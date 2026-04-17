【26卒看護学生対象】就職活動調査[速報版] 就活にChatGPTを使う学生は６割程度/入職の決め手は現場の雰囲気・先輩の人柄/新卒の病院で長く働く傾向/奨学金利用は半数以上で総額300万円以上の借入

株式会社文化放送キャリアパートナーズ

本調査は過去10年以上にわたり、看護学生に対して、年に1回就職活動の動向を調査しているものです。今回の調査は、「文化放送ナースナビ」の会員を対象に2026年1月28日～2月10日にWEBアンケートを実施し、2026年卒看護学生178名の回答を得ました。参考資料としてその結果を報告いたします。経年比較ができるデータを掲載しているものもありますのでご確認ください。

概要は以下の通りです。

■就活を進める上で頼りになった相談相手は学校の教員が首位をキープ。就職課・キャリアセンターも今年は大きく上昇

■ChatGPTを実際に就活に利用したのは6割程度にとどまる

■就活におけるタイパ・コスパ意識は7割が持つものの、「無駄と感じることはない」が昨年比で大きく上昇

■就活時に本当に知りたかった病院情報は「普段の職場内の雰囲気・人間関係」で2年連続トップ

■就職先の決め手を1つだけ選択した場合のトップは「病院での現場体験」、続いて「給与・待遇面」「先輩の人柄」と続く

■新卒の入職先から「理由もなく転職予定はない」「5年以上働く予定」の学生は47％で早期の転職傾向は減少

■「30歳になった時の理想の年収」は500～700万円が50.5％と現実的な一方で、700～900万円も昨年比でポイントアップ

■奨学金を活用する学生は年々増加、看護学生の半数以上（54.5％）が利用している

■奨学金の借入総額は年々増加傾向となっており、今年は301万円以上が最多

■就活を進める上で頼りになった相談相手は「学校の教員」が首位をキープ。「就職課・キャリアセンター」も今年は大きく上昇

看護学生にとっての教員への信頼は厚く、今年も「頼りになる相談相手」の首位に。続く、「看護師を目指す友人」「母親」「就職課・キャリアセンター」も票を伸ばした。ランキング下位ではあるが「父親」「兄弟姉妹」も昨年比でポイントアップ。自分を理解してくれる身近な人を頼りにしているようだ。



■ChatGPTを実際に就活に利用したのは6割程度にとどまる

学生生活で普及しているChatGPTだが、就活においては『自分自身の言葉』や『信頼できる人間からのアドバイス』を重視する傾向にあり、利用率は6割強にとどまっている。



■就活においてタイパ・コスパの意識があるのは7割弱

7割弱の学生が、タイパ（タイムパフォーマンス）とコスパ（コストパフォーマンス）を意識しており、昨年よりも8.3ptアップ。就活においてコスパとタイパを意識しない学生が3割というのは多い印象もあるが、日常はともかく、効率（タイパ）を重視しつつも、病院選びという人生の岐路においては、無駄をいとわず真摯に向き合おうとする26卒の誠実な姿勢がうかがえる。

■就活においてのコスパ・タイパ感では「無駄と感じることはない」が昨年比で大きく上昇

多くの項目で無駄と感じるものが減少。遠方の学生がオンラインによる説明会等を選択できるようになり、宿泊や移動の金銭的負担が減少している側面もありそうだ。また、「就活において無駄だと思うものはない」が7.7ptもアップ。就活に真面目に取り組む26卒の学生像が浮かぶ結果となった。

■就活時に本当に知りたかった病院情報は「普段の職場内の雰囲気・人間関係」で2年連続トップ

就職先の決め手は、「実習・インターンシップ（就業体験）での現場体験」が昨年比5.9ptアップで首位に。26卒で大きくポイントがアップしたのは「先輩や職員の人柄・雰囲気」で、3.9ptアップ。現場の職場体験の感覚をもとに、良い人間関係のなかで日々心地よく働けるかどうかが決め手となっている（※前述の、「就活時に本当に知りたかった病院情報」の結果も同様）。

■就職先の決め手を1つだけ選択した場合のトップは「病院での現場体験」、続いて「給与・待遇面」「先輩の人柄」と続く

就職先の決め手は、「実習・インターンシップ（就業体験）での現場体験」が昨年比5.9ptアップで首位に。26卒で大きくポイントがアップしたのは「先輩や職員の人柄・雰囲気」で、3.9ptアップ。現場の職場体験の感覚をもとに、良い人間関係のなかで日々心地よく働けるかどうかが決め手となっている（※前述の、「就活時に本当に知りたかった病院情報」の結果も同様）。



■新卒の入職先から「理由もなく転職予定はない」「5年以上働く予定」の学生は47％で早期の転職傾向は減少

まずは新卒入職先で長く働きたいという安定・定着志向が鮮明になっており、早期離職を前提とした動きは抑制傾向にある。「理由もなく転職予定はない」「5年以上働く予定」の学生の合計が47％もおり、「3年以上」は46％、と全体的に安定志向の結果となった。

■「30歳になった時の理想の年収」は500～700万円が50.5％と現実的な一方で、700～900万円も昨年比でポイントアップ

500～600万円が最も多く、次いで400～500万円と続いた。世間の賃金アップの傾向もあり、500～900万円を選ぶ学生数が増加。全国的に平均的な年収とされる400～500万円は大きく減少し、7ｐｔダウン。

■奨学金を活用する学生は年々増加、看護学生の半数以上（54.5％）が利用している

過去3年の調査結果を見ると、奨学金の利用者はここ3年間で1割ずつ増加。26卒では半数以上が何らかの奨学金を利用していたことがわかった。

■奨学金の借入総額は年々増加傾向となっており、今年は301万円以上が最多

卒業するまでの借り入れ総額を見ると、「60万円以下」「61～120万円」という少額は減少しており、「301万円以上」がここ3年間で年々増加している。奨学金を借りる学生の53.6％は181万円以上借りており、そのうちの半数程度は301万円以上借りているという結果となった。

■調査概要

調 査 名 ：2026年卒看護学生対象 就職活動調査

調査対象 ：「文化放送ナースナビ」会員の2026年卒看護学生

調査期間 ：開始2026/1/28～終了2026/2/10

調査方法 ： 「文化放送ナースナビ」会員へのWEBアンケート

有効回答数： 178名

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社文化放送キャリアパートナーズ 「文化放送ナースナビ」編集部

担当者：門司（モンジ）

Email：sjk@careerpartners.co.jp

URL：https://www.careerpartners.co.jp/hospital/

https://prtimes.jp/a/?f=d90419-83-3f7c0e935b7bda0da36705ffa58433e8.pdf