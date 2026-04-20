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出前館、「出前館でまえ大使」にドンデコルテが就任！
WEB CM & オリジナル漫才をYouTubeで公開。「お店価格で出前館」を、ドンデコルテの2人が全力で体現
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、お店と同じ商品価格でデリバリーを提供する「お店価格で出前館」の新たな大使として、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さん、小橋共作さんに「出前館でまえ大使」にご就任いただいたことをお知らせいたします。
この就任を記念し、新たなキービジュアルとWEB CMを公開いたしました。また、「お店価格で出前館」を題材としたここでしか見られない特別な漫才やダイアン津田さんのギャグを全力でやる渡辺さんなど、ファン必見のコンテンツを出前館公式XおよびYouTubeで順次公開いたします。
出前館は、ひきつづきさまざまな施策を通じて、ユーザーのみなさまへデリバリーの利便性をお伝えし、選ばれるサービスを目指してまいります。
■ 大好評、デリバリーの常識を覆す「お店価格で出前館」をより多くの方に伝えるために
出前館は現在、全国15,000店舗以上の対象店において、お店と同じ商品価格で提供する「お店価格で出前館」を展開しています。同施策における参加店舗の3月のオーダー数は、参加前後で平均2.9倍になるなど、ユーザー・加盟店の皆さまに高く評価をいただいております。
詳細：https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20260401_omisekakaku.html
3月よりお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんに「出前館お店価格大使」としてご就任いただき、TV CMやSNS施策などを展開してまいりました。今回のドンデコルテ・小橋さんの「出前館でまえ大使」のご就任は、4月1日にエイプリルフールのネタとして出前館Xアカウントにおける投稿が実現した流れとなります。
ひきつづき、ドンデコルテの2人のユニークな表現力と情熱とともに、「プロの味が、お店と同じ価格、送料も0円ですぐ届く」というメッセージをお届けいたします。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、運営する日本最大級のデリバリーサービス「出前館」において、お店と同じ商品価格でデリバリーを提供する「お店価格で出前館」の新たな大使として、お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次さん、小橋共作さんに「出前館でまえ大使」にご就任いただいたことをお知らせいたします。
この就任を記念し、新たなキービジュアルとWEB CMを公開いたしました。また、「お店価格で出前館」を題材としたここでしか見られない特別な漫才やダイアン津田さんのギャグを全力でやる渡辺さんなど、ファン必見のコンテンツを出前館公式XおよびYouTubeで順次公開いたします。
出前館は、ひきつづきさまざまな施策を通じて、ユーザーのみなさまへデリバリーの利便性をお伝えし、選ばれるサービスを目指してまいります。
■ 大好評、デリバリーの常識を覆す「お店価格で出前館」をより多くの方に伝えるために
出前館は現在、全国15,000店舗以上の対象店において、お店と同じ商品価格で提供する「お店価格で出前館」を展開しています。同施策における参加店舗の3月のオーダー数は、参加前後で平均2.9倍になるなど、ユーザー・加盟店の皆さまに高く評価をいただいております。
詳細：https://corporate.demae-can.co.jp/pr/news/20260401_omisekakaku.html
3月よりお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さんに「出前館お店価格大使」としてご就任いただき、TV CMやSNS施策などを展開してまいりました。今回のドンデコルテ・小橋さんの「出前館でまえ大使」のご就任は、4月1日にエイプリルフールのネタとして出前館Xアカウントにおける投稿が実現した流れとなります。
ひきつづき、ドンデコルテの2人のユニークな表現力と情熱とともに、「プロの味が、お店と同じ価格、送料も0円ですぐ届く」というメッセージをお届けいたします。
◼️ キービジュアル & WEB CM 公開
ドンデコルテの2人が出演するWEB CMを、出前館公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。その他のWEB CMも含め、今後さらに多くのコンテンツを随時で公開していきますので楽しみにお待ちください。
出演者 ：ドンデコルテ
CM篇名 ：「出前館は安い！」篇（15秒）
公開日： 2026年4月20日（月）
◼️ ストーリーボード
【「出前館は安い！」篇（15秒）】
もう損したくない渡辺銀次さんが、お店と同じ価格で注文できる出前館の安さをアピール。お店価格に包まれながら、渡辺銀次さんがおトクさをお伝えします。
URL：https://youtu.be/ruu7_OIxDbM
ドンデコルテの2人が出演するWEB CMを、出前館公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。その他のWEB CMも含め、今後さらに多くのコンテンツを随時で公開していきますので楽しみにお待ちください。
出演者 ：ドンデコルテ
CM篇名 ：「出前館は安い！」篇（15秒）
公開日： 2026年4月20日（月）
◼️ ストーリーボード
【「出前館は安い！」篇（15秒）】
もう損したくない渡辺銀次さんが、お店と同じ価格で注文できる出前館の安さをアピール。お店価格に包まれながら、渡辺銀次さんがおトクさをお伝えします。
URL：https://youtu.be/ruu7_OIxDbM
■ 限定コンテンツ公開：出前館オリジナル漫才
「出前館でまえ大使」就任を記念し、ユーザーの皆さまへの特別コンテンツを用意しました。出前館公式SNSなどで順次公開いたします。
今回の大使就任に合わせて、ドンデコルテの2人に出前館の“お店価格”をテーマに作成いただいた、オリジナルの新作漫才をフル尺で公開。デリバリーが高いという消費者と同じ目線を持っていたが“お店価格”を知った渡辺さんと、冷静な小橋さんが織りなす「お店価格」の便利さをテンポよく伝える漫才は必見です。出前館公式YouTubeチャンネルにて2026年4月23日（木）よりご覧いただけます。
