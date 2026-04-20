株式会社Green AI、JCLPへの加盟のお知らせ

株式会社Green AI

株式会社Green AI（本社：東京都千代田区、代表取締役：鈴木 慎太郎、以下「Green AI」）は、2026年4月1日、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループである日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）に加盟したことをお知らせいたします。

■加盟の目的

Green AIは、「脱炭素はコストではなく、企業の競争力につながる経営課題である」という考えのもと、企業の脱炭素化に向けた意思決定と実行を支援してまいりました。世界的に脱炭素の要請が高まる中、企業には排出量の把握にとどまらず、経済合理性と両立した具体的な削減計画を描き、実行していくことが求められています。

今後、JCLPへの加盟を通じて、脱炭素社会への実現に向けあらゆる企業との連携を深めるとともにその推進に貢献してまいります。

製造業を中心に、サプライチェーン全体（Scope3）のCO2削減が課題となっています。

各企業が省エネや再エネに積極的に取り組み、エネルギー使用量を削減することで、各企業の利益が増え、国際的競争力が高まることとなります。その結果として、各企業のCO2排出量（Scope1,2）が下がり、頂点企業のScope3も下がります。

当社は、このような考え方に基づき、各企業のエネルギー・CO2削減を脱炭素PDCAシステム『Green AI』により支援しつづけます。

JCLPへの加盟により、パリ協定と整合する脱炭素社会の実現を後押しする意思と行動を社会に示し、自社の脱炭素化の実践を通じて、国際的および地域の持続可能な発展に寄与してまいります。

■日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)とは

脱炭素社会の実現には産業界が健全な危機感を持ち、積極的な行動を開始すべきであるという認識の下、2009 年に日本独自の企業グループとして設立されました。 脱炭素社会の実現に向け、横浜市との包括連携協定の締結や、国際非営利組織 The Climate Group のローカルパートナーとして RE100、EV100、Smart Energy Coalition（旧EP100）の普及窓口を務めるなど、自治体や海外機関との連携も進めています。

URL: http://www.japan-clp.jp/

■株式会社Green AIについて

株式会社Green AIは、「環境（Green）」と「テクノロジー（AI）」を融合し、企業の脱炭素経営を推進するスタートアップです。

Green AIが提供する脱炭素計画策定システム『Green AI』は、設備や環境の専門知識がなくても短時間で脱炭素計画を策定できる点が特長です。

AIが約5,600件以上の省エネ・脱炭素施策データベースの中から、企業の使用燃料種や設備に対して最適な施策をレコメンドし、CO2削減量や投資回収年数などの定量的な指標を算出することで、企業の経済性・生産性・脱炭素の両立を支援します。

さらに、計画策定（Plan）だけでなく、実行（Do）、モニタリング（Check）、改善・計画修正（Act）まで支援し、工場や事業所ごとにエネルギー使用量・排出量削減のPDCAを回せる実行型のプラットフォームです。

■会社概要

● 住所：東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水

● 代表取締役CEO：鈴木 慎太郎

● 事業内容：脱炭素PDCAシステムの開発・提供

● 創業：2023年3月

● 企業URL：https://greenai.app/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 Green AI

担当：渡邊

Email：press@grn-ai.com