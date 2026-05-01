北陸のアプリ利用動向｜富山・石川・福井で地域密着アプリの利用が特徴的

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」に蓄積するデータをもとに、北陸3県（富山・石川・福井）におけるスマートフォンおよびアプリ利用の実態をまとめた「都道府県別アプリ利用動向レポート2026 北陸編」を公開しました。

本レポートでは、北陸エリアにおけるスマートフォン普及率や1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数、カテゴリ別の利用傾向に加え、各県で利用割合の高いアプリの特徴を分析しています。全国平均との比較や県別の違いを通じて、北陸ならではのアプリ利用の実態を多角的に可視化しました。

▼「都道府県別アプリ利用動向レポート2026 北陸編」をダウンロード

https://ja.appa.pe/reports/hokuriku-prefectural-appusagereport-2026

調査概要

調査方法：

フラーが提供するアプリ市場分析サービス「App Ape」による分析。国内約40万台のAndroid端末から収集したデータをもとに実施。

調査対象エリア：

富山県、石川県、福井県

調査期間：

2026年2月

「都道府県別アプリ利用動向レポート2026 北陸編」の一部をご紹介

１.北陸3県すべてで月間アプリ利用個数が全国平均を下回る傾向

1ユーザーあたりの月間アプリ利用個数は、北陸3県すべてにおいて全国平均（49.1個）を下回る結果となりました。富山県は47.4個、石川県は48.9個、福井県は46.7個と、いずれも全国平均に届かない水準となっています。

カテゴリ別で見ると、「ツール」「ショッピング」「エンタメ」などの分野において、3県すべてが全国平均を下回りました。一方で「ライフスタイル」や「通信」など一部カテゴリでは全国と同程度の水準も見られます。

これらの結果から、北陸ではアプリの利用数全体としては抑制傾向にありつつも、生活に必要な領域を中心に堅実に利用されている様子がうかがえます。

２. 地域密着型サービスアプリの利用割合が高い傾向

北陸3県では、銀行・電力・小売など、地域に根ざしたサービスアプリの利用割合が高い傾向が確認されました。

富山県では銀行や電力関連、石川県では電力・金融・小売、福井県ではドラッグストアや流通系アプリなど、各地域の生活基盤に密着したアプリが上位にランクインしています。

これらのアプリは全国ユーザーと比較して当該県ユーザーの比率が高く、地域住民の日常生活において継続的に利用されていることが特徴です。

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https://ja.appa.pe/reports/hokuriku-prefectural-appusagereport-2026

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App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。

テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。

アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。

アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。

App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

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本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp