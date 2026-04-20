(株)山田養蜂場が小学校へ書籍14,000冊を寄贈！「みつばち文庫」として全国1,990校に

株式会社 山田養蜂場

株式会社山田養蜂場（本社：岡山県苫田郡鏡野町、代表：山田英生）は、全国1,990校の小学校を対象に「みつばち文庫」として、合計約14,000冊の書籍を寄贈いたしました。

書籍は3月上旬から対象のすべての小学校に発送しており、全国の小学校を代表して4月17日(金)に岡山県の小学校で寄贈式を実施いたしました。

「みつばち文庫」は1999年から27年間、当社が毎年続けている書籍の寄贈活動で、これまで、累計73,933校に77万冊以上の書籍を寄贈しています。

寄贈式の様子

■「みつばち文庫」とは？

当社は、企業理念を具現化した活動として、1999年より毎年、「自然環境の大切さ」「人と人とのつながり」「命の大切さ」をテーマにした書籍を選定し、「みつばち文庫」として、全国の小学校に寄贈しています。

きっかけは、弊社代表の山田が、子供の参観日の際に小学校の図書不足について知ったことです。子供たちに読ませる本が足りず、先生が保護者に家庭から本を寄付してほしいと呼びかけており、全国的なこの問題を解決すべく立ち上げたのが「みつばち文庫」の活動です。

寄贈先は新聞やホームページ上などで一般公募し、抽選で決定。応募者のメッセージカードを添えて、推薦された小学校へ本を寄贈しています。

当社では、ミツバチが蜂蜜をもたらすように、子供たちに「心の栄養」を届け続けることを使命としています。

寄贈した小学校の子供たち

■第27回「みつばち文庫」寄贈図書について

今回は1校当たり、7冊の書籍をセットにして寄贈しました。寄贈図書のうち、2冊は当社主催の「ミツバチの絵本コンクール」の最優秀賞作品を書籍化した絵本を贈り、他の5冊については、みつばち文庫のテーマに則った書籍を選定し、ランダムに寄贈しています。

寄贈書籍の一例

＜全国1,990校の小学校へ寄贈＞