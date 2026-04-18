大好評！世界一短い小説を作ろう。第４回未来屋５４字の文学賞。

株式会社未来屋書店

株式会社未来屋書店（本社：千葉県美浜区、代表取締役：平川雅隆）は、大ヒットシリーズ『５４字の物語』（PHP研究所刊）の企画・編著者である氏田雄介氏を選考委員長として迎え、第４回未来屋５４字の文学賞を開催します。この文学賞は募集テーマに沿った内容の物語を9マス×6行の正方形の原稿用紙、５４字ぴったりに収める究極の短編小説を募集する文学賞です。

優秀作品は2026年7月6日(月)に作者名とともに株式会社PHP研究所および未来屋書店の公式ホームページにて発表いたします。

◆第４回 未来屋５４字の文学賞 応募概要

募集テーマ：「未来」「夢」

募集期間：2026年4月20日(月)～2026年6月8日(月)まで

ご自身で考えた「未来」あるいは「夢」をテーマにしたオリジナルの「５４字の物語」をハガキにて投稿ください。

応募ハガキは未来屋書店 店頭で配布します。(無くなり次第終了）

詳しくは4月20日AM10時より以下のサイトでご確認いただけます。

第4回未来屋54字の文学賞 :https://www.php.co.jp/news/2026/04/miraiya54bungaku%EF%BC%94.php◆作品の選考・発表について

「５４字の物語」著者である氏田雄介さkennkyuujyo ん、未来屋書店、PHP研究所児童書出版部が優秀作品を決定します。優秀作は2026年7月6日(月)に作者名とともにPHP研究所および未来屋書店の公式ホームページにて発表させていただきます。

◆各賞と賞品

最優秀賞（1作品）

受賞作品を彫り込んだトロフィー、氏田雄介氏の講評つきサイン色紙、2,000円分図書カード

優秀賞（2作品）

受賞作品を彫り込んだトロフィー、氏田雄介氏の講評つきサイン色紙、1,000円分図書カード

入賞(7作品）

氏田雄介氏の講評つきサイン色紙、500円分図書カード

◆第3回の受賞作品最優秀賞◆暖々あかり／タイトル:ハレノヒ(テーマ・記念日）優秀賞◆楓 龍真／タイトル:月面着陸(テーマ・記念日）◆審査員紹介

氏田雄介（企画作家）プロフィール

平成元年、愛知県生まれ。著書に、１話54文字の超短編集「54字の物語」シリーズ（PHP研究所）、世界最短の怪談集「10文字ホラー」シリーズ（星海社）、当たり前のことを詩的な文体で綴った『あたりまえポエム』（講談社）、迷惑行為をキャラクター化した『カサうしろに振るやつ絶滅しろ！』（小学館）、書き出しと結びが決まっているショートショート集『空白小説』（ワニブックス）など。「ツッコミかるた」や「ブレストカード」など、ゲームの企画も手がける。

◆54字の物語シリーズ

9マス×6行の「正方形の原稿用紙」に収められた「54字の物語」は、短いからこそ「意味がわかるとゾクゾクする」究極の短編小説として、X（旧Twitter）をはじめとするSNSで話題になっています。

「５４字の物語」の生みの親である氏田雄介さんによる書籍『５４字の物語』シリーズでは、ページをめくると「物語の解説」があり、ひとつの物語で二度も三度も楽しめる構成になっています。最新刊『54字の物語 未来』は「未来」をテーマにした90話を収録。2026年5月中旬発売予定です。

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社 未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : http://www.miraiyashoten.co.jp