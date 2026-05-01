フォワグラ・鮎・上海蟹などの食材を美食の数々へ。ホテルシェフの技が詰まった期間限定ブッフェ。開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」2026年6月1日(月)より開催

株式会社 東京ドームホテル

東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人：棟方史幸）は、スーパーダイニング「リラッサ」において開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」を2026年6月1日(月)より開催いたします。

開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」(https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-chefsgourmet/)

開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」イメージ

2000年6月1日に開業した東京ドームホテルから、開業26周年を記念してすべてのお客様へ感謝の気持ちを込めて贈る本フェア。フレンチをはじめ、イタリアン、中国料理そしてスイーツまで様々なジャンルのシェフが一堂に集い、心を込めた逸品をご提供いたします。また、国産牛を使ったジューシーなローストビーフやランチ限定のローストチキン、バラエティ豊かなスイーツもおすすめです。シェフのアイデアと想いが詰まったスペシャリテをブッフェスタイルで心ゆくまでご堪能ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fhi1eEk96es ]

"お一人様一皿限定メニュー”で、さらにブッフェを贅沢に！

左から：スーパーダイニング「リラッサ」和洋食統括シェフ 羽磨宏和 ／ スーパーダイニング「リラッサ」中華シェフ 山藤聡 ／ ダイニング「ドゥ ミル」シェフ 高橋克友 ／ エグゼクティブシェフ 清水直徳 ／ スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」シェフ 柏井辰方 ／ シェフ ド パティシエ 長島健二 ／ 中国料理「後楽園飯店」料理長 稲飯龍典

【ディナー限定】

エグゼクティブシェフ 清水直徳監修

フォワグラのポワレとウフ・ブルイエ 茸のソテーとマデラソース

フォワグラのポワレとウフ・ブルイエ 茸のソテーとマデラソース

ホテルすべての料理監修を任されるエグゼクティブシェフ清水がお贈りするのはフォワグラを巧みな技で仕上げた贅沢な一皿。外側はカリッと香ばしく、中は熱々でとろりとしたフォワグラと、クリーム状のスクランブルエッグが優しく調和し、茸のソテーの食感がアクセントに。

※お一人様につき一皿限定。

※小学生料金、未就学児料金は対象外となります。

開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」おすすめ！各シェフ監修メニューをラインナップ

鮎のパルマンティエ ～パリ・ソワール仕立て～

ダイニング「ドゥ ミル」シェフ 高橋克友監修

鮎のパルマンティエ ～パリ・ソワール仕立て～

コンソメのジュレにクリーミーでまろやかな味わいのじゃがいものピューレを重ね、香り豊かな鮎を丁寧に飾りました。夏の夕暮れ時の空をグラスの中に閉じ込めたような、見た目にも美しい逸品です。

スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」シェフ 柏井辰方監修

豚バラ肉と茄子の濃厚アマトリチャーナ

豚肉の凝縮された旨味と焦がし茄子の香ばしさ、トマトの爽やかな酸味が生み出す極上のコクを感じる逸品に。

豚バラ肉と茄子の濃厚アマトリチャーナ豆乳茶碗蒸し 上海蟹味噌ソース

中国料理「後楽園飯店」料理長 稲飯龍典監修

豆乳茶碗蒸し 上海蟹味噌ソース

豆乳特有のクリーミーさが卵と合わさり、舌の上でとろけるような食感の茶碗蒸し。芳醇なコクと、海の香りを凝縮した贅沢な上海蟹味噌ソースをかけて仕上げました。

スーパーダイニング「リラッサ」和洋食統括シェフ 羽磨宏和監修

サーモンのグリビッシュソース

極めて繊細に火入れされたサーモンに、ハーブの清涼感漂う酸味の効いたグリビッシュソースを合わせて。素材の旨味を引き立てた逸品です。

サーモンのグリビッシュソース牛舌の蜂蜜黒胡椒炒め

スーパーダイニング「リラッサ」中華シェフ 山藤聡監修

牛舌の蜂蜜黒胡椒炒め

長時間煮込んだやわらかな牛舌と彩り豊かな野菜を豪快に炒め仕上げました。奥行きのある甘みが広がる蜂蜜と黒胡椒の程よい刺激が食欲を掻き立てます。

シェフ ド パティシエ 長島健二監修

タルトフロマージュ～柑橘フルーツの香り～

ライムとレモンの爽やかな香りを纏い、コクのあるクリームチーズと香ばしく焼き上げたメレンゲが調和したタルトデザート。

国産牛を使ったローストビーフ、さらにローストチキンもおすすめ

その他にもリラッサのシェフが手掛ける魅力いっぱいのメニューが勢揃い！

タルトフロマージュ 柑橘フルーツの香り国産牛ローストビーフローストチキン（ランチ限定）

・チキンの煮込みチリンドロン風（ディナー限定）

・花咲蟹入り蟹汁（ディナー限定）

・トリュフ香るフカヒレ和え麺（ディナー限定）

・担担麺（ランチ限定）

・シーザーサラダ メランジェサービス

・リラッサ寿司（サーモン食べ比べ）

・ポークグリル ハニーマスタードソース

・リラッサ【タコスバー】

・鶏もも肉の烏龍茶蒸し

・海鮮と野菜の黒酢仕立て

・麻婆豆腐

・豚肉あんかけ焼きそば ほか

デザートもラインナップ！

デザートブッフェイメージ

・リラッサ〆パフェ（ディナー限定）

・マスカルポーネムース（ディナー限定）

・リラッサミニパフェ（ランチ限定）

・ブラッドオレンジムース

・桃のショートケーキ

・桃のシュークリーム

・ガトーショコラ

・リラッサプリン

・ソフトクリーム（ミルク・白桃・抹茶）

・後楽園飯店杏仁豆腐 マンゴーソース仕立て ほか

開業26周年記念「アニバーサリーフェア～シェフによる技の饗宴～」開催概要

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-chefsgourmet/

期 間：2026年6月1日(月)～7月31日(金)

場 所：3F スーパーダイニング「リラッサ」

時 間：

ランチブッフェ 【90分制】

平日 11:30～15:00（ラストイン 14:30）

土・日・祝日 11:00～15:00（ラストイン 14:30）

ディナーブッフェ【120分制】

17:00～21:30(ラストイン 21:00)

料 金：

ランチ 平日 お一人様\5,650 ／ 小学生\2,150 ／ 未就学児(4歳～)\1,000

土・日・祝日 お一人様\6,350 ／ 小学生\2,350 ／ 未就学児(4歳～)\1,100

ディナー平日 お一人様\7,200 ／ 小学生\2,400 ／ 未就学児(4歳～)\1,100

土・日・祝日 お一人様\7,900 ／ 小学生\2,600 ／ 未就学児(4歳～)\1,200

※ソフトドリンクバー付き

※表示料金はサービス料・消費税込み

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約 TEL.03-5805-2237(受付時間 10:00～19:00)

※都合により、メニューは変更となる場合がございます。

スーパーダイニング「リラッサ」について

スーパーダイニング「リラッサ」店内イメージスーパーダイニング「リラッサ」店内イメージ詳細を見る :https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/list/rilassa/

都内でも最大級の広さを誇るブッフェスタイルのレストラン。落ち着いた色調の広くゆったりとした店内は、カジュアルでリゾート感があり、さまざまなシーンにぴったりです。ホテルシェフが腕を振るう洋食・中華・和食・スイーツなどの料理を味わいながら素敵な時間をお過ごしください。

また、お子様用のメニューや食器、サービスもご用意しております。

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/rilassa-childservice/

東京ドームホテル

東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン＆ラウンジ9店（ホテル外直営店1店含む）、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。



所在地：東京都文京区後楽1-3-61

TEL：03-5805-2111（代表）

URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/

※本リリースの画像はすべてイメージです。

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※都合により営業内容が変更になる場合がございます。