5月のマンスリーゲストは俳優の吉村界人さん！TBS Podcast『永野はミスターTBS』
株式会社ＴＢＳラジオ
孤高のピン芸人・永野がメインパーソナリティを務める、TBS Podcast『永野はミスターTBS』。
『永野はミスターTBS』
配信日時：毎週木曜18時頃
孤高のピン芸人・永野がメインパーソナリティを務める、TBS Podcast『永野はミスターTBS』。
5月のマンスリーゲストは俳優の吉村界人さんをお迎えします。
永野の大ファンを公言している吉村さんの方からDMをもらったことをきっかけにお友達になったものの、その後はDMとLINEのやりとりのみで数年経った……というだいぶ奇妙な関係のお二人。
今回の収録が記念すべき初対面となる、ちょっと照れくさいトークをお楽しみに！
吉村さんの出演は5月7日（木）、14日（木）、21日（木）の全3回。
いずれも18時頃に最新エピソードを公開します。
『永野はミスターTBS』
配信日時：毎週木曜18時頃
出演者：永野
番組メールアドレス：mister@tbs.co.jp
番組X（旧Twitter）：@mrtbs954
番組ハッシュタグ：＃ミスターTBS