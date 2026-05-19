ワイヤーハーネスの嵌め込み作業をロボットハンドでついに自動化。“指先で考えて”部品をコネクトする「Think Hand proto-2」を新発表。

株式会社Thinker

家電のように気軽に使えるロボットを実現する株式会社Thinker（読み：シンカー、本社：大阪府大阪市、代表取締役兼CEO：藤本弘道、以下「Thinker」）は、独自のセンシング技術でワイヤーハーネスの嵌合作業を自動化する「手探りコネクティング技術」を備えたロボットハンド「Think Hand proto-2」を新たに開発いたしました。

現在、自動車をはじめ家電や航空機、ロボットなど多くの産業で取り扱っているほとんどの電子・精密機器にはワイヤーハーネスが用いられています。ただ、ワイヤーハーネスの嵌合作業は、コネクタの取り扱いに柔軟な対応が必要であり、かつ嵌め込みの際に非常に繊細な位置調整が求められることから、人の手に頼らざるをえず、これまで自動化が難しいとされてきました。

Thinkerではこの課題に対して、すでに提供している「手探りピッキング」技術をコネクタの取り扱いに適用するとともに、嵌め込みの際に必要な繊細かつ柔軟な位置調整を可能にする「手探りコネクティング」の技術を新たに開発。長らく人が直感的にこなしてきたワイヤーハーネス嵌合作業を、ロボットハンドによって自動化することに成功しました。

これまでThinkerではロボットハンドによって、ランダムに置かれた部品をつかみ上げ、所定の場所に配置する「手探りピッキング技術」の実装を通じて、製造現場の自動化に貢献してきました。そこにこのたびの「手探りコネクティング技術」を掛け合わせることで、部品などを仕分けたり、配置したりするだけでなく、取り付けや組み付け・嵌合工程までをカバーできるようになり、今後、製造現場の自動化の可能性は大幅に拡大することになります。

（本技術の動作デモ動画は近日中に公開予定。「Think Hand proto-2」が自動車用のワイヤーハーネスをつかみ、コネクタとの位置関係を探りながら嵌合する様子をご覧いただけます。）

なお、「Think Hand proto-2」は、2026年6月11日（木）～13日（土）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「ROBOT TECHNOLOGY JAPAN2026」にて紹介予定です。会場では、「Think Hand proto-2」の「手探りコネクティング」のデモも公開いたします。

Thinkerは今後も、さまざまな産業の現場課題に向き合いながら、ロボットをより身近で使いやすい存在にし、人とロボットが真に協働できる生産現場づくりに貢献してまいります。

■ROBOT TECHNOLOGY JAPAN2026概要

会期：2026年6月11日（木）～13日（土）

会場：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

住所：〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号

小間番号：D33

URL：https://robot-technology.jp/

■会社概要

名称 ： 株式会社Thinker

住所 ： 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町４丁目1－3 大阪センタービル6F-188

代表者 ： 代表取締役兼CEO 藤本 弘道

設立 ： 2022年8月

企業説明： 人とロボットが協奏し、互いに高めあいながら進化していける社会を目指し、自ら考えて判断するロボットハンドの開発に取り組んでいます。

ＵＲＬ ： https://www.thinker-robotics.co.jp/

備考 ： 社名のThinkerには「考え抜く集団」「考えるロボット」「ロボットの進化（シンカ）を加速させる」といった思いを込めています。

■関連リンク

・すんなり入らない歯車を、手さぐりでかみ合わせる新デモを初公開 ロボデックス関西にて、フィジカルAI実装への第一歩となるロボットハンド技術を展示 （PR TIMES 2026年5月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000106143.html

・Thinker、JR東日本の線路保守作業で実証へ ― 手探りピック＆プレイス技術をレール交換時の準備工程で活用 ― （PR TIMES 2026年４月22日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000067.000106143.html

・自動車部品を扱う那須梱包が、バラ積みピッキングロボット「Thinker Model A」を導入 梱包作業が自動化。人手不足対策、障がい者雇用も促進。 （PR TIMES 2026年４月13日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000106143.html

・「Forbes Japan「100 NEXT GENERATION LEADERS」にThinkerが選出されました」

（PR TIMES 2025年12月1日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000060.000106143.html

・スタートレックに学ぶ未来の作り方【関西ネオリーダーズ】

（大阪NEWS【テレビ大阪ニュース】 2025年11月30日公開）

https://www.youtube.com/watch?v=LESNxCxN5dk

・「人間の器用さを再現する「次世代型ロボットハンド」が、製造現場の主流に？Thinkerが挑む少量多品種の自動化」（xTECH Powered by MITSUBISHI ESTATE 2025年11月25日）

https://xtech.mec.co.jp/articles/11724

・空が飛べるスーツから介護改革まで！【未来開発の極意】まず未来を握る！

（テレビ大阪ニュース 関西ネオリーダーズ 2025年10月30日放送）

https://www.youtube.com/watch?v=tm31yDrmJxw

・日本政府が“日本のイノベーション”としてThinkerを紹介 ～新型ロボット「Thinker Model A」内蔵の近接覚センサーを公式SNSで評価～ （PRTIMES 2025年2月12日）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000106143.html

■株式会社Thinkerへのお問い合わせ

お問い合わせページ：https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/