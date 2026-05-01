若き日のダリ・デリコの過去が紐解かれる── 舞台『マリオネットホテル』DMM TVにて独占見放題配信スタート！ 染谷俊之×愛加あゆ×梅津瑞樹×瀬戸かずや豪華出演者からのコメントも到着！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、本日2026年5月1日（金）18:00より、劇作家・末満健一が作・演出を手掛ける「TRUMPシリーズ」の舞台『マリオネットホテル』の独占見放題配信を開始いたしました。あわせて、本作の配信開始を記念し、出演キャストからの特別コメントを公開いたします。

『TRUMP』シリーズは、舞台『刀剣乱舞』シリーズの脚本・演出など多彩な作品を手掛ける末満健一氏によって2009年から上演され、独自の世界観と緻密なストーリーで多くのファンを魅了するオリジナル演劇作品。吸血種と人間種が共存する社会を舞台に、不死を失った吸血種《ヴァンプ》たちが、永遠の命を持つとされる《トランプ》の不死伝説に翻弄されていく様を描くゴシックファンタジー。劇作家・末満健一氏がライフワークとして掲げる同シリーズは、演劇作品だけでなくコミカライズ、短編戯曲集、TVアニメと多岐に展開しその世界観はますます広がり続けています。

舞台『マリオネットホテル』は、2024年に上演された、完全階級社会である吸血種の世界を描く舞台作品。特級貴族であるダリ・デリコ（染谷俊之）が差出人不明の手紙に誘われ、従業員や宿泊客たち全員が何者かによってイニシアチブを掌握されている《マリオネットホテル》に足を踏み入れる物語。ダリと婚約破棄となったジョー・ヴェラキッカ（愛加あゆ）や、その弟であるエゴ・ヴェラキッカ（梅津瑞樹）、ダリの亡き父の部下であったモネ・スタンフィールド（瀬戸かずや）など、名門デリコ家に縁のある者たちが集められたクローズドサークルミステリーが、本日18時より待望の見放題配信に登場いたしました。

配信開始を記念し、本作に出演した染谷俊之さん、愛加あゆさん、梅津瑞樹さん、瀬戸かずやさんからのコメントも到着。

ダリ・デリコ役の染谷さんは、シリーズ初登場となった『グランギニョル』以前のダリを演じられた喜びを噛み締めつつ、「最初は誰が犯人なのか推理しながら見て、次に見るときは登場人物の細かいお芝居に注目して見ると面白いと思います」と、見放題配信だからこその楽しみ方を提案。

ジョー・ヴェラキッカ役の愛加さんも「再びジョー・ヴェラキッカを演じられたことは、今でも特別な思い出として心に残っています」と、役柄への深い愛着を語り、さらに、作・演出を手がける末満氏と俳優として同じ舞台に立った日々を「とても濃密で貴重な経験」と振り返りました。

またエゴ・ヴェラキッカ役の梅津さんは、純粋な芝居力が求められた本作を「さながら芝居のブッフェのようでした」と表現。「見放題配信ということで、ブッフェを食い散らかす姿を存分に観ていただけることかと思います。何より、ひときわ可愛いシャルロッテをお楽しみに」と、見どころを熱くアピールしました。

さらにモネ・スタンフィールド役の瀬戸さんは、セット転換なしで進行するシビアな環境に触れ、「コミカルさもありながら、さすがのTRUMPシリーズ！ラストの展開に向かって進む物語に毎回ヒリヒリした感覚がありました」と、謎多き本作ならではの極限の緊張感を語りました。

またDMM TVでは、『TRUMP』『グランギニョル』をはじめとした舞台作品に加え、TVアニメ『デリコズ・ナーサリー』を含む『TRUMP』シリーズ14作品を見放題配信中です。

ぜひこの機会に『TRUMP』の世界をお楽しみください。

【キャストコメント全文】

＜染谷俊之（ダリ・デリコ役）＞

ダリ・デリコ役を演じさせて頂きました、染谷俊之です。

ダリをもう一度演じさせて頂けたのがとても嬉しくて、しかも『グランギニョル』よりも前のストーリーという事で、僕自身とても楽しみにしていました。

見放題配信で何度でも見られるという事で、最初は誰が犯人なのか推理しながら見て、次に見るときは登場人物の細かいお芝居に注目して見ると面白いと思います。

TRUMPシリーズの中でも、僕にとってとても思い入れの深い作品です。

ぜひ何度でも楽しんでください☆

＜愛加あゆ（ジョー・ヴェラキッカ役）＞

大切にしているTRUMPシリーズの一作に参加し、再びジョー・ヴェラキッカを演じられたことは、今でも特別な思い出として心に残っています。ダリ・デリコと再び出会えた時間も、かけがえのないものでした。

そして、作・演出の末満さんと俳優として同じ舞台に立てた日々は、とても濃密で貴重な経験でした。

本作はミステリー要素も強く、一度ご覧いただいた後にもう一度観ることで、また違った発見や味わいがある作品です。ぜひ、何度でもお楽しみいただけたら嬉しいです。

＜梅津瑞樹（エゴ・ヴェラキッカ役）＞

思い返せば、毎日稽古場に行くのが嬉しくて仕方がなかったのを覚えています。ただ純粋に芝居力が求められる役と環境を楽しみ尽くした気もしていますが、一方で、あの場所にもっといたかった、もっとあそこで芝居がしたかったと今だに後を引いています。

『マリオネットホテル』という作品は、さながら芝居のブッフェのようでした。

今回は見放題配信ということで、ブッフェを食い散らかす姿を存分に観ていただけることかと思います。何より、ひときわ可愛いシャルロッテをお楽しみに。

＜瀬戸かずや（モネ・スタンフィールド役）＞

「マリオネットホテル」がDMM TVにて配信が開始されるということで、より多くの方に見ていただける機会をいただきとても嬉しいです！

この作品は、セット転換が全くなく、長い時間を出演者みんなで物語を進めていくとても集中力のいる作品でした。

コミカルさもありながら、さすがのTRUMPシリーズ！ラストの展開に向かって進む物語に毎回ヒリヒリした感覚がありました。

配信ではキャラクターそれぞれの細やかな表情、感情を読み取れるかと思いますので、何度でも繰り返しご覧いただきたいです！

◆作品概要

【タイトル】舞台『マリオネットホテル』（TRUMPシリーズ）

【配信日時】2026年5月1日(金)18時よりDMM TVで独占配信スタート！

【視聴URL】https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=b27wkrz0fck6rgcy96a42f5dc

【コピーライト】(C)WATANABE ENTERTAINMENT

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調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

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■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

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