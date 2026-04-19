50万袋突破！話題の「TOKYOラブ」なエビチップス、東京駅「東京ギフトパレット」に初登場！

株式会社坂角総本舖坂角総本舖の東京限定商品〈LOVE ebby! TOKYO〉ロゴ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2026年4月22日（水）～5月5日（火）の期間、東京駅「東京ギフトパレット」にて東京限定商品〈LOVE ebby! TOKYO〉を販売いたします。

インパクト抜群なパッケージの中身は、こだわりが詰まったサクッと食感のエビチップスです。原材料の約6割にたっぷり使用した天然海老の旨みに、香り豊かな国産黒のりを加え、からりと揚げてサクッと軽やかな食感に仕上げました。

〈LOVE ebby! TOKYO〉イメージ

〈LOVE ebby! TOKYO〉は、ポップアップ展開だけで販売している東京限定商品。1年間で50万袋以上（※1）を売り上げ、大きな反響をいただいております。毎回販売終了後には、お問合せフォームやSNS等で「次の販売はいつ？」「美味しかったのでまた購入したい」等のお声が寄せられています。

※1：2025年4月1日～2026年3月31日の販売数…555,129袋

今回は初となる、「東京ギフトパレット」でのポップアップ販売を実施。お買い上げ2,160円（税込）以上で1回挑戦できるハズレなしのカプセルトイをご用意して、お土産選びの楽しい時間を演出します。

【〈LOVE ebby! TOKYO〉について】

〈LOVE ebby! TOKYO〉

内容量/価格（税込）：6袋入/777円、10袋入/1,296円

スリーブセット10袋入×2箱/2,700円

※オリジナルエコバッグ付き（数量限定）

24袋入/3,240円、21g入/432円（スタンドパック）

製品特徴：こだわり天然えびに国産黒のりの風味ふんわり

揚げてからり、食感サクッ、TOKYOラブなエビチップス。

※個包装1袋にエビチップスおよそ6～7枚入り

【イベント詳細】

オリジナルアクリルキーホルダー

期間：2026年4月22日（水）～5月5日（火）

場所：JR東京駅構内（改札外）1階 八重洲北口付近 東京ギフトパレット内「Weekly Palette」

取扱商品：〈LOVE ebby! TOKYO〉

カプセルトイ：お買い上げ2,160円（税込）以上で1回挑戦していただけます。

・1等：オリジナルアクリルキーホルダー 1個

・2等：オリジナル缶バッジ 1個

・3等：〈LOVE ebby! TOKYO〉試食1袋

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

創業者・坂 角次郎（ばん かくじろう）により、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業し、2026年4月に創業137周年を迎えます。江戸時代に徳川家へ献上された「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。

所在地：愛知県東海市荒尾町甚造15‐1

URL：https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral(https://www.bankaku.co.jp/shop/default.aspx?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral)