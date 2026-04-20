出前館、「出前館でまえ大使」にドンデコルテが就任！











■ 今後の展望：4月27日、ゴールデンウィークの大型キャンペーンへ



出前館は、「お店価格大使」ダイアン津田さん、「出前館でまえ大使」ドンデコルテの2人と連携し、ゴールデンウィークの大型キャンペーンを2026年4月27日（月）から開催予定です。詳細は後日発表となり、新たなWEB CMやオリジナル漫才で高まった期待感を通じ、全国の皆さまに「お店価格×送料無料（期間未定）×超大型キャンペーン」という、究極の利便性と驚きをおトク情報としてお届けします。



■ ドンデコルテ プロフィール











■ 限定コンテンツ公開：出前館オリジナル漫才「出前館でまえ大使」就任を記念し、ユーザーの皆さまへの特別コンテンツを用意しました。出前館公式SNSなどで順次公開いたします。今回の大使就任に合わせて、ドンデコルテの2人に出前館の“お店価格”をテーマに作成いただいた、オリジナルの新作漫才をフル尺で公開。デリバリーが高いという消費者と同じ目線を持っていたが“お店価格”を知った渡辺さんと、冷静な小橋さんが織りなす「お店価格」の便利さをテンポよく伝える漫才は必見です。出前館公式YouTubeチャンネルにて2026年4月23日（木）よりご覧いただけます。公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7bR96_7zBvjVsrOiyuDqRQドンデコルテ小橋共作（こばし・きょうさく／1989年6月17日生まれ、沖縄県出身）と渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ、1985年8月2日生まれ、山口県出身）。渋谷・神保町よしもと漫才劇場メンバーとして活躍。2018年にお試しコンビ「news38」として結成し、翌2019年に現在のドンデコルテに改名する。「M-1グランプリ2019」で結成1年目ながら準々決勝に進出したことをきっかけに正式なコンビとして活動を開始。2025年には「M-1グランプリ」の決勝に初進出し準優勝した。