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7bR96_7zBvjVsrOiyuDqRQ
ドンデコルテ
小橋共作（こばし・きょうさく／1989年6月17日生まれ、沖縄県出身）と渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ、1985年8月2日生まれ、山口県出身）。
渋谷・神保町よしもと漫才劇場メンバーとして活躍。2018年にお試しコンビ「news38」として結成し、翌2019年に現在のドンデコルテに改名する。
「M-1グランプリ2019」で結成1年目ながら準々決勝に進出したことをきっかけに正式なコンビとして活動を開始。2025年には「M-1グランプリ」の決勝に初進出し準優勝した。
「出前館でまえ大使」就任を記念し、ユーザーの皆さまへの特別コンテンツを用意しました。出前館公式SNSなどで順次公開いたします。
今回の大使就任に合わせて、ドンデコルテの2人に出前館の“お店価格”をテーマに作成いただいた、オリジナルの新作漫才をフル尺で公開。デリバリーが高いという消費者と同じ目線を持っていたが“お店価格”を知った渡辺さんと、冷静な小橋さんが織りなす「お店価格」の便利さをテンポよく伝える漫才は必見です。出前館公式YouTubeチャンネルにて2026年4月23日（木）よりご覧いただけます。
公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7bR96_7zBvjVsrOiyuDqRQ
■ 今後の展望：4月27日、ゴールデンウィークの大型キャンペーンへ
出前館は、「お店価格大使」ダイアン津田さん、「出前館でまえ大使」ドンデコルテの2人と連携し、ゴールデンウィークの大型キャンペーンを2026年4月27日（月）から開催予定です。詳細は後日発表となり、新たなWEB CMやオリジナル漫才で高まった期待感を通じ、全国の皆さまに「お店価格×送料無料（期間未定）×超大型キャンペーン」という、究極の利便性と驚きをおトク情報としてお届けします。
■ ドンデコルテ プロフィール
出前館は、「お店価格大使」ダイアン津田さん、「出前館でまえ大使」ドンデコルテの2人と連携し、ゴールデンウィークの大型キャンペーンを2026年4月27日（月）から開催予定です。詳細は後日発表となり、新たなWEB CMやオリジナル漫才で高まった期待感を通じ、全国の皆さまに「お店価格×送料無料（期間未定）×超大型キャンペーン」という、究極の利便性と驚きをおトク情報としてお届けします。
■ ドンデコルテ プロフィール
ドンデコルテ
小橋共作（こばし・きょうさく／1989年6月17日生まれ、沖縄県出身）と渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ、1985年8月2日生まれ、山口県出身）。
渋谷・神保町よしもと漫才劇場メンバーとして活躍。2018年にお試しコンビ「news38」として結成し、翌2019年に現在のドンデコルテに改名する。
「M-1グランプリ2019」で結成1年目ながら準々決勝に進出したことをきっかけに正式なコンビとして活動を開始。2025年には「M-1グランプリ」の決勝に初進出し準優勝した。
【「お店価格で出前館」について】
”お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
・内容 ：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供
・エリア ：全国※1
・料金体系※2 ：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）＋サービス料
※3月から“送料無料”を実施中※
・期間：2026年3月1日（日）〜終了時期未定
・対象：“出前館がお届け“表記のあるシェアリングデリバリー®️店舗
※1：2026年3月1日より、サービス料がかかります。また現金支払いの場合は別途手数料110円がかかります。
サービス料について：https://corporate.demae-can.co.jp/pr/info/20260227.html
※2：エリア内でも「お店価格で出前館」対象外の店舗がございます。
【本施策について】
・送料無料は、出前館が送料負担しております。
・本施策内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各ページをご確認ください。
https://demae-can.com/link/cam/omisekakaku2026
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載内容は本リリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
”お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。
・内容 ：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供
・エリア ：全国※1
・料金体系※2 ：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）＋サービス料
※3月から“送料無料”を実施中※
・期間：2026年3月1日（日）〜終了時期未定
・対象：“出前館がお届け“表記のあるシェアリングデリバリー®️店舗
※1：2026年3月1日より、サービス料がかかります。また現金支払いの場合は別途手数料110円がかかります。
サービス料について：https://corporate.demae-can.co.jp/pr/info/20260227.html
※2：エリア内でも「お店価格で出前館」対象外の店舗がございます。
【本施策について】
・送料無料は、出前館が送料負担しております。
・本施策内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各ページをご確認ください。
https://demae-can.com/link/cam/omisekakaku2026
・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。
・記載内容は本リリース公開日時点での情報となります。
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者： 代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp