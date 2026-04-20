【リサ・ラーソン】愛されて18周年！4月20日（月）は「マイキー」の誕生日。1日限定の18%OFFセール＆初コラボを含む新作コレクションを一挙公開。

株式会社トンカチ

株式会社トンカチ（東京都目黒区、代表取締役：勝木悠香理）は、人気キャラクター「マイキー」の誕生18周年を記念し、2026年4月20日（月）24時間限定のバースデーセールを開催いたします。あわせて「KID BLUE」「Estacion」との特別なコラボレーションアイテムを発表いたします。

特設サイト：https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/special/ll_maikey26

■ 感謝を込めた、24時間限定の「18%OFFセール」開催！

18周年を迎える今年は、いつもより少しだけ特別なお祝いを。

4月20日（月）の1日限定で、リサ・ラーソンの対象アイテムが18%OFFとなるアニバーサリーセールを開催します。定番の「ライオン マキシ」や、人気のBall&Chainコラボバッグなど、心ときめくアイテムをお得に手に入れる絶好のチャンスです。

開催期間： 2026年4月20日（月）0:00 ～ 23:59

セール詳細：https://shop.tonkachi.co.jp/blogs/news/mikeybd26sale

■ 話題の初コラボ＆新作コレクションが登場

1.【KID BLUE × Lisa Larson】待望の初コラボレーション！

日本のインナー・ナイトウェアブランド「KID BLUE」との初共演が実現。マイキー柄のパジャマや、リサの娘ヨハンナによる描き下ろしメッセージTシャツなど、北欧の温もりと極上の着心地が溶け合うリラックスウェアが揃いました。

先行予約開始： 4月22日（水）

2.【Estacion × Lisa Larson】本革シューズコレクション

職人の手仕事が光る「エスタシオン」と初コラボ。柔らかな牛革を使用し、パッチワークでマイキーを表現した遊び心あふれる一足です。北欧デザインと優しい履き心地が融合した、特別な一歩を届ける限定シューズです。

【Lisa Larson × Estacion】マイキー・本革ストラップシューズ(M)(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1945bk)

【Lisa Larson × Estacion】ライオン・本革ストラップシューズ（ベージュ）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1996)

【Lisa Larson × Estacion】ライオン・本革ストラップシューズ（ネイビー）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ls1995)

3.【再入荷】大人気「マイキーTシャツ」が勢揃い！

Tシャツ（マイキー大）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2018)Tシャツ（グレーマイキー）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2146)Tシャツ（マイキーのしっぽ）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2147)Tシャツ（マイキー・ホワイト）(https://shop.tonkachi.co.jp/products/ll2261)

完売が続いていた定番のマイキーTシャツも、バースデーにあわせて再入荷。シンプルながらインパクトのあるデザインは、これからの季節の主役にぴったりです。

■ PLAY! MUSEUM「塗り絵体験」作品を特別公開

2025年12月27日～2026年2月23日に開催された「リサ・ラーソンの作り方 展」にて、多くの「小さなアーチスト」が描いた自由なマイキーたち。18周年にあわせ、概念を覆す色彩豊かな作品群を特設サイトや公式Instagramにてご紹介します。

Lisa Larson （リサ・ラーソン）

1931年9月9日、スウェーデン南部に生まれる。ヨーテボリ大学芸術学部デザイン工芸校に学んだ後、スウェーデンの陶磁器メーカー、グスタフスベリのアートディレクターであったスティグ・リンドベリに請われグスタフスベリ社に入社。同社の黄金期を支える中心的なデザイナーとなる。1952年、画家のグンナル・ラーソンと結婚。1980年にフリーランスとなり、以後、数多くのクライアントと仕事をする。2000年代より株式会社トンカチ（日本）とのコラボレーションがスタートし世界的な再ブレークの契機となる。2022年スウェーデンの芸術と工芸を刷新し、豊かにした長年の優れた仕事に対して政府から勲章を授与される。2024年3月11日没。

▽トンカチストア

https://shop.tonkachi.co.jp

▽リサ・ラーソンオフィシャルサイト

https://lisalarson.jp(https://lisalarson.jp%E2%80%8B)

▽公式Instagram

@lisa_larson_jp(https://www.instagram.com/lisalarsonjp?igsh=bThsZDgxcXYyN2Zo)