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【牛角】祝‼『焼肉酒場』5万人達成記念！「青唐MIX」ホルモンが新・肉ツマミに登場‼ 〜青唐辛子の“ピリ辛×やみつき”でさらに酒が進む！〜
大好評の『焼肉酒場』のアップデートが止まらない!!「選べるホルモン盛り」も3種に拡充し、楽しみ方がますます広がる！
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、 2026年4月23日（木）から『焼肉酒場セット』 に新味「青唐MIX」が登場。 「選べるホルモン盛り」を3種に拡充いたします。
累計5万人突破記念！2時間飲み放題付きで1,980円の「焼肉酒場セット」
『焼肉酒場セット』とは、お1人様1,980円(税込2,178円)で、「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種・200gの焼肉に、「2時間飲み放題」と「無限枝豆(枝豆食べ放題)」を組み合わせた、平日限定のお得なメニューです。販売開始から累計約5万人にご利用いただき、社会人や学生、お一人様でのご利用など、幅広いシーンでご支持をいただいております。
焼肉酒場セットが更にアップデート！「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が新登場
2026年4月23日（木）より「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が登場します。青唐辛子とごま油を合わせた、爽やかな辛さとやみつきになる味わいの、お酒が進む仕立てです。
これまでの2種類―「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」と「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせてお楽しみいただけるラインナップへと進化します。
•内容：焼肉盛り/ホルモン盛り(青唐MIX or 黒MIX or 白MIX)/飲み放題/枝豆食べ放題
※青唐MIXは2026年4月23日より販売開始
•価格：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
•実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では実施していません。※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
■「焼肉酒場セット」―青唐MIX 【NEW】
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。
▼おすすめドリンク：各種ハイボール
ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール
■「焼肉酒場セット」―黒MIX
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角では、 2026年4月23日（木）から『焼肉酒場セット』 に新味「青唐MIX」が登場。 「選べるホルモン盛り」を3種に拡充いたします。
累計5万人突破記念！2時間飲み放題付きで1,980円の「焼肉酒場セット」
焼肉酒場セットが更にアップデート！「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が新登場
2026年4月23日（木）より「選べるホルモン盛り」に「青唐MIX」が登場します。青唐辛子とごま油を合わせた、爽やかな辛さとやみつきになる味わいの、お酒が進む仕立てです。
これまでの2種類―「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」と「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」から選べる味付けが3種に拡充することで、気分やシーンに合わせてお楽しみいただけるラインナップへと進化します。
【焼肉酒場セット】概要
•内容：焼肉盛り/ホルモン盛り(青唐MIX or 黒MIX or 白MIX)/飲み放題/枝豆食べ放題
※青唐MIXは2026年4月23日より販売開始
•価格：1,980円（税込2,178円）
※飲み放題・無限枝豆は120分/ラストオーダー90分
•実施店舗：全国の牛角店舗 ※沖縄県、他一部店舗をのぞく。
※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では実施していません。※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なります。※未実施店舗の詳細は専用ページでご確認ください。
▼「焼肉酒場セット」専用ページはこちら
（青唐MIXは4/23公開）
（青唐MIXは4/23公開）
https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/?utm_source=release&utm_medium=release&utm_campaign=202601_sakaba_cp
■「焼肉酒場セット」―青唐MIX 【NEW】
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。
青唐辛子のキレのある辛さに、ごま油の香ばしさを効かせた「青唐MIX」。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てます。箸が止まらず、ついお酒も進んでしまう、やみつきの味わいです。
▼おすすめドリンク：各種ハイボール
ハイボール/エナジーハイボール/コーラハイボール
■「焼肉酒場セット」―黒MIX
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。
特製醤油ダレのコク深さに、黒煎り七味の香ばしい風味とピリッとした刺激を重ねた「黒MIX」。濃厚な旨みがホルモンの脂と絡み合い、後を引く味わいが特長。しっかりとした味付けでお酒との相性も良く、王道のやみつき味です。
▼おすすめドリンク：お茶ハイ・日本酒
黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）
▼おすすめドリンク：お茶ハイ・日本酒
黒ウーロンハイ/玄米こうばし茶ハイ/豪快（日本酒）
■「焼肉酒場セット」―白MIX
※下記画像のお肉は「1人前」です。枝豆は食べ放題、ドリンク飲み放題はイメージです。
にんにくの風味を効かせたコクのある塩だれを使用した「白MIX」。さらにスライスにんにくを加えることで、香りと旨みに奥行きを持たせました。ホルモンの脂の甘みを引き立て、食欲をそそる味わいで、お酒との相性も良い一皿です。
▼おすすめドリンク：各種サワー
アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー
▼おすすめドリンク：各種サワー
アップルベリーサワー/初恋サワー/青春サワー
【焼肉酒場セット】飲み放題メニュー
【会社概要】
株式会社レインズインターナショナル
代表取締役社長：澄川 浩太
牛角、しゃぶしゃぶ温野菜、居酒家 土間土間等の飲食店を展開
本件に関するお問合わせ先
株式会社レインズインターナショナル
横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F
広報担当 一柳・太田
E-mail：pr@reins.co.jp
TEL：045-224-7200