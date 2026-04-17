【5/13東京】イマジナ、1名640万円に及ぶ離職損失を防ぎ、「採用・育成・配属」の勝率を極大化させる経営者向けセミナー開催決定

株式会社イマジナ

企業のブランディング・組織変革を手掛ける株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役：関野吉記）は、2026年5月13日（水）、東京にて経営者・人事責任者を対象とした「インナーブランディングセミナー」を開催いたします。本セミナーでは、生成AIによる採用選考の形骸化を打破するだけでなく、科学的根拠に基づいた「理念浸透」と「誠実性診断」を掛け合わせることで、採用・育成・配属を一気通貫させ、組織全体の投資対効果を最大化させる戦略を公開します。

【1.背景：人的資本投資を「コスト」から「価値」へ変える急務】

5/13参加申込はコチラ :https://www.imajina.com/seminar/entry/6058

2026年、日本企業は人的資本開示の拡充という転換点を迎えています。しかし、多くの現場では「採用ミス」や「不適切な配属」による損失が後を絶ちません。エン・ジャパン株式会社の調査によれば、早期離職による損失は1名あたり「640万円」に達すると試算されています。この課題の根底にあるのは、AIによる選考対策の巧妙化と、組織の軸である「理念」の形骸化です。イマジナの調査では85％の企業が理念浸透に課題を抱えており、特に管理職のマネジメント力不足が組織の成長を阻む最大の要因となっています。

【2.解決策：人軸（OBPI）×組織軸（理念理解度調査）の融合メソッド】

イマジナは、個人の本質を射抜く「OBPI」と組織の状態を可視化する「理念理解度調査」を融合し、人的資本投資の勝率を極大化します。

【3.セミナー概要】

【講師紹介】関野吉記（株式会社イマジナ 代表取締役社長）

- 人軸：誠実性診断『OBPI』（資質の特定と最適配属）ケンブリッジ大学の英知を結集した特性診断を日本初導入。4つの「監査尺度」でAIの捏造を排除し、個人の誠実性と16の性格尺度を精密に測定します。これにより、勘に頼らない「採用」「最適配属」、個々の資質に合わせた「個別最適化された育成」を実現します。- 組織軸：理念理解度調査（育成・浸透の可視化）「理解」「行動」「共感」「拡散」の四軸から、理念が社員のパフォーマンスにどう寄与しているかを数値化。管理職のマネジメント課題を特定し、組織全体が自律的に動くための「理念を軸とした教育・評価の仕組み」を構築します。- 日時:2026年5月13日（水）10:00-11:30- 会場:東京コンベンションホール（東京スクエアガーデン5F）- 登壇:株式会社イマジナ 代表取締役社長 関野吉記- 特典:専門コンサルタントによる60分の無料個別面談（採用・育成・配属等の相談）

世界3,000社以上のブランディングを支援。累計60万部突破の『管理職のチカラ』シリーズ著者。「ブランドを創るのは人であり、人を創るのは理念である」という信念のもと、日本企業の再生を支援している。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波

TEL：03-3511-5525

FAX：03-3511-8228

MAIL：info@imajina.com