後藤真希さんが『美ST』公式YouTubeチャンネルに登場！私物でのポーチの中身紹介や「30の質問」での本音トークは必見

株式会社光文社

4月13日（月）20:00より「後藤真希さんの老けないポーチの中身」企画を、4月20日（月）20:00より「後藤真希さんに30の質問」企画を配信！

https://www.youtube.com/@stchannel7394(https://www.youtube.com/@stchannel7394)

株式会社光文社（所在地：東京都文京区 代表取締役：巴 一寿）が毎月17日に発行する月刊美容誌『美ST』（編集長：千田真弓 Webサイト：https://be-story.jp/ (https://be-story.jp/)）のYouTubeチャンネル『美ST公式チャンネル』に、タレントで『美ST』モデルの後藤真希さんが2週連続で出演いたします。

40歳を迎えた後藤真希さんの「老けない」ポーチの中身をALL私物で公開！

後藤真希さんは2本のYouTube企画にご登場。1本目は、美ST公式チャンネルでもお馴染み企画の「老けないポーチの中身」ご紹介。「普段は身軽な荷物派ですが、持ち歩くとしたらこのラインナップ！」とご本人が厳選した愛用品の数々を、ALLリアル私物でご紹介いただいています。ベースメイクからアイシャドウやリップメイクまで、後藤さんならではの使い方のコツやオススメポイントをたっぷり披露。40歳を迎えてもなお変わらない美しさで話題を集め続ける後藤さんの美の秘訣が満載です。

「30の質問」企画では40歳からの心境の変化や仕事へ向き合う思いについてトーク

2本目にご登場いただくのは、「後藤真希さんに30の質問」企画。「40歳になってもう半年も経つんですね…」と振り返りながらご自身が感じた変化や、性格、今後のビジョンや、子供たちとの意外なコミュニケーションについてまで、多岐にわたる質問にお答えいただいています。思わず笑ってしまうシーンも盛りだくさんな、後藤さんのチャーミングなお人柄が垣間見える内容となっています。

■後藤真希さんプロフィール

1985年東京都出身。13歳で『モーニング娘。』のメンバーとしてデビュー、注目を集める。2002年卒業後はソロアーティストとしてライブ活動を行うほかバラエティ番組などにも多数出演。現在は『美ST』モデルとしても活動の幅を広げている。大の美容好きで、豊富なコスメ知識を活かした美容情報などを発信するYouTubeも大人気。

■配信予定スケジュール

【ALL私物】40歳・後藤真希さんの”老けないポーチの中身”大公開！

4月13日（月）20:00より配信開始

【30の質問】NGなし！後藤真希さんに一問一答！美容・性格・40歳の心境 etc…

4月20日（月）20:00より配信開始



■YouTube

https://www.youtube.com/@stchannel7394



■月刊誌『美ST』

2009年に『美STORY』として創刊。毎月17日発行。40代～50代の女性に向け、エイジングケアを主とした美容、健康に関する情報を発信。2026年で創刊17周年を迎える。

公式ウェブサイト：https://be-story.jp/