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マクドナルドクルー約300万人のOB/OG※1 限定を対象とした スポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」を本格導入
＜多様な人材が活躍できる職場環境“Feel Good Place to Work”の実現を目指して＞
〜共通のカルチャーを有する即戦力人材が、活躍できる独自の仕組みを構築〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年４月より、対象をマクドナルドのクルー（アルバイト従業員）OB/OG※1に限定した専用のスポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」（以降、本システム）の本格導入を開始します。直近・過去を問わず卒店者（元マクドナルドクルー）が本システムに登録することにより、全国約3,000店舗のマクドナルド※2にて、履歴書の提出や入店後研修などを必要とせず、最短で1日単位から働くことが可能となります。
マクドナルドは、創業以来「ピープルビジネス」を経営の根幹に据え、人を最大の資産と捉えてまいりました。現在約22万人※3の現役クルーを擁する一方で、国内累計約300万人※4にのぼるOB/OGとの「継続的なエンゲージメント（関係性）」を経営上の重要な人的資源と位置づけています。本システムは、一時的な労働力の確保ではなく、“何度でも共に働ける仲間”として再合流を促すピープルビジネスの具現化であり、ライフステージの変化に応じた柔軟なキャリア継続を支援する取り組みです。
一般的なスポットワークサービスが、不特定の個人と業務をその都度繋ぐ「業務単位のマッチング」であるのに対し、本システムは、マクドナルドのカルチャーやオペレーションを熟知したOB/OGとの「関係性を前提とした就業機会」の提供である点が最大の特長です。本システムに登録可能な方は、国内のマクドナルドクルーOB/OG※1限定のため、すでに同一の価値観とスキルを共有している人材が対象となり、導入店舗は繁忙期やピークタイムにおいても、サービス品質やオペレーション水準を落とすことなく、安定した店舗運営を維持することが可能となります。なお本システムは、安全・安心な運用を支える実績を有している株式会社Matchbox Technologiesとの協業により実現しました。
※1：日本マクドナルド株式会社の元社員および日本マクドナルドフランチャイジー法人元社員も含む
※2：本システム導入店舗に限る（順次拡大予定） ※3：2025年12月末時点 ※4：日本マクドナルド調べ
先行して本システムを試験導入した店舗では、「マクドナルドの仕事を理解しているため、安心して任せられる」「現役クルーとのコミュニケーションがスムーズ」という声が寄せられたほか、繁忙期のピンポイントな人員補完による店舗運営の安定化や利益率の向上など経営面でもポジティブな効果が得られています。本システムを利用したOB/OGからは、「長期休暇時に帰省し、在籍していた店舗の仲間と再び働くことで、喜びや楽しさが生まれた」と、継続したエンゲージメントにもつながっています。また、今春の卒店（マクドナルドクルーからの卒業）シーズンにあわせて、卒店時に『いつでも戻れる場所がある』と具体的に提示することで、1ヶ月で登録者が約2.5倍に増加した例もあります。
日本マクドナルドでは本システムを直営店舗全店およびフランチャイズ一部店舗で導入しており、今後フランチャイズ店舗も含めた全国店舗に順次拡大する予定です。
〜共通のカルチャーを有する即戦力人材が、活躍できる独自の仕組みを構築〜
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2026年４月より、対象をマクドナルドのクルー（アルバイト従業員）OB/OG※1に限定した専用のスポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」（以降、本システム）の本格導入を開始します。直近・過去を問わず卒店者（元マクドナルドクルー）が本システムに登録することにより、全国約3,000店舗のマクドナルド※2にて、履歴書の提出や入店後研修などを必要とせず、最短で1日単位から働くことが可能となります。
一般的なスポットワークサービスが、不特定の個人と業務をその都度繋ぐ「業務単位のマッチング」であるのに対し、本システムは、マクドナルドのカルチャーやオペレーションを熟知したOB/OGとの「関係性を前提とした就業機会」の提供である点が最大の特長です。本システムに登録可能な方は、国内のマクドナルドクルーOB/OG※1限定のため、すでに同一の価値観とスキルを共有している人材が対象となり、導入店舗は繁忙期やピークタイムにおいても、サービス品質やオペレーション水準を落とすことなく、安定した店舗運営を維持することが可能となります。なお本システムは、安全・安心な運用を支える実績を有している株式会社Matchbox Technologiesとの協業により実現しました。
※1：日本マクドナルド株式会社の元社員および日本マクドナルドフランチャイジー法人元社員も含む
※2：本システム導入店舗に限る（順次拡大予定） ※3：2025年12月末時点 ※4：日本マクドナルド調べ
先行して本システムを試験導入した店舗では、「マクドナルドの仕事を理解しているため、安心して任せられる」「現役クルーとのコミュニケーションがスムーズ」という声が寄せられたほか、繁忙期のピンポイントな人員補完による店舗運営の安定化や利益率の向上など経営面でもポジティブな効果が得られています。本システムを利用したOB/OGからは、「長期休暇時に帰省し、在籍していた店舗の仲間と再び働くことで、喜びや楽しさが生まれた」と、継続したエンゲージメントにもつながっています。また、今春の卒店（マクドナルドクルーからの卒業）シーズンにあわせて、卒店時に『いつでも戻れる場所がある』と具体的に提示することで、1ヶ月で登録者が約2.5倍に増加した例もあります。
日本マクドナルドでは本システムを直営店舗全店およびフランチャイズ一部店舗で導入しており、今後フランチャイズ店舗も含めた全国店舗に順次拡大する予定です。