブリックアートや施設内のオープンスペースでの展示など、大阪中心部の約60か所を舞台に、気鋭のクリエイターが繰り広げる個性豊かな作品の数々を存分にお楽しみいただけます。

今年のテーマは、「Infinitize ～ソウゾウを解き放つ～」。感性ゆさぶるアート作品が大丸梅田店にも集結します。すべては、クリエイティブシティとして大阪が発展していく未来を、みなさまといっしょに描くために-。ご来場を、心よりお待ちしています。

＼～大阪来たなら大丸梅田店へ！OADイベントのみどころは？～／

◆７階「6日間だけの笹倉鉄平ミュージアム」！！オリジナル作品82点が一同に。

光の情景画家として人気を博す「笹倉鉄平」の、画業35周年記念展「6日間だけの笹倉鉄平ミュージアム」を開催。会場では、昨年ほぼ1年かけて制作した記念の大作「印象・オンフルール」をはじめ、油彩や淡彩、大型作品の元となる習作やデッサン、自画像など、バラエティに富んだオリジナル作品（原画）82点が一同に展観されます。

◆7階＜ART GALLERY UMEDA＞日本や世界で注目を集めるアーティストの作品が続々登場！

今や日本や世界で活躍する、silsil、ごまん、Kai Nobuyuki、彼らの今の世界観を楽しめます。

◆６・７・８階 ＜NEW WAVE GALLERY＞ 素敵な作品や作家さんと出会える！

独特の世界観で全国でも精力的に活動する注目作家の作品を大丸梅田店のイベントスペースで展示販売します。

（一例）

■7階 画業35周年記念展 「6日間だけの笹倉鉄平ミュージアム」！！

◆期間：5月27日（水）→ 6月1日（月）

◆営業時間：10：00-20:00 ※最終日は18:00閉場

◆会場：大丸梅田店 7階 特設会場

光の情景画家として人気を博す「笹倉鉄平」の、画業35周年記念展が大丸梅田店にて開催されます。

その名も「6日間だけの笹倉鉄平ミュージアム」！！

会場では、昨年ほぼ1年かけて制作した記念の大作「印象・オンフルール」をはじめ、油彩や淡彩、大型作品の元となる習作やデッサン、自画像など、バラエティにン富んだオリジナル作品（原画）82点が一同に展観されます。

さらには、画家になる前のイラストレーター時代に手掛けたお菓子のパッケージや、広告、出版物に使用されたイラストなど、普段は観ることができない貴重な作品や資料も並びます。

また、併設された会場では、近年リリースされた作品を中心に、およそ70点の版画が展示販売され、最新の記念画集やポストカード、クリアファイルなど、グッズ類もお求めいただけます。

ぜひ、この機会に、笹倉鉄平が描く、あたたかな光と旅情あふれる絵画の世界をご堪能ください。

画業35周年記念作品「印象・オンフルール」最新作「ジェルブロワ」「モンマルトル」「その朝、南仏の港は霧につつまれていたー」「陽光あふれる海へ」■+ 版画作品 約70点 展示と販売のエリアを併設 .

画歴35年の間に、”版画”として世にリリースされた作品は、200作を越え… デビュー当時より人気を

博してまいりました。会場には、その様々な技法による版画を、近年の作品を中心に約70種類 展示し

販売を行うエリアもございます。そちらでは、「光の情景画家」と称され多くの支持を得ている版画

作品の数々を、併せてお楽しみいただけます。

■画業35周年記念・笹倉鉄平画集やアートグッズも販売

本展に向けて製作された「画業35周年記念・笹倉鉄平画集」の他、レゾネ画集、ポストカード・セット、クリアファイルなどのアート・グッズを販売するコーナーも、併設いたします。

■ イラスト原画の展示コーナーには、画家本人所持の貴重な資料も。

イラストレーター時代に描いた森永製菓の菓子パッケージへのイラスト（キョロちゃん、チョコモナカ・アイス、つくんこ、等）をはじめ、その後画家活動への礎となった作品等々・・・ 現在の制作へと繋がるような意欲的な作風の原画まで・・・ 興味深い資料を選んで展示を行う予定です。

