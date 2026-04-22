マクドナルドクルー約300万人のOB/OG※1 限定を対象とした スポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」を本格導入

マクドナルドクルー約300万人のOB/OG※1 限定を対象とした スポットワークプラットフォーム「カムバっ！クルー」を本格導入