建築建材製品「WO」ブランドサイトをリニューアル

株式会社ウッドワン

株式会社ウッドワン（本社：広島県廿日市市、社長：中本祐昌）は、世界を代表するプロダクトデザイナー深澤直人氏をディレクターに迎えた建築建材製品「WO Timeless standard collection」（以下、「WO ダブルオー」）のブランドサイトをリニューアルいたしました。

URL：https://www.woodone.co.jp/product/item/wo/(https://www.woodone.co.jp/product/item/wo/)

「上質で、時代に左右されず、暮らしの中で静かに味わいを深めていくものを」

「WOブランドサイト」トップページ Photo: Tamotsu Fujii

ウッドワンは、「WO」という建築建材シリーズを2024年5月に発売しました。プロダクトデザイナー深澤直人氏をディレクターに迎え、新しいコレクション「WO Timeless standard collection」を生み出しました。

建材は、生活の背景にありながら、居心地のよい空間を支えるもっとも大切な要素です。私たちウッドワンは、「スクラップ＆ビルド」ではなく、暮らしの質を豊かにする建材のあり方を追求し続けています。

約30年をかけて育まれた、循環型のニュージーランドの森。その森から生まれた木材は、美しくソリッドでありながら、暮らしの時間とともに豊かさを深めていきます。

永く使われ、永く愛される建材を。

WOは、そんな想いをかたちにしたコレクションです。

今回のリニューアルでは、素材の質感や空間のあり方を、より直感的に感じていただける構成へと刷新しました。プロダクトだけでなく、それらが生み出す空間や時間の価値まで伝わるサイトへと進化しています。ぜひ新しくなったブランドサイトをご覧ください。

WOブランドサイト情報

≪ 2026年5月1日公開 ≫

WOブランドサイト

WOブランドサイト :https://www.woodone.co.jp/product/item/wo/

Instagram「wo_official_japan」

wo_official_japan :https://www.instagram.com/wo_official_japan/

ブランドサイトでは、プロダクトデザイナー深澤直人氏のインタビュー記事を掲載しています。深澤氏が考える木材という存在。そしてWOの床材へのこだわりと、その背景にある経験を伺いました［JOURNAL／vol.1］。

また、MMA Inc. （一級建築士事務所）の工藤桃子氏に建材の選び方からWO床材の扱い方、未来の展望について伺いました［INSPIRATIONS／CASE.01］。

さらに、各ショールームのご案内や製品に関するお問合せのほか、WO製品に関するカタログやプライスリストをはじめ、CADデータ、施工・使用説明書など各種データをダウンロードしていただけます。

ウッドワンは、創業以来、木のプロフェッショナルとして培ってきた経験と技術をもとに、木材の魅力を最大限に活かした床材をはじめ、ドア、キャビネット、階段、手すりなど、住まい全体を統合的にデザインする木質建材をご提供してまいります。

［会社概要］

社名 株式会社ウッドワン

住所 広島県廿日市市木材港南1-1

設立 1952年4月

業種 キッチン、建具、床等をトータルでご提案する総合木質建材メーカー

コーポレートサイト https://www.woodone.co.jp/

公式Instagram https://instagram.com/woodone.official

＜事業の特徴＞

ニュージーランドで約4万haの森林を保有し、約30年をかけて苗木から木を育て、育てた木を主な原料として、内装用の床材や建具、キッチンの扉などに加工し販売

≪株式会社ウッドワン【企業紹介】≫

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=W2ELsxFU-IE ]