【グリッズプレミアムホテル盛岡】ONとOFFをつなぐ新たな滞在体験2026年5月1日にグランドオープン！
グリッズプレミアムホテル盛岡（所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前北通3番6号/支配人：仲宗根和博）は、ABアコモ株式会社が運営する「GRIDS PREMIUM HOTEL」シリーズ第4弾として、2026年5月1日（金）に開業いたします。
本ホテルは、「THE TRAVELLERS HUB 旅をつなぐ。人をつなぐ。心をつなぐ。」をブランドコンセプトに掲げ、岩手・盛岡ならではの文化や人との新たな「出会い」をご提供するサードプレイスを目指します。
グリッズプレミアムホテル盛岡
■JR盛岡駅から徒歩3分の好立地
当ホテルは、北東北の最大ターミナルである、JR盛岡駅から徒歩3分という絶好のロケーションに位置しています。周辺にはオフィス街が広がり、観光の拠点としてはもちろん、ビジネスでのご利用にも非常に便利な立地です。
国内外を問わず、多様な宿泊ニーズに幅広くお応えいたします。
JR盛岡駅から徒歩3分 絶好のロケーション
■ 「出会いこそ、旅の醍醐味」がデザインコンセプト
盛岡が誇る豊かな自然や、古くから受け継がれてきた伝統文化のエッセンスを、モダンな空間デザインの中に散りばめました。
都会の利便性を持ちながらも、どこか温かみと懐かしさを感じさせる、心地よい安らぎの空間を演出しています。
エントランスホール
■日常から少し離れ、盛岡の空気や文化に触れる特別な滞在を。
グリッズプレミアムホテル盛岡は、その土地ならではの体験と、人とのつながりが生まれる時間を大切にしています。ラウンジは、お客様の「ON」と「OFF」をスムーズに切り替える場として、滞在の中心となる空間です。
[ 昼はラウンジで仕事 ]
日中はビジネスパーソンの「ひと息つく場所」としてご利用いただけます。
全自動コーヒーマシンやデトックスウォーター、お茶・紅茶6種類、スープ３種類、ナッツなどのスナックをご用意。
時間帯に応じた快適な環境で、盛岡でのご滞在をより快適にサポートいたします。
全自動コーヒーマシン・コンセント、Wi-Fi完備
デトックスウォーター、お茶・スープ、ナッツ等のスナック（イメージ)
サウナ完備の大浴場（イメージ）
[ サウナ付き大浴場 ]
一日の終わりに、心身をゆっくりと整えるひとときを。
スタイリッシュで落ち着きのある大浴場にサウナを備え、ビジネスや観光の疲れをやさしく解きほぐします。
夜のラウンジ
[ 湯上がりどころとしてのラウンジ ]
湯に浸かり、心身がゆるやかにほどけたあとの、ひと息。
ラウンジでは、その余韻のままに、静かで心地よい時間をお過ごしいただけます。
[ 客室 ]
木の温もりに包まれた、落ち着きのある空間。
旅の疲れをやさしく受けとめ、心からくつろげるひとときをお届けします。
スタンダードダブルからコンフォートツイン、ユニバーサルダブルまで、全153室の多彩な客室タイプをご用意。
多様なニーズに応える滞在をサポートします。
また、全室の寝具には、海洋プラスチックごみ削減に貢献する環境配慮型素材「Suprelle(TM) blue」を採用しています。
スーペリアツイン（イメージ）
朝食ビュッフェ（イメージ）
[ 朝食ビュッフェ ]
岩手の豊かな食文化を味わい、一日のはじまりに活力を。
地元食材を活かした多彩なメニューを、ビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。
花巻市の銘柄豚「白金豚（プラチナポーク）」のせいろ蒸しをはじめ、盛岡の伝統工芸である南部鉄器の器も取り入れ、目でも舌でも楽しめる朝食をご提供します。
「グリッズプレミアムホテル盛岡」で人と、街と、つながる時間を。
盛岡でのひとときが、心に残る出会いとなりますように。
■ 施設概要
名称：グリッズプレミアムホテル盛岡 (GRIDS PREMIUM HOTEL MORIOKA)
所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前北通3番6号
アクセス： JR東北本線・新幹線「盛岡」駅より徒歩3分
構造・規模： 鉄骨造・地上10階建
客室数：全153室
開業日：2026年5月1日（金）
公式HP：https://gridshotel.com/morioka/
公式Instagram：https://www.instagram.com/grids_premium_hotel_morioka/
■ ABアコモ株式会社 会社概要
ABアコモ株式会社は、国内に27施設（ホテル24棟・ホステル3棟）を展開するホテル運営会社です 。 主なホテルブランドとして、「ラ・ジェント・ホテルズ」 「ホテル・トリフィート」 「グリッズプレミアムホテル」といった都市型ホテルに加え、温泉リゾート「裏草津蕩」 「ホテルプレミアムレイクトーヤ」の運営を行っています。(2026年4月現在)
会社名：ABアコモ株式会社
所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目10-2 共立ビル6階
代表者：阿部 裕二
公式HP：https://ab-accommo.com/