加賀温泉郷・吉祥やまなか【橋立漁港直送 毛蟹】旬をいただく毛ガニ甲羅盛り、姿のどぐろ、黒毛和牛、合鴨の治部煮に舌鼓をうつ夕食付き宿泊プランを発売。

株式会社H.P.D.コーポレーション吉祥やまなか 温泉大浴場「白鷺の湯」

北陸随一の渓谷美と謳われる鶴仙渓（かくせんけい）沿い、加賀コンシャスな湯宿「吉祥やまなか」（石川県加賀市 総支配人：村井博）は、2026年4月～7月末までの期間、春から初夏に旬を迎える毛蟹を主役に、加賀の美味を少しずつ愉しめる夕食付きの宿泊プランをご用意しました。

吉祥やまなか :https://kissho-yamanaka.com/

地元橋立漁港から直送される毛蟹

毛蟹甲羅盛り イメージ

ズワイ蟹のシーズンが終わっても、まだまだ北陸の旬の味覚は続きます。地元の橋立漁港から直送される毛蟹のほか、のどぐろ、黒毛和牛、鰤、甘海老、中トロ、ハタハタ、合鴨、加賀野菜を味わえる会席料理に舌鼓。

加賀百万石の文化と上質な食材が生んだ料理を少しづついただく

のどぐろ塩焼き イメージ

「そんなにたくさんは食べきれない」「宿の夕食は少し重い」「残すのがもったいない」というお客さまの声も参考に、魅力あふれる旬食材のラインナップを、少しずつボリュームを抑えながら、多彩な調理法でご提供いたします。

加賀パンケーキや加賀プリン、山中節の夕べ、うれしい無料のおもてなし

加賀パンケーキ イメージ

加賀パンケーキのアフタヌーンティーや加賀プリン、ハッピーアワー、伝統芸能・山中節の夕べ、貸切温泉など、多彩な無料のおもてなしとともに、ゆったりとお過ごしいただけます。

開湯1,300年の山中温泉

俳聖・芭蕉が愛した、まろやかな湯に癒され、新緑の景色を愛でながら露天風呂でくつろぎ、旬の恵みを堪能しながら、心ほどける上質な時間をお楽しみください。

【橋立漁港直送 毛蟹】かに少賛 ～ 毛蟹・のどぐろ・黒毛和牛会席 宿泊プラン

期間：2026年4月20日（月）～7月31日（金）＊5月2日～5日除く

料金：1泊2食付き、お一人さま（税・サービス料込、入湯税150円別）

36,000円～（2名1室）

34,000円～（3名1室）

33,000円～（4名1室）

＊渓流を望む和室

＊曜日・シーズン・客室タイプにより料金UPあり

夕食：加賀料理 べにはな「毛蟹・のどぐろ・黒毛和牛会席」加賀料理「べにはな」イメージ

食前酒：天狗舞梅酒

おもてなし：橋立漁港 毛蟹甲羅盛り（半身）

造り：鰤、中トロ、甘海老 3種盛り合わせ

郷土料理：合鴨の治部煮

焼物：姿のどぐろ珠洲の塩焼き、黒毛和牛蕗味噌焼き

揚物：海老真丈大葉揚げ、ハタハタのあられ揚げ

食事：季節の炊き込みご飯

甘味：旬の一皿

朝食：加賀朝食（客室タイプにより異なります）

詳細を見る :https://go-hpd.reservation.jp/ja/hotels/hpd-kisshoyamanaka/plans/10185915?checkin_date=20260417&checkout_date=20260418&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0

NEW！最大3,200円分「加賀 湯めぐり街あるき帖」が2,200円

（宿泊予約時の事前予約で2,000円）

◎ 山中温泉グルメチケット × 2枚「鶴仙渓」川床スイーツ イメージ地酒の飲み比べ イメージ

・川床スイーツ（鶴仙渓・川床）

・地酒の呑み比べ（辻酒販）

・コロッケ（肉のいづみや）

・菊の湯アイス（山中座）

・娘娘饅頭（石川屋）

・大吟醸アイス（お酒倶楽部くぼで）

◎ 総湯「菊の湯」入浴券 × 1枚山中温泉・総湯「菊の湯」で湯めぐりさんぽ

＊湯巡り籠をご用意（バスタオル・アメニティセット）

◎「アイスストリート」チケット × 1枚最中を開くとアイスの上には季節の和菓子が。 「最中アイス」by 山海堂明治時代の宿屋建築で、庭園を眺めながらたのしむ「抹茶アフォガード」by 芭蕉の館

