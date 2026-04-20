ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、地球環境について考える日、4月22日（水）の「アースデー」に、ハワイが取り組む環境保護活動の最新情報を紹介します。

■ 2026年は「Year of Our Coastal Kuleana（沿岸への責任の年）」へ

ハワイ州のジョシュ・グリーン知事は、2026年を「Year of Our Coastal Kuleana（私たちの沿岸に対するクレアナの年）」とすることを宣言しました。「クレアナ（Kuleana）」とは、ハワイ語で「責任」や「義務」を意味する言葉。ハワイ州土地・天然資源局（DLNR）と協力し、一年を通じて沿岸生態系の豊かな多様性を称え、その保護を推進していくキャンペーンを行っていきます。 詳細はこちら：https://www.allhawaii.jp/business/news/9752

■4月は、アースデー月間として様々なイベントを実施

4月はアースデー月間として、一ヶ月を通して、各地でビーチや森林などでの清掃活動や植樹などが実施されています。特に、4月22日（水）のアースデー前後には、ハワイ各地のビーチや自然保護区で、以下のようなボランティア活動や教育プログラムが活発に行われています。

・ビーチクリーンアップと美化活動 沿岸に漂着したごみの回収を行い、海洋生物の生息環境を守ります。 ・在来種の植栽と保全 湿地帯や沿岸部での外来植物の除去、およびハワイ在来種の植樹が行われます。 ・沿岸生態系の保護教育: ウミガメ、ハワイアンモンクシールなど、沿岸に生息する沿岸生態系への理解を深めるプログラムが実施されます。

イベント一例

https://dlnr.hawaii.gov/coasts/#events

・ハワイ大学 シーグラント カレッジプログラム｜ カプカウルア（ボールドウィン・ビーチ）砂丘修復イベント マウイ島北部のボールドウィン・ビーチにて、砂丘の修復プロジェクトの進捗報告や、水質検査のデモンストレーション、植樹体験が4月20日（月）に行われます。科学的な視点から、海岸砂丘の保全・再生についてを学ぶことができるボランティア体験です。 http://www.uhm.hawaii.edu/news/article.php?aId=14483 ・ハワイ大学 ｜ UHマノア アースウィーク ハワイ大学のマノア校にて、環境フェスティバルを4月24日（金）まで開催中。サステナビリティをテーマにしたワークショップや展示などを通じて、ハワイの最新の環境取り組みを学生と共に楽しく体験できます。 https://hawaii.edu/earth/ ・サステナブル・コーストライン・ハワイ ｜ アイナ・ワークデー（ネイション・オブ・ハワイ） アースデー前後に複数回に渡って、オアフ島最大規模のビーチクリーンイベントを主催。4月25日（土）には、土地の修復作業や清掃を通じて、ハワイの主権やアイナ（土地）の尊さを実践的に学べるイベントが開催されます。 https://www.sustainablecoastlineshawaii.org/schedule ・ワイメア・バレー | アースデーイベント 4月25日（土）に、オアフ島のワイメア・バレーで開催される自然保護イベント。ボランティアとして植物の手入れや清掃活動など、地球や自然への感謝を実践的に学べるプログラムが予定されています。 https://www.allhawaii.jp/event/9820 ・クイレイクリフ ｜ ダイヤモンドヘッド・クリフ緑地化活動 毎週土曜日の朝、ダイヤモンドヘッド海側のクイレイクリフ・ビーチパーク入り口付近で、外来種の除去やネイティブ植物の植樹を行うボランティア活動を実施。絶景を眺めながら、一歩踏み込んだハワイへの貢献を実践できるプログラムです。 https://kuileicliffs.org/progress/

■ハワイ州観光局スローガン「マラマハワイ（Mālama Hawaiʻi）」

ハワイ州観光局では、ハワイ語で「ハワイを思いやる心」を意味する「マラマハワイ（Mālama Hawaiʻi）」をスローガンに掲げ、主要産業である“観光”を通してハワイの自然を守りながら地域経済を活性化させるリジェネラティブ・ツーリズム（再生型観光）を推進しています。2026年は、沿岸の自然や生態系を大切にする「Year of Our Coastal Kuleana（沿岸への責任の年）」と共に、持続可能な観光（サステナブル・ツーリズム）のさらなる浸透を目指します。 詳細はこちら： https://www.allhawaii.jp/about/malamahawaii/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan） ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。 【URL： https://www.allhawaii.jp 】