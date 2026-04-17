FC東京とGoPets、日本サッカーにおける日本初のペット会員モデルの立ち上げに向けた戦略的契約を締結

SYN DF CORP, SLUFC東京 代表取締役社長 川岸滋也（右）と、GoPets 代表 Xavier Cortes（左）、パートナーシップ締結に際して

本契約は、FC東京 代表取締役社長 川岸茂也氏と、GoPets Founder & CEOであるXavier Cortesとの間で行われた公式会談の場において正式に締結され、クラブの革新的ビジョンに沿った、体系的な協業の開始を示すものとなります。

本契約は、多くのサポーターの家庭生活において高まりつつあるペットの役割に着目し、新たな体験価値およびエンゲージメント施策を段階的に導入するための枠組みを定めるものです。本プロジェクトは、クラブのエコシステム内に統合される形で、中長期的な経営戦略と連動しながら推進されます。

近年、日本社会においてペットの存在感は一層高まり、数百万世帯において重要な家族の一員となっています。こうした背景のもと、FC東京は純粋なスポーツの枠を超え、ファンとの新たな接点を創出する取り組みを継続的に模索しています。

GoPetsにとって本契約は、同社モデルの国際展開における重要な一歩であり、日本のスポーツエコシステムにおける本格的な導入の基盤を築くとともに、日本市場でのプレゼンスを強化し、今後は他クラブや他市場への展開を視野に入れた取り組みとなります。



本契約を通じて、今後、同様のビジョンを共有する企業やパートナーとの新たな連携の可能性も広がっていくことが期待されます。



契約に関して、FC東京代表取締役社長 川岸滋也は次のように述べました：

このたび、GoPets社との協業により、日本で初めてとなる新たなペット会員サービスを開始できることを大変嬉しく思います。本取り組みは、ファン・サポーターの皆さまとそのご家族、そして大切なペットも含めたすべての方々に、新しい価値と体験を創出するという私たちのコミットメントを体現するものです。

本パートナーシップを通じて、日常をより豊かにするサービスを提供し、クラブと地域社会との絆を一層強化してまいります。今後もGoPets社と緊密に連携しながら、FC東京を応援してくださるすべての皆さまに、革新的で価値ある体験をお届けしてまいります。



本プロジェクトの具体的な実施フェーズおよび展開内容については、今後改めて発表する予定です。

FC東京について

FC東京は、日本サッカー界を代表するクラブの一つであり、東京都におけるスポーツおよび社会的なリーディングクラブです。日本プロサッカーの最高峰である明治安田J1リーグに所属し、全国規模の幅広いファンベースを有しています。

GoPetsについて

GoPetsは、スポーツ分野におけるペットフレンドリーモデルの開発を専門とする企業です。クラブや団体と連携し、会員制度の構築、アクティベーション施策の設計、新たなコミュニティ接点の創出を支援しています。社会的イノベーション、エンゲージメント、持続可能性を融合させ、スポーツ環境における新たな体験価値の創出を推進しています。