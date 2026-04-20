【グリッズプレミアムホテル盛岡】ONとOFFをつなぐ新たな滞在体験2026年5月1日にグランドオープン！

ABアコモ株式会社

グリッズプレミアムホテル盛岡（所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前北通3番6号/支配人：仲宗根和博）は、ABアコモ株式会社が運営する「GRIDS PREMIUM HOTEL」シリーズ第4弾として、2026年5月1日（金）に開業いたします。

本ホテルは、「THE TRAVELLERS HUB 旅をつなぐ。人をつなぐ。心をつなぐ。」をブランドコンセプトに掲げ、岩手・盛岡ならではの文化や人との新たな「出会い」をご提供するサードプレイスを目指します。

グリッズプレミアムホテル盛岡

■JR盛岡駅から徒歩3分の好立地

当ホテルは、北東北の最大ターミナルである、JR盛岡駅から徒歩3分という絶好のロケーションに位置しています。周辺にはオフィス街が広がり、観光の拠点としてはもちろん、ビジネスでのご利用にも非常に便利な立地です。

国内外を問わず、多様な宿泊ニーズに幅広くお応えいたします。

JR盛岡駅から徒歩3分 絶好のロケーション

■ 「出会いこそ、旅の醍醐味」がデザインコンセプト

盛岡が誇る豊かな自然や、古くから受け継がれてきた伝統文化のエッセンスを、モダンな空間デザインの中に散りばめました。

都会の利便性を持ちながらも、どこか温かみと懐かしさを感じさせる、心地よい安らぎの空間を演出しています。

エントランスホール

■日常から少し離れ、盛岡の空気や文化に触れる特別な滞在を。

グリッズプレミアムホテル盛岡は、その土地ならではの体験と、人とのつながりが生まれる時間を大切にしています。ラウンジは、お客様の「ON」と「OFF」をスムーズに切り替える場として、滞在の中心となる空間です。

[ 昼はラウンジで仕事 ]

日中はビジネスパーソンの「ひと息つく場所」としてご利用いただけます。

全自動コーヒーマシンやデトックスウォーター、お茶・紅茶6種類、スープ３種類、ナッツなどのスナックをご用意。

時間帯に応じた快適な環境で、盛岡でのご滞在をより快適にサポートいたします。

全自動コーヒーマシン・コンセント、Wi-Fi完備デトックスウォーター、お茶・スープ、ナッツ等のスナック（イメージ)サウナ完備の大浴場（イメージ）

[ サウナ付き大浴場 ]

一日の終わりに、心身をゆっくりと整えるひとときを。

スタイリッシュで落ち着きのある大浴場にサウナを備え、ビジネスや観光の疲れをやさしく解きほぐします。

夜のラウンジ

[ 湯上がりどころとしてのラウンジ ]

湯に浸かり、心身がゆるやかにほどけたあとの、ひと息。

ラウンジでは、その余韻のままに、静かで心地よい時間をお過ごしいただけます。

[ 客室 ]

木の温もりに包まれた、落ち着きのある空間。

旅の疲れをやさしく受けとめ、心からくつろげるひとときをお届けします。

スタンダードダブルからコンフォートツイン、ユニバーサルダブルまで、全153室の多彩な客室タイプをご用意。

多様なニーズに応える滞在をサポートします。

また、全室の寝具には、海洋プラスチックごみ削減に貢献する環境配慮型素材「Suprelle(TM) blue」を採用しています。

スーペリアツイン（イメージ）

朝食ビュッフェ（イメージ）

[ 朝食ビュッフェ ]

岩手の豊かな食文化を味わい、一日のはじまりに活力を。

地元食材を活かした多彩なメニューを、ビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。

花巻市の銘柄豚「白金豚（プラチナポーク）」のせいろ蒸しをはじめ、盛岡の伝統工芸である南部鉄器の器も取り入れ、目でも舌でも楽しめる朝食をご提供します。

「グリッズプレミアムホテル盛岡」で人と、街と、つながる時間を。

盛岡でのひとときが、心に残る出会いとなりますように。

■ 施設概要

名称：グリッズプレミアムホテル盛岡 (GRIDS PREMIUM HOTEL MORIOKA)

所在地：岩手県盛岡市盛岡駅前北通3番6号

アクセス： JR東北本線・新幹線「盛岡」駅より徒歩3分

構造・規模： 鉄骨造・地上10階建

客室数：全153室

開業日：2026年5月1日（金）

公式HP：https://gridshotel.com/morioka/

公式Instagram：https://www.instagram.com/grids_premium_hotel_morioka/

■ ABアコモ株式会社 会社概要

ABアコモ株式会社は、国内に27施設（ホテル24棟・ホステル3棟）を展開するホテル運営会社です 。 主なホテルブランドとして、「ラ・ジェント・ホテルズ」 「ホテル・トリフィート」 「グリッズプレミアムホテル」といった都市型ホテルに加え、温泉リゾート「裏草津蕩」 「ホテルプレミアムレイクトーヤ」の運営を行っています。(2026年4月現在)

会社名：ABアコモ株式会社

所在地：東京都千代田区神田神保町3丁目10-2 共立ビル6階

代表者：阿部 裕二

公式HP：https://ab-accommo.com/