■7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞ silsil個展 【Ever Becoming】

◆期間：5月27日（水）→ 6月９日（火）

◆営業時間：10：00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞

変わり続ける世界の中で、流されることなく、靜かに立ち、世界と対峙する。未完成のまま「ここにいる」と立ち続ける彼女たちの現在地をsilsilが描きます。

「Eyes of Wonder Liveart 241013」「ハレの音色 Dancing Hues」

■プロフィール：silsil

現代女性の心象風景を独自の視点で描き続けるアーティスト。

「Attraction And Anima」生きることの本質を探求し、女性や生命の輝きを描写することに焦点を当てています。スパッタリング技法を巧みに用い、鮮やかな色彩で構成された作風が特徴です。

また日本における「らしさ」への懐疑から、個々が持つアイデンティティに着目し、移り変わる人の姿を記録するように作品を生み出しています。

■7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞ ごまんwireart個展『Breathtaking』

◆期間：６月10日（水）→ 6月16日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞

金属線を編み結び、生命の軌跡を紡ぐように生み出される作品群。下絵を持たず、直感で心象風景を具現化する制作プロセスそのものが、作品に温かなエネルギーを宿します。無骨な素材から昇華した表現が、観る者の心に光を灯し、力強く語りかけます。

「Rabbit flor」「Sea turtle」

■プロフィール：ごまん/goman

1979年生まれ、山梨県在住。八ヶ岳の麓、風や光の変化が日常にある自然の中で育つ。幼い頃から手を動かすことが好きで、独学で始めたモノづくりは、やがて“言葉にならない想い”を形にする手段となった。自己を表現すること＝自身のアイデンティティだと強く感じるようになり、その気づきをきっかけに、2020 年頃より本格的にアート活動を開始。創作は自分にとって内面と世界をつなぐ「通訳」のような存在。金属線を素材に、空間と対話するように立体造形を手がける。想像力を掻き立て見る人に思い思いのストーリーを感じてもらえる作品づくりを目指している。

■7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞ Kai Nobuyuki 個展『CREATURE × MARBLING Jun'26』

◆期間：６月17日（水）→ 6月23日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞

循環し続ける生命の輝きを、流動的なマーブル模様の重なりで表現。色彩の広がりと奥行きが響き合い、新たな調和を生み出します。作品から放たれる豊かなエネルギーが観る者の内なる光を呼び覚ます、美しくもダイナミックな世界観をぜひ会場でご体感ください。

「Leopard×Pine」「Elephant×Wataya Besso Hotel×Fruits」

■ プロフィール：Kai Nobuyuki

1982年福岡県生まれ、熊本県天草市育ち。現在は都内在住。活動開始当初は、木板に黒ペンで機械的・抽象的な作品を描いていたが、2020年以降デジタルを取り入れることでマーブル模様を作り、色と流れを加える手法を確立。マーブル模様は、木板に描いていた頃の木目から着想を得たものだ。2021年から本格的に活動を広げ、全国のギャラリーや百貨店などで個展を開催。

■6～8階 ＜NEW WAVE GALLERY＞ produce by GALLERY 龍屋

◆期間：5月27（水）→ 6月23日（火） ※5月26日（火）・6月9日（火）・6月23日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 7階 ＜ART GALLERY UMEDA＞

愛知を拠点に、アーティストに作品発表の場を提供する「GALLERY龍屋」がプロデュース。

独特の世界観で全国でも精力的に活動する注目作家の作品を大丸梅田店のイベントスペースで展示販売いたします。

■６階「佐藤紘子」

◆期間：５月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 6階 南エスカレーター前東側

佐藤紘子「古城のうさぎ」

佐藤紘子

1985年 愛知県生まれ、高槻市在住

2014年 京都市立芸術大学大学院 油画専攻 修了

2013年 神戸ビエンナーレで大賞を受賞。

動物やこども、顔のついた食べ物といった、日々の生活の中からすくい集めたモチーフ

を題材に、幅広い作風で油彩画・水彩画を描く

★さらに、ご注目ください！

今年に2月に実施したライブペインティングで披露された「佐藤紘子」さんの約6メートルのダイナミックな作品が、5月19日（火）から7月31日（金）（予定）まで、大阪駅３階の案内所前の壁面に展示されます！

