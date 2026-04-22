■スタンプを集めてオリジナルの景品がもらえる！

「阪急電車コース」「梅田エリアコース」の2つのスタンプラリーを開催

開催期間：

「阪急電車コース」 4月24日（金）～6月22日（月）

「梅田エリアコース」 4月29日（水・祝）～5月31日（日）





■映画の公開を記念し、梅田エリアで数々のイベントを開催

スター・ウォーズ関連の装飾やフォトスポットを設置

開催期間：4月29日（水・祝）～5月31日（日）

阪急電鉄と阪急阪神不動産では、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日（金）から日米で同時公開されることを記念した特別企画『STAR WARS GALAXY in OSAKA』を開催します。

この『STAR WARS GALAXY in OSAKA』では、阪急電鉄の駅や沿線の商業施設に設置した4か所のポイントを回るスタンプラリー「阪急電車コース」と、梅田エリアの商業施設等に設置した5か所のポイントを回るスタンプラリー「梅田エリアコース」の2つのスタンプラリーを開催します。また、フォトスポットの設置を行うほか、梅田エリアの「阪急三番街」や「NU茶屋町」「阪急サン広場」でのスター・ウォーズの装飾や阪急三番街でのマストバイキャンペーンの実施など、エリア全体で多彩な企画を展開します。

『STAR WARS GALAXY in OSAKA』の詳細は次のとおりです。





1．スタンプラリー「阪急電車コース」＆「梅田エリアコース」の開催

（1）阪急電車コース

阪急電鉄の駅や沿線の商業施設に設置した4か所のスタンプポイントでスタンプを集めていただくことで景品をプレゼントします。

■開催期間：4月24日（金）～6月22日（月）10時～20時

■参加費：無料 ※スタンプラリーの移動にかかる交通費は、お客様のご負担となります。

■参加方法

〈1〉スタンプ台紙をお受け取りください。

※4月24日（金）から阪急電鉄「ごあんないカウンター」所在駅などで配付予定です。

※スタンプ台紙は、「梅田エリアコース」と共通です。

〈2〉スタンプポイント4か所（阪急西宮ガーデンズ、豊中駅、宝塚駅、エミル高槻）を回り、すべてのスタンプを集めてください。

※エミル高槻は6月3日（水）が定休日のため、スタンプを押していただくことはできません。

※参加賞は、なくなり次第終了となります。

※スタンプの設置場所は、特設サイト（ galaxy-in-osaka.com ）をご確認ください。

〈3〉ゴールポイント（TOHOシネマズ梅田）ですべてのスタンプを押したスタンプ台紙をご提示いただいた方に、参加賞の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルアクリルキーホルダー（非売品）をプレゼントします。





（2）梅田エリアコース

梅田エリアの商業施設各所に設置した5か所のスタンプポイントでスタンプを集めていただくことで景品をプレゼントします。

■開催期間：4月29日（水・祝）～5月31日（日） 11時～20時

■参加費：無料

■参加方法

〈1〉スタンプ台紙をお受け取りください。

※4月29日（水・祝）から各スタンプポイントで配付予定です。

※スタンプ台紙は、「阪急電車コース」と共通です。

〈2〉スタンプポイント5か所（MBS毎日放送本社、阪急三番街（2か所）、NU茶屋町、アプローズタワー）を回り、すべてのスタンプを集めてください。

※NU茶屋町は5月18日（月）、阪急三番街は5月20日（水）が休館日のため、スタンプを押していただくことはできません。

※参加賞は、なくなり次第終了となります。

※スタンプの設置場所は、特設サイト（ galaxy-in-osaka.com ）をご確認ください。

〈3〉ゴールポイント（TOHOシネマズ梅田）でスタンプ台紙をご提示いただいた方に、参加賞の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルステッカー（非売品・全3種ランダム）をプレゼントします。

※参加賞の引換時間は10時～20時です。

※ステッカー裏面は共通のデザインです。

※ステッカーのデザインはお選びいただけません。





（3）Wチャンス賞

阪急電車コースと梅田エリアコースすべてのスタンプ（合計9つ）を集めてゴールした方の中から抽選で50名の方に映画オリジナルグッズ（非売品）を進呈します。

※スタンプラリーの各コースの開催期間は異なります。

Wチャンス賞に応募ご希望の場合、梅田エリアコースのスタンプは開催期間中（5月31日（日）まで）にお集めください。





2．フォトスポットの設置

スタンプラリーの開催期間中、阪急電車コースと梅田エリアコースの全9か所のスタンプポイントに、写真撮影ができる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のフォトスポットを設置します。





3．梅田エリア商業施設での装飾の実施

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の特別な装飾が梅田エリアの「阪急三番街」や「NU茶屋町」「阪急サン広場」を彩ります。





（1）阪急三番街

■開催期間：5月7日（木）～5月31日（日）

■場所：阪急三番街 館内各所

※阪急三番街の装飾については阪急阪神ビルマネジメントが運営しております。





（2）NU茶屋町

■開催期間：4月29日（水・祝）～5月31日（日）

■場所：NU茶屋町1階コリドールプラザ





（3）阪急サン広場

■開催期間：4月29日（水・祝）～5月31日（日）

■場所：阪急サン広場





4．阪急三番街でのマストバイキャンペーンの実施

阪急三番街では、北館 B2F UMEDA FOOD HALLの対象店舗にて、同じ日に、 税込1,500円以上（合算可）お買い上げいただいたレシートをご提示いただいた方に、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナル巾着（非売品）をプレゼントします。

■実施期間：5月23日（土）、24日（日） 10時～18時

■引換場所：阪急三番街 北館B2Fステージ前

■配布数：各日先着500名様

■参加条件：期間中お一人様1回限り

※酒類は対象外となります。

※北館 B2F UMEDA FOOD HALLの対象店舗以外のレシートは対象外です。

※景品は、なくなり次第終了となります。

※阪急三番街の当キャンペーンについては阪急阪神ビルマネジメントが運営しております。





※写真などの掲載に際しては、右記のクレジットを表記してください。 (c)2026 & TM Lucasfilm Ltd.

※写真はすべてイメージです。

※記載している情報は、本日現在のものです。予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/591670/att_591670_1.pdf





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阪急電鉄株式会社 https://www.hankyu.co.jp/





阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/04/c8685d46808dd013e10a02ae1372a4ed4f8f65b4.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

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