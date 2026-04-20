-6.4℃の冷却と密閉で生ゴミ臭を根本からシャットアウト冷蔵ゴミ箱『冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」』を発売

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サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」』を4月20日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004818?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004818










本製品は、生ゴミを冷却・密閉することで、腐敗によるイヤな臭いを防ぐ冷蔵ゴミ箱です。


本体サイズは幅235×奥行235×高さ280(mm)で、シンク横にも置けるサイズ感。


冷却部の表面温度を-6.4℃まで下げて雑菌の繁殖を抑制し、さらにシリコンパッキン付きのふたで臭い漏れを強力にガードします。


静音性に優れたペルチェ式を採用。キッチンやリビングでも音が気になりません。


操作は電源ボタンのみのシンプル設計。


消費電力約45W、1日あたりの電気代は約33円と省エネ設計。※1kwhあたり31円で計算


生ゴミだけでなく、おむつやペットのフンなどの処理にも最適です。


内部には袋が掛けられる「うちバケツ」付きで、ふたと共に丸洗い可能。清潔に使えます。


ゴミ出しの日まで臭いを気にせず、キッチンを常に清潔に保ちたい、快適な住環境を整えたい、そんな方におすすめです。



＜製品特長＞


■冷却部温度-6.4℃で生ゴミを冷却するゴミ箱


■冷却×密閉のダブル効果で強力防臭


■静音・コンパクトなペルチェ式冷却方式を採用


■消費電力約45Wの省エネ設計


■電源ボタン1つの簡単操作


■ふた・うちバケツは丸洗いOKで清潔に使える


■おむつやペットのフンにも対応














＜仕様＞


・サイズ：幅320×奥行220×高さ200(mm)


・重量：約2.7kg


・電源：DC12V 4A


・消費電力：約45W


・庫内温度：保冷目安温度:約3°C(周囲温度25°C) ／ 冷却部表面:-6.4°C


・使用温度範囲：20～35°C


・庫内サイズ（うちバケツ）：内径14.5cm×深さ15cm（容量3L／5Lポリ袋推奨）


・冷却方式：ペルチェ素子電子冷却方式


・コード長：約2m


・材質：本体:ABS、アルミニウム／ふた:ABS、PC、シリコン／うちバケツ:ABS


・セット内容：本体、ふた、うちバケツ、ACアダプター、日本語取扱説明書


・保証期間：購入日より12ヶ月


・発売日：2026/04/20


・型番/JAN：HEPT26SBK/4580060604340





冷却・密閉で生ごみ臭を防ぐゴミ箱「ヒエポイ CUBE」


[販売価格] 11,800円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004818(https://www.thanko.jp/view/item/000000004818?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004818)




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