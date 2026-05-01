『一畳間まんきつ暮らし！』より、「森田芽衣子」のアクリルアートスタンドやパスケース、クリーナークロスなどが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

『一畳間まんきつ暮らし！』より、

森田芽衣子、天宮梨絵、鈴木万里花、中埜音緒たちのアクリルアートスタンドや

パスケース、クリーナークロスなどが二次元コスパから新登場。

「芽衣子」たちと一緒に毎日の暮らしをまんきつしよう！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年7月下旬＞予定です。

【二次元コスパ】／『一畳間まんきつ暮らし！』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02212/mode/series(https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02212/mode/series?utm_id=ce7arehi&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260430mankitsu)

商品情報

■原作版 一畳間まんきつ暮らし！ アクリルアートスタンド

発売日：2026年7月下旬

サイズ：［プレート］縦17.5cm×横 11.5cm、［スタンドパーツ］1.5cm×6cm

価格：2,420円（税込）

芽衣子たちがあなたのお部屋やデスクを彩ります

・程よいサイズ感。本棚の空きスペースやデスク等様々な場所に。

台座パーツ付き

■パスケース（ナスカン付き）全4種（森田芽衣子／天宮梨絵／鈴木万里花／中埜音緒）森田芽衣子天宮梨絵鈴木万里花中埜音緒

発売日：2026年7月下旬

サイズ：（約）10.5cm×7cm

価格：各1,650円（税込）

ナスカン付きで簡単に着脱可能！

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで使用できます。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

■原作版 クリーナークロス 全4種（森田芽衣子／天宮梨絵／鈴木万里花／中埜音緒）

発売日：2026年7月下旬

サイズ：21×13cm

価格：各660円（税込）

高品質なマイクロファイバークリーナーで毎日を快適に！

・スマホやゲーム機、メガネなどの汚れを拭き取れます。

・マイクロファイバー（超極細繊維）でできた21×13cmサイズの布製クリーナー。

※汚れが目立つ場合、手洗いし、陰干ししてください。

※素材の特性上、洗濯により若干の色落ち及び縮みが発生します、ご了承ください。

【基本予約受付期間】～2026年5月31日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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《展開ブランド》

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