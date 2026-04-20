現役選手として挑戦を続ける本田圭佑氏、CAGUUUの社外取締役に就任。投資・アンバサダーを超え、経営参画へ

CAGUUU株式会社

家具のあり方を構造から再設計し、「高級家具の民主化」を推進するインテリア・家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2026年4月10日開催の臨時株主総会および取締役会において、取締役会設置会社への移行を議決いたしました。

これに伴い、プロサッカー選手であり、投資家・起業家としても活動する本田圭佑氏が、これまでのアンバサダーおよび投資家としての枠組みを超え、新たに社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

また、本体制変更にあわせ、日本市場における家具選びのあり方を革新する新しいビジョンおよびミッションを策定。独自のD2Cモデルによる「高級家具の民主化」を本格始動いたします。

左から：CAGUUU株式会社 社外取締役 本田圭佑、代表取締役社長 中村勇輝

■取締役会設置の狙いと、本田圭佑氏の就任背景

CAGUUUは、事業の急速な拡大に伴い、経営の透明性と監督機能の強化を目的とした「取締役会設置会社」への移行を完了いたしました。この重要な転換期において、本田氏が現役のプロサッカー選手でありながら社外取締役という役職を引き受けた背景には、当社の掲げる「高級家具の民主化」への強い共感があります。

これまで家具は使い捨ての「消費」として扱われる側面が強くありましたが、私たちは家具を住環境の質を向上させ続ける「資産」として再定義しました。この挑戦を、単なるアンバサダーや出資者の枠を超えた「経営の当事者」として推進すべく、本田氏は取締役会を通じて戦略立案やガバナンス強化に直接関与いたします。各分野のスペシャリストを揃えた新体制により、日本市場での圧倒的なシェア獲得を目指します。

【新役員体制】

- 代表取締役社長 中村 勇輝- 取締役（マーケティング責任者） 吉岡 裕美- 取締役（サプライチェーン＆IT開発責任者） 伍 仟- 社外取締役（X&KSK Co-Founder & General Partner） 本田 圭佑- 社外取締役（ジャフコグループ株式会社 パートナー） 坂 祐太郎- 社外取締役（Granite Asia Partner & Co-Head, Granite-Integral） Joe Yan

■本田圭佑氏のコメント

僕はこれまで世界中のスタートアップに投資をしてきましたが、単なる「投資家」で終わりたいと思ったことは一度もありません。常に自分自身も「当事者」として、社会にインパクトを与える挑戦に関わり続けたいと考えています。今回、CAGUUUの社外取締役を引き受けたのは、中村さんの掲げる「高級家具の民主化」というビジョンに、嘘偽りない本気を感じたからです。

日本の住環境には、まだ多くの無駄や格差があります。良いものが高いのは当たり前ですが、コスト構造を見直すことで、もっと多くの人が質の高い暮らしを手にできる可能性があると考えています。僕は今も現役のサッカー選手としてピッチで戦っていますが、経営においても本質は同じです。勝つために何をすべきかを常に考え、CAGUUUの取締役会でも、遠慮なく僕の視点をぶつけていくつもりです。アスリートとして培ってきた経験と、投資家としての視点を活かしながら、CAGUUUとともに、日本一のインテリアブランドを創り上げます。



■CAGUUU株式会社 代表取締役中村勇輝のコメント

「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を届けるため、業界の常識にとらわれないビジネスモデルをゼロから再設計してきました。私たちが目指すのは、誰もが自分の住環境を人生の大切な「資産」として誇れる社会を創ることです。

今回、日本を代表する挑戦者である本田圭佑さんに経営陣として加わっていただけることは、このビジョンを加速させる大きなアクセルとなります。世界基準の視点と圧倒的な規律を経営に注入することで、事業成長の質とスピードを高めていけると確信しています。

独自のD2Cモデルと強固な経営体制を武器に、インフレが進む現代において、消費者が心から「納得」して良いものを長く使い続けられる、新しい住環境のスタンダードを日本市場から創り上げてまいります。

■新しいビジョン・ミッション・バリュー

CAGUUUは、価格の壁を取り払い、誰もが自らの選択に納得できる住環境づくりの実現を目指します。

■CAGUUUの成長戦略

止まらないインフレにより生活コストが増大する現代において、家具選びは「高価なブランド品」か「安価な消耗品」かの二極化に直面しています。CAGUUUはこの課題に対し、独自のビジネスモデルで「良いものを買って、長く使う」という本質的な豊かさを提供し、急成長を続けています。

- 「消費」から「資産」へのアップデート

家具の構造を根本から再設計し、世界の優良工場と直接連携するD2Cモデルを採用。商社・卸を介さないことで不要な中間マージンを徹底的に削減し、そのすべてを素材・加工・品質へと還元しています。これにより、家具を一時的な「消費」ではなく、暮らしの質を高め続ける「資産」へと進化させました。

- 納得感を醸成するOMO展開の加速

オンラインでの利便性だけでなく、現在のかねたや幕張新都心店を含めた全国各地の店舗に加え、今後製品を直接体感できるショールームの設置など、順次拡大を検討。インフルエンサーマーケティングによる拡散力と、リアルな体験を融合させたOMO（Online Merges with Offline）戦略により、ユーザーが迷いなく「納得」して選べる購買環境を構築します。

- 信頼を支える購買インフラの徹底

高額な家具選びの不安を払拭するため、業界最高水準のサポート体制を完備しています。

1．24時間365日のコンシェルジュ対応：購入後のアフターケアはもちろん、国内では稀有な「購入前の徹底した相談サポート」も24時間体制で実施。住環境に合わせた最適な提案をリアルタイムで行い、オンライン購入の不安を解消します。

2．長期保証と設置サポート：5年間の長期保証に加え、配送から設置までを一貫してサポートし、物理的な負担をゼロにします。

3．最高水準の決済セキュリティ：国際的な決済セキュリティ基準「PCI DSS v4.0」への準拠および3Dセキュリティ対応により、安全な決済環境を提供。物理的・精神的な「購買負担」を最小化し、誰もが安心して上質な家具を手に取れるプラットフォームを実現しています。

■CAGUUUについて

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632



【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

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