・最中アイス（山海堂）

・抹茶アフォガード（芭蕉の館）

・牧場の恵みジェラート（Amu Shop＆Cafe）

・温泉玉子ソフト（小出仙）

・GATO chocolat（GATO MIKIO／1）

・野菜ソムリエのシャーベット（加賀野菜なかまさ）

◎ 加賀温泉駅グルメ500円割引券 × 1枚

・Cafe＆Bar「高乃蔵」

・Cafe「よつばハウス」

・クラフトビール「オリエンタルブルーイング」

加賀 湯めぐり街あるき帖 :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kagayumeguri.pdf■ 新おもてなし2026年4月スタート！心と体を整える【マインドフルネス・リトリート】天空のヨガ イメージ陶板浴 イメージ

・天空のヨガ（土・日・月曜 7:00～7:40）※先着10名

・星空観察（不定期開催 21:30～22:30）

・吉祥スパ「陶板浴」（9:00～14:00）

・伝統工芸みずひき体験（水・金・日曜 16:00～約30分）※先着5名

・加賀染め浴衣そぞろ歩き(金・土・日曜14:00～18:00）3,000円(税込)

（一部有料／要予約）

マインドフルネス・リトリート :https://kissho-yamanaka.com/images/pdf/kisshomindfulnessretreat.pdf

■「吉祥やまなか」のおもてなし（無料）「加賀プリン」イメージ「山中節の夕べ」イメージ

・お休み前のスイーツ「加賀プリン」（20:00～22:00）

・伝統芸能「山中節の夕べ」毎晩開催（20:45～約15分）

・加賀パンケーキのアフタヌーンティー（14:30～16:00）

・九谷焼で愉しむドリンクサービス（24時間）

・貸切風呂1回50分（6:00～9:50／12:00～23:50）檜・岩・石造り

・夕方のハッピーアワー（16:00～18:00）クリアアサヒorカクテル

・朝の湯上りに郷土料理「べろべろ」（7:00～10:00）

・約400種から選べる男女色浴衣＆帯、羽織、湯かご他

・浴衣とナイトパジャマ

・客室にアロマオイル＆アロマポット

・「ゆげ街道」沿いのグループ旅館「かがり吉祥亭」への湯巡り

・結婚記念や誕生日、ご長寿祝い、連泊特典「Club Kissho」など、嬉しい無料のおもてなし

おもてなし :https://kissho-yamanaka.com/clubkissho/

■加賀温泉郷「山中温泉」「鶴仙渓」川床イメージ

加賀四湯のひとつ。俳聖・松尾芭蕉が、草津・有馬とともに、扶桑（ふそう）三名湯と称した開湯1,300年の山中温泉。1.3kmの「鶴仙渓」遊歩道、江戸時代から続く総檜造りの「こおろぎ橋」、川床（4～11月）も風情たっぷりです。山中漆器や九谷焼などの伝統文化が息づき、四季を通して公共温泉「総湯」を中心に、街あるきが楽しめます。

高野山真言宗 別格本山「那谷寺」曹洞宗 大本山「永平寺」

加賀・前田家ゆかりの「那谷寺」、曹洞宗大本山「永平寺」や「福井県立恐竜博物館」、金沢へも車で1時間圏内。「北陸新幹線」の延伸により、東京駅から加賀温泉駅まで、乗り換えなしでダイレクトに繋がり、アクセスが向上しました。

■吉祥やまなか吉祥やまなか

名勝・鶴仙渓（かくせんけい）沿いの加賀コンシャスな湯宿。新緑、深緑、紅葉、雪景色をお愉しみいただけます。「ミシュランガイド北陸版」では三つ星を獲得しました。

「ロビーラウンジ」イメージ

館内には山中塗、九谷焼、加賀水引などの伝統工芸品を配し、加賀の上質な文化が感じられる設えです。まろやかな湯はph値が高く、温泉大浴場や露天風呂、足湯、貸切風呂、グループ旅館「かがり吉祥亭」への湯めぐりで楽しめます。

会席料理 イメージ

のどぐろ、甘海老、ズワイガニなどの海の幸、能登牛、加賀野菜は、加賀会席と本格的な鉄板焼レストランでご賞味いただけます。

「吉祥スパ」イメージ

日本三大民謡に数えられる、伝統芸能「山中節の夕べ」公演、北陸最大級の「吉祥スパ」では、金箔（新陳代謝）、銀箔（抗菌）を使うご当地トリートメントが、優雅な旅の癒しを演出します。

＊無料の定時送迎バスで、JR加賀温泉駅より車で25分、小松空港より40分。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xpqHW5TONTw ]

https://prtimes.jp/a/?f=d24632-1011-6e668d19ba4c95da5ba113ccf5c2db76.pdf