-6.4℃の冷却と密閉で生ゴミ臭を根本からシャットアウト冷蔵ゴミ箱『冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」』を4月20日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004818?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004818

本製品は、生ゴミを冷却・密閉することで、腐敗によるイヤな臭いを防ぐ冷蔵ゴミ箱です。

本体サイズは幅235×奥行235×高さ280(mm)で、シンク横にも置けるサイズ感。

冷却部の表面温度を-6.4℃まで下げて雑菌の繁殖を抑制し、さらにシリコンパッキン付きのふたで臭い漏れを強力にガードします。

静音性に優れたペルチェ式を採用。キッチンやリビングでも音が気になりません。

操作は電源ボタンのみのシンプル設計。

消費電力約45W、1日あたりの電気代は約33円と省エネ設計。※1kwhあたり31円で計算

生ゴミだけでなく、おむつやペットのフンなどの処理にも最適です。

内部には袋が掛けられる「うちバケツ」付きで、ふたと共に丸洗い可能。清潔に使えます。

ゴミ出しの日まで臭いを気にせず、キッチンを常に清潔に保ちたい、快適な住環境を整えたい、そんな方におすすめです。

＜製品特長＞

■冷却部温度-6.4℃で生ゴミを冷却するゴミ箱

■冷却×密閉のダブル効果で強力防臭

■静音・コンパクトなペルチェ式冷却方式を採用

■消費電力約45Wの省エネ設計

■電源ボタン1つの簡単操作

■ふた・うちバケツは丸洗いOKで清潔に使える

■おむつやペットのフンにも対応

＜仕様＞

・サイズ：幅320×奥行220×高さ200(mm)

・重量：約2.7kg

・電源：DC12V 4A

・消費電力：約45W

・庫内温度：保冷目安温度:約3°C(周囲温度25°C) ／ 冷却部表面:-6.4°C

・使用温度範囲：20～35°C

・庫内サイズ（うちバケツ）：内径14.5cm×深さ15cm（容量3L／5Lポリ袋推奨）

・冷却方式：ペルチェ素子電子冷却方式

・コード長：約2m

・材質：本体:ABS、アルミニウム／ふた:ABS、PC、シリコン／うちバケツ:ABS

・セット内容：本体、ふた、うちバケツ、ACアダプター、日本語取扱説明書

・保証期間：購入日より12ヶ月

・発売日：2026/04/20

・型番/JAN：HEPT26SBK/4580060604340

冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」

[販売価格] 11,800円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004818(https://www.thanko.jp/view/item/000000004818?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004818)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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