「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大集合 ～超リアルな事例Night～_Vo3」開催レポート｜セッション＆テーブルディスカッションでAIエージェント時代のマーケを深掘り

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田 亮太）は、2026年5月13日（水）にオフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大集合 ～超リアルな事例Night～」を東京・下北沢 Colony#3 にて開催いたしました。

「AIマーケ最前線」は、事業会社のマーケター限定でお届けするクローズドなオフラインイベントです。第1回（2026年2月13日）の超リアルな事例共有、第2回（2026年3月27日）のテーマ別大交流会を経て、今回は第3回として「セッション2本＋テーブルディスカッション2回」という構成に進化。約100名の事業会社マーケターにお申し込みをいただきました。

■ イベント開催の背景

AI技術の急速な進化により、マーケティング現場でのAI活用が拡大する一方、「実際に現場でどう使われているのか分からない」「AIをどう業務に組み込めばいいか分からない」といった声が多く聞かれます。

本イベントは「AIとの向き合い方が、チャットの時代からエージェントの時代へ移行しつつある」という問題意識を起点に設計。常駐エージェント基盤をマーケティング実務にどう実装するかを、2つのセッションと2回のテーブルディスカッションを通じて参加者全員で深掘りしました。

■ 当日のプログラム

19:00～19:15 開場・受付

19:15～19:25 オープニング（場の設定・タイムライン説明）

19:25～19:40 Session１.「会話AIの次へ──常駐エージェント時代のマーケティング」

19:40～20:00 テーブルディスカッション１.

20:00～20:10 休憩兼ネットワーキング

20:10～20:25 Session２.「Memory / Skills / Automationをマーケ実務に実装する」＋ENSOR紹介

20:25～20:45 テーブルディスカッション２.

20:45～20:50 アンケート記入

20:50～21:30 全体ネットワーキング・自由交流

■ Session１.「会話AIの次へ──常駐エージェント時代のマーケティング」

登壇者: 山崎 源（株式会社REHATCH COO）

山崎は、多くのマーケターが陥りがちな「チャットAIに毎回ゼロから説明し直している状態」こそが頭打ちのサインだと指摘。AIは「答える存在」から「働く存在（AIワーカー）」へ進化しており、記憶・Skill化・自動実行を備えた常駐エージェント基盤がマーケティング業務に革命をもたらすと解説しました。

セッションの締めくくりには、「マーケティングでAIを活かすとは、賢い答えを1回出させることではなく、学び続ける仕組みを作ること」というメッセージが会場全体に共有されました。

■ テーブルディスカッション１.

Session１.を受けて、参加者は以下のテーマでテーブルごとに議論を深めました。

・「あなたの仕事の中で"毎週同じことを繰り返している作業"は何ですか？そこにAgentが入ったら何が変わりそうですか？」

・「あなたのチームでAIを継続的に使えている業務と、まだ毎回手作業な業務はそれぞれどれですか？その差はどこから来ていると思いますか？」

レポート作成・クリエイティブ制作・データ集計など、業種を問わず「毎週繰り返される作業」が数多く挙がり、継続的なAI活用を阻む障壁について率直な意見交換が行われました。

■ Session２.「Memory / Skills / Automationをマーケ実務に実装する」

登壇者: 松藤聖馬（株式会社REHATCH）

Session１.で山崎が提示した「学び続ける仕組み」の概念を受け、松藤は実装の具体的な方法論を解説。Memory（記憶）× Skills（型化）× Automation（自動実行）の3層構造で再現性を作るアプローチを紹介し、「仕組みとして設計すること」が属人化を脱するカギだと説きました。後半では、この3層をクリエイティブ制作に特化して実装したプロダクト「ENSOR」を紹介しました。

■ テーブルディスカッション２.

・「あなたのチームのクリエイティブ制作は、今どんな仕組みで回っていますか？どこがボトルネックですか？」

・「もし"クリエイティブ量産Agent"が今の仕組みに入ったとしたら、どの工程が一番変わると思いますか？」

デザイナーリソースの逼迫・ディレクションの属人化・PDCAサイクルの遅さが各テーブルで共通して挙がり、「どこにAgentを差し込むか」という実装の議論へと発展しました。

■ 参加者の声（満足度平均3.9点 / 5点満点）

・「"チャットAI"と"エージェントAI"の違いが整理でき、自社に何が足りないかが明確になった」

・「テーブルディスカッションで他社の実態を聞けたのが一番の収穫。課題の共通性に驚いた」

・「セッションとディスカッションが連動していて、聞くだけで終わらない設計が良かった」

■ 次回開催のお知らせ

本イベントの開催を受け、「AIマーケ最前線」シリーズの次回開催を予定しております。詳細は後日発表いたします。

■ イベント概要（実績）

イベント名：AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大集合 ～超リアルな事例Night～

開催日時：2026年5月13日（火）19:00～21:30

会場：Colony#3 下北沢（東京都世田谷区北沢2-27-9）

主催：REHATCH株式会社

【ENSOR（エンソー）について】

ENSORは、「勝ちバナーを量産するAI──学び続けるマーケティングOS」をコンセプトとしたマーケター向けAIクリエイティブ生成プラットフォームです。クリエイティブの施策立案から連携・生成までを従来の1/5の時間で実行し、広告・GAなどに散在するデータを統合してAIがリアルタイムで分析・施策提案を実行するマーケティングAI OSとして機能します。

▼ENSOR サービスサイト：https://ensor.ai/

▼法人向け個別説明のご予約はこちら：https://calendar.app.google/E59WFyTSMFQN1CXLA

【REHATCH株式会社について】

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 THE PORTAL AKIHABARA 8F

代表：迫田 亮太

会社HP：https://re-hatch.jp/