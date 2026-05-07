5月のマンスリーゲストは俳優の吉村界人さん！TBS Podcast『永野はミスターTBS』

株式会社ＴＢＳラジオ

孤高のピン芸人・永野がメインパーソナリティを務める、TBS Podcast『永野はミスターTBS』。

5月のマンスリーゲストは俳優の吉村界人さんをお迎えします。

永野の大ファンを公言している吉村さんの方からDMをもらったことをきっかけにお友達になったものの、その後はDMとLINEのやりとりのみで数年経った……というだいぶ奇妙な関係のお二人。

今回の収録が記念すべき初対面となる、ちょっと照れくさいトークをお楽しみに！

吉村さんの出演は5月7日（木）、14日（木）、21日（木）の全3回。

いずれも18時頃に最新エピソードを公開します。

『永野はミスターTBS』

配信日時：毎週木曜18時頃

出演者：永野

番組メールアドレス：mister@tbs.co.jp

番組X（旧Twitter）：@mrtbs954

番組ハッシュタグ：＃ミスターTBS