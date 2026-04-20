【牛角】祝‼『焼肉酒場』5万人達成記念！「青唐MIX」ホルモンが新・肉ツマミに登場‼ 〜青唐辛子の“ピリ辛×やみつき”でさらに酒が進む！〜











大好評の『焼肉酒場』のアップデートが止まらない!!「選べるホルモン盛り」も3種に拡充し、楽しみ方がますます広がる！コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、 2026年4月23日（木）から『焼肉酒場セット』 に新味「青唐MIX」が登場。 「選べるホルモン盛り」を3種に拡充いたします。累計5万人突破記念！2時間飲み放題付きで1,980円の「焼肉酒場セット」

『焼肉酒場セット』とは、お1人様1,980円(税込2,178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニューです。販売開始から累計約5万人にご利用いただき、社会人や学生、お一人様でのご利用など、幅広いシーンでご支持をいただいております。焼肉酒場セットが更にアップデート！「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が新登場2026年4月23日（木）より「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が登場します。青唐辛子とごま油を合わせた、爽やかな辛さとやみつきになる味わいの、お酒が進む仕立てです。これまでの2種類―「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」と「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせてお楽しみいただけるラインナップへと進化します。

【焼肉酒場セット】概要



















•内容：焼肉盛り/ホルモン盛り(青唐MIX or 黒MIX or 白MIX)/飲み放題/枝豆食べ放題※青唐MIXは2026年4月23日より販売開始•価格：1,980円（税込2,178円）※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分•実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では実施していません。※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。

▼「焼肉酒場セット」専用ページはこちら



（青唐MIXは4/23公開）











■「焼肉酒場セット」―青唐MIX 【NEW】



※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。









青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。



▼おすすめドリンク：各種ハイボール



ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール



■「焼肉酒場セット」―黒MIX



※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。



青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。▼おすすめドリンク：各種ハイボールハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール■「焼肉酒場セット」―黒MIX※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。





特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けでお酒との相性も良く、王道のやみつき味です。



▼おすすめドリンク：お茶ハイ・日本酒



黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）





■「焼肉酒場セット」―白MIX









※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。





にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせました。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿です。



▼おすすめドリンク：各種サワー



アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー

【焼肉酒場セット】飲み放題メニュー











【会社概要】株式会社レインズインターナショナル代表取締役社長：澄川 浩太牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開本件に関するお問合わせ先株式会社レインズインターナショナル横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F広報担当 一柳・太田E-mail：pr@reins.co.jpTEL：045-224-7200