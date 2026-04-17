タムロンレンズが世界的に権威のある「TIPAアワード」を2機種同時受賞13年連続受賞を達成

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）の製品が、世界的に権威のある写真・映像関連製品の賞「TIPAアワード2026」を2機種同時に受賞しました。

フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー E マウント用、ニコン Z マウント用超広角ズームレンズ「16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064）」が「BEST FULL FRAME WIDE-ANGLE ZOOM LENS」を受賞。また、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用、ニコン Z マウント用標準ズームレンズ「35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）」が「BEST FULL FRAME TRAVEL LENS」を獲得しました。

これにより、タムロンは13年連続での「TIPAアワード」受賞となります。

BEST FULL FRAME WIDE-ANGLE ZOOM LENS 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064）

BEST FULL FRAME TRAVEL LENS 35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）

受賞理由

BEST FULL FRAME WIDE-ANGLE ZOOM LENS

TAMRON 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064）

大口径超広角ズームレンズ 16-30mm F2.8 G2は、小型軽量設計ながら、開放F2.8において極めて高い解像性能を誇ります。優れた光学性能に加え、屋外での快適な撮影をサポートする簡易防滴構造を採用。その高い汎用性は、低照度下をはじめとするあらゆるシーンで真価を現し、風景や建築、イベント、旅行など幅広い被写体の撮影に理想的です。さらに、高速・高精度なAFが、素早い動きを捉える一瞬のチャンスを逃しません。静粛性にも優れているため、静けさが求められる環境下での静止画・動画撮影にも最適です。また、最短撮影距離は広角端16mmで0.19m、望遠端30mmで0.3mを達成。新たな表現の可能性を広げる1本です。

BEST FULL FRAME TRAVEL LENS

TAMRON 35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）

優れた光学性能と高い機動力、そして革新的な技術。35-100mm F2.8は、それらすべてを理想的なバランスで具現化した、まさに常用レンズとして理想の1本です。ズーム全域で高い解像性能を発揮し、開放F2.8の明るさは、暗所での撮影においても確かな描写力と柔らかなボケをもたらします。AF駆動には、リニアモーターフォーカス機構VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を搭載。高速・高精度かつ静粛性に優れており、静止画・動画撮影を問わず、クリエイターの表現意図に瞬時に応えます。同クラスの中でも極めて小型・軽量設計を実現したこのレンズは、優れた操作性を備え、日常から特別なシーンまで、軽快な撮影スタイルを提供します。

＜過去のTIPAアワード受賞歴＞

・2014年『BEST EXPERT DSLR LENS』SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD（Model A011）

・2015年『BEST CSC ENTRY LEVEL LENS』14-150mm F/3.5-5.8 Di III（Model C001）

・2016年『BEST DSLR PRIME LENS』SP 35mm F/1.8 Di VC USD（Model F012）

『BEST ENTRY LEVEL DSLR LENS』18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC（Model B018）

・2017年『BEST DSLR TELEPHOTO ZOOM LENS』SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2（Model A022）

・2018年『BEST DSLR TELEPHOTO ZOOM LENS』70-210mm F/4 Di VC USD（Model A034）

『BEST DSLR SUPERZOOM LENS』18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD（Model B028）

・2019年『BEST MIRRORLESS STANDARD ZOOM LENS』28-75mm F/2.8 Di III RXD（Model A036）

・2020年『BEST DSLR PRIME LENS』SP 35mm F/1.4 Di USD（Model F045）

・2021年『BEST STANDARD ZOOM LENS』17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD（Model B070）

『BEST TELEPHOTO ZOOM LENS』70-180mm F/2.8 Di III VXD（Model A056）

・2022年『BEST FULL FRAME ULTRA TELEPHOTO ZOOM LENS』150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD（Model A057）

『BEST TRAVEL ZOOM LENS』35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）

・2023年『BEST TELEPHOTO ZOOM LENS』50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A067）

『BEST CONTENT CREATOR LENS』20-40mm F/2.8 Di III VXD（Model A062）

・2024年『BEST WIDE ANGLE ZOOM LENS』17-50mm F/4 Di III VXD（Model A068）

『BEST TELEPHOTO ZOOM LENS』70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2（Model A065）

・2025年『BEST SUPERZOOM LENS』50-300mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD（Model A069）

『BEST MACRO LENS』90mm F/2.8 Di III MACRO VXD（Model F072）

・2026年『BEST FULL FRAME WIDE-ANGLE ZOOM LENS』16-30mm F/2.8 Di III VXD G2（Model A064）

『BEST FULL FRAME TRAVEL LENS』35-100mm F/2.8 Di III VXD（Model A078）

「TIPAアワード」について

TIPA WORLD AWARDSは、写真・映像業界における企業およびその製品の優れた成果を称えるとともに、消費者が製品を選択する際の重要な指標として広く認知されています。実際に、独立調査機関による最近の読者アンケートでは、加盟雑誌の読者の65％以上が、本アワードを写真業界における卓越性を評価する権威ある賞として認識していることが明らかとなっています。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ（https://www.tamron.com/jp/）をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

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