ぜひ、ご覧くださいませ。

大丸梅田店の6階では、「佐藤紘子」さんの原画やグッズが展示販売されます。

※大阪駅3階案内所前に展示予定の作品について

今年2月、改装中の大丸梅田店14階レストランフロアの壁面で実施されたライブペインティングの作品をパネル化したものです。大丸梅田店は、2026年4月より、10階からの上層階を「LUCUA SOUTH (ルクア サウス)」にひき継ぐにあたり、「未来へのバトンを渡す」「生まれ変わるビル」をテーマに、完成作完成作品だけでなく、筆が入る瞬間、色が重なっていく過程、アーティストと空間が呼応していく時間そのものを公開することで、これから約5年にかけての改装する、大丸梅田店の変化や進化の途中を、おもしろくお伝えし、お客さまに楽しんでいただこうと企画したものです。

■6階「櫻井美月」

◆期間：5月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 6階 南エスカレータ前西側

櫻井美月 「とどろく雷鳴」

櫻井美月

1988年生まれ、愛知県出身在住

名古屋芸術大学 デザイン学部 イラストレーションコース 卒業

主にアクリル絵具で描かれる甘く柔らかな少女たちは、カラフルな色調の中で可愛さと蠱惑的な魅力を纏います。幼いころに親しんだぬいぐるみや自然からインスピレーションを得て、揺れ動く心を繊細に表現しています。

■７階 「河本綾香」

◆期間：5月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 ７階 南エスカレータ前西側

河本 絢香「ドーナツに目をとめる 」

河本綾香

1990年生まれ、大阪府出身、北海道在住

京都精華大学 芸術学部造形学科日本画コース 卒業

日本画材やアクリル画材を用いて、どこかレトロな雰囲気のある女の子や動物を描く。

全作品を通し、「強さとしてのかわいらしさ」を表現する。

■７階 南エスカレーター東側「交久瀬ノア」

◆期間：５月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 ７階 南エスカレーター前東側

交久瀬ノア 「花黙_01」

交久瀬ノア

2000年生まれ、和歌山県出身、大阪府在住

2021年大阪総合デザイン専門学校 卒業

主にアクリルガッシュにて制作。

言葉では表現しきれない不定形の感情や思考を、少女と大人の狭間にいる女性に投影し表現する。

■８階「鍋島あやこ」

◆期間：５月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 ８階 南エスカレーター前西側

鍋島あやこ「摩天楼を駆ける」

鍋島あやこ

1986年生まれ、兵庫県出身、神戸市在住

成安造形大学 造形学部 造形美術課（洋画クラス）修了

いつかどこかで見たことがあるような風景を油彩画で描く。

どんなに強く求めても手に入れられないもの、懐かしさ、甘く切ない思いを旅になぞらえている。

■８階「久原瑞木」

◆期間：５月27日（水）→ 6月9日（火）

◆営業時間：10:00-20:00 ※最終日は17:00閉場

◆会場：大丸梅田店 8階 南エスカレーター前東側

久原瑞木 「気配をなぞるIX」

久原瑞木

1998年生まれ、徳島県出身、大阪府育ち

家や植木鉢など生活にまつわるものをモチーフに、日本画材で制作。

鉢植え越しの向こう側にみえる、日々を暮らす誰かのやわらかな気配と息づかいを捉えたい。

続いて、６／10（水）～23（火）の期間、６階～8階南エスカレーター前にて、

鈴木マヤ子、眞白しろ助、笛田鳩、実七、中島尚志、渡邊 ろく のアートが集結予定です。

ぜひ、ご覧くださいませ！