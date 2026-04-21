４月２１日より、軽くて荷物がしっかり入るトップバリュ ジッパーキャリーを本格展開

イオン株式会社

イオンは４月２１日（火）より、「イオン」「イオンスタイル」全国約３６０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、トップバリュ「拡張ファスナー付き軽量ジッパーキャリー」を本格展開します。

「軽量ジッパーキャリー」は、耐衝撃性に優れたポリカーボネート素材の特性を活かし軽量化をはかっています。今回、お客さまの声をもとに「軽くて、しっかり荷物が入る」をキーワードにリニューアルしました。従来品よりデッドスペースを少なくしたシルエットに変更することで同サイズでの容量アップ、キャスターなどのパーツを軽量化することで１Ｌあたりの重さはトップバリュ史上最軽量※２）を実現しました。機能面では旅先で荷物が増えた時に役立つ“拡張機能”と、不意な動き出しを防ぐ“ストッパー付き双輪キャスター”など、キャリーケースに求められる便利な機能を搭載しています。さらにデザイン面にもこだわり、カラーを４色展開から６色展開※３）に増やし、コーナーパッドとホイールカバーを新たに付けました。

また、第三者機関において、耐落下衝撃性やハンドルの耐久性、本体・把手の耐荷重性の検査をクリアし、機能性と耐久性を確保しお手ごろな価格を実現しています。

今後もイオンは、お客さまの旅行・お出かけをより楽しく、快適にお過ごしいただける商品を開発・ご提案してまいります。

【販売概要】

商品名：トップバリュ「拡張ファスナー付き軽量ジッパーキャリー」

本格展開日：２０２６年４月２１日（火）

販売店舗：「イオン」「イオンスタイル」全国約３６０店舗※１）

サイズ：Ｓ（約１～２泊）・Ｍ（約３～５泊）・Ｌ（約７泊以上）

カラー数：６種類※３）（ホワイト・ブルー・グリーン・ブラック・ネイビー・レッド）

価格：Ｓ本体９,８００円（税込１０,７８０円）・Ｍ本体１１,８００円（税込１２,９８０円）・Ｌ本体１４,８００円（税込１６,２８０円）

ＥＣサイト：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400408110&psc=5(https://aeonretail.com/Form/Product/ProductList.aspx?gspscol=400408110&psc=5)

【商品詳細】

全体サイズ・容量

Ｓ：全体サイズ 高さ５５.０ｃｍ×幅３５.５ｃｍ×奥行２３.５ｃｍ（拡張時２６.０ｃｍ）

容量３４Ｌ（拡張時３９Ｌ）・重量２.３ｋｇ・宿泊日数目安１～２泊

Ｍ：全体サイズ 高さ６５.５ｃｍ×幅４４.５ｃｍ×奥行２７.５ｃｍ（拡張時３０.０ｃｍ）

容量５９Ｌ（拡張時６６Ｌ）・重量３.２ｋｇ・宿泊日数目安３～５泊

Ｌ：全体サイズ 高さ７４.５ｃｍ×幅５１.５ｃｍ×奥行２９.５ｃｍ（拡張時３２.０ｃｍ）

容量８５Ｌ（拡張時９４Ｌ）・重量３.９ｋｇ・宿泊日数目安７泊～

キャリーケースに欲しい機能が充実

１.拡張機能２.ホイール付き双輪キャスター３.フットストッパー４.キータイプＴＳロック５.片面仕切り・片面バンド仕様６.サイドハンドル（Ｍ・Ｌサイズ）

拡張機能ホイール付き双輪キャスターフットストッパーキータイプＴＳロック片面仕切り・片面バンド仕様サイドハンドル（Ｍ・Ｌサイズ）

従来品との比較

旧トップバリュ軽量ジッパーキャリーと比較すると、容量が増え、１Ｌあたりの軽量化を実現しています。

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：トップバリュで過去１０年間に製造した同サイズの比較データに基づきます。

※３：Ｌサイズはホワイト、ブルー、グリーン、ブラックの４種類です。

以上