毎年人気、あの味が帰ってきた。ふんわりゆかりの香り「梅からあげ」からあげ縁に再登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、エバーアクション株式会社（本社：東京都千代田区/代表：渡部 貴）は、2026年4月24日(金)より国内のからあげ縁にて「梅からあげ」を期間限定で販売開始いたします。

からあげ縁公式サイト：https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

ふんわりゆかりの香り、梅の風味をまとわせた「梅からあげ」です。

昨年4月に期間限定で販売し大変ご好評いただいた、春本番に恋しくなる爽やかな「梅からあげ」を2026年4月24日(金)より「からあげ縁」にて期間限定で販売開始いたします。

"梅味"といえば、梅干しの特徴ある酸っぱさを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんが、からあげ縁の「梅からあげ」は爽やかに梅が薫る新感覚の梅からあげです。

1個50ｇ以上ある鶏もも肉を、特製の梅ダレと梅肉で漬け込みカラッと揚げることで、しっかりと梅を感じるからあげに仕立てました。

「梅からあげ」は、からあげ単品と2種類のお弁当をご用意しております。



テイクアウトのからあげ専門店「からあげ縁」は、これからも国民食である身近な「からあげ」で新しい感動をお届けできるように努めます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューをご確認いただけます。

【テイクアウト】

■梅からあげ 100g310円(税込334円)

■梅からあげ弁当 890円(税込961円)

梅からあげ4個、千切りキャベツ、ごはん

■梅からあげ合盛り弁当 820円(税込885円)

梅からあげ2個、カリッともも2個、千切りキャベツ、ごはん

■からあげ縁 その他メニュー

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

販売概要

販売開始日 2026年4月24日(金)

※食材がなくなり次第、販売終了とさせて頂きます。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「からあげ縁」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=03

※店舗情報にて各店舗の販売価格や取扱メニューをご確認いただけます。

からあげ専門店「からあげ縁」について

2010年5月に浅草総本店をオープンしたからあげのテイクアウト専門店「からあげ縁(ゆかり)」は、ニンニク・生姜不使用の秘伝のタレに1日漬け込み、旨味を逃がさないよう商品ごとに独自の製法を確立。からあげは、ご注文を頂いてから揚げ始め、カラッと香ばしい揚げたてをご提供しております。

店舗では、目の前に広がるキッチンで、からあげを揚げるライブ感をお届けいたします。

【公式サイト/アカウント】

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/yukari/

●X(旧Twitter)

https://x.com/karaage_yukari

会社概要

エバーアクション株式会社

代表者 代表取締役社長 渡部貴

本社所在地 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日 2015年9月1日

業務内容 からやま、からあげ縁を運営

URL https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group4

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客様の期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階（〒101-0062 ）

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/