AIエージェント入門研修を新たにリリース――MyGPT・Gems・NotebookLMを使った実践カリキュラムで、社員が自らAIエージェントを構築できる組織へ

インターネット・アカデミー株式会社

インターネット・アカデミー株式会社（代表取締役：西洸人、本社：東京都新宿区、以下インターネット・アカデミー）は、企業の業務効率化・AI活用推進を目的とした法人向け研修「AIエージェント入門研修」の提供を開始しました。

■ 提供開始の背景：「生成AIは使っている、でも業務に定着しない」という壁

生成AIの認知は急速に広がる一方、多くの企業では「個人が試験的に使っているが、組織として業務に定着していない」「社内データに基づいた回答が得られず、実務で使いにくい」という課題を抱えています。

この根本的な原因は、AIツールの操作スキルではなく、AIエージェントの設計・構築スキルの不足にあります。ChatGPTやGeminiをそのまま使うだけでは、回答が不安定になる・社内情報を参照できない・業務文脈に合わない回答が返ってくる、といった問題が生じやすく、現場への導入が進みません。

インターネット・アカデミーは、こうした「導入の壁」を突破するため、AIエージェントの構築・運用を実践的に習得できる本研修を開発しました。

■ 研修の概要

「AIエージェント入門研修」は、AIエージェントの基礎理解から、MyGPT（ChatGPT）・Gems（Gemini）・NotebookLMを活用した実装演習まで、4時間で一貫して学べるプログラムです。座学に留まらず、受講者が自分でAIエージェントを設計・体験する演習を中心に構成しており、研修翌日から業務で試せる実践力の習得を目的としています。

【カリキュラム構成】

第1回：AIエージェントの基本理解と構築体験

- AIエージェントとは何か、生成AIだけでは業務に使いにくい理由- MyGPT・Gemsを使った指示文（システムプロンプト）の設計と検証- AIの振る舞いを業務目的に合わせてカスタマイズする演習

第2回：社内ナレッジ参照AIの設計と業務への展開

■AIエージェント入門研修の特徴

- NotebookLMを使った「社内ナレッジ参照AI」の構築体験- 社内マニュアル・資料をPDFで読み込ませ、文書のみを根拠に回答させる仕組みの実装- 自社業務への当てはめ・導入計画の発表[表: https://prtimes.jp/data/corp/123658/table/18_1_83c526f77067a6e8420c4487516be2d5.jpg?v=202604211251 ]１. 「使う」ではなく「設計・構築する」研修

汎用的なAI操作研修ではなく、AIエージェントとしての指示文設計・ナレッジ設計・動作検証まで一貫して体験します。受講後に社内展開できるレベルの実践力を目指します。

２. 業種・業務に合わせたカスタマイズ対応

「金融業界のセールス向け」「製造現場の進捗管理向け」など、貴社の実業務をテーマにした演習内容への変更が可能です。時間数の調整や、複数研修との組み合わせによる体系的なAI人材育成プランのご提案も承っています。

３. 研修後のフォローアップ体制

研修後のオフィスアワーやフォローアップトレーニングを通じ、現場導入時の疑問を継続的にサポートします。「研修で終わり」にしない体制が、AI活用の現場定着率を高めます。

■ インターネット・アカデミーについて

インターネット・アカデミーは、1995年に日本初のインターネット専門校として開校。現在は企業のIT・DX人材育成に特化した法人研修を中心に事業を展開しています。Web技術の国際標準化団体「W3C」の日本の教育機関として初の正式メンバーとして認定されており、最先端IT技術の普及活動にも継続的に貢献しています。AI研修・DX研修・エンジニア育成研修など、業種・規模を問わず多くの企業への研修実績があります。

■ インターネット・アカデミーについて

インターネット・アカデミー株式会社

法人研修お問い合わせ窓口：03-3341-3781（受付時間：平日・土日 10:00～21:00）

Webお問い合わせ：https://www.internetacademy.co.jp/(https://www.internetacademy.co.jp/inquiry/)

AIエージェント入門研修 詳細：https://www.internetacademy.co.jp/course/ai/agent.html