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ランキング形式で全国の人気のスポットやお店をシェア 新感覚の地域情報シェアサイト『FAVOT（ファボット）』が正式リリース
株式会社ワンノブアカインド (本社:東京都港区、代表取締役社長:川島 直也、以下当社)は、ベータ版として稼働していた地域情報シェアサイト『FAVOT（ファボット）』を正式にサービス開始したことをお知らせします。
■『FAVOT』とは？
『FAVOT』は、さまざまなユーザーがお気に入りのスポットやお店を、市区町村や駅ごとに「ランキング形式」でシェアする、地域の魅力を発見・共有できる情報サイトです。
旅行先の人気スポットやお店の調査
身近にある素敵な場所をシェアする
自分の一押しスポット、一押しのお店をシェアする
そのような地域の魅力を”知りたい” ”伝えたい”という気持ちに応える新感覚のサービスです。
特定のサービスや飲食業に特化した口コミレビューサイトが存在する中で、『FAVOT』は、47都道府県すべてのジャンルにおいてユーザー評価を知ることが出来る唯一のサービス、個人がランキング形式で投稿を行う日本初※の地域情報シェアサイトです。
※当社調べ
■『FAVOT』の主な機能
1. 全国の人気スポットがひと目でわかる
市区町村や駅ごとに、おすすめのスポットやお店がランキング化されているため、地元での新発見や、旅行先でのスポット探しに役立ちます。
2. あなたの「お気に入り」もランキングに
自分だけのマイランキングを作成し、自由に順位を入れ替えながら最新のお気に入りを発信できます。また、いいねしたスポットやお店はマイページで簡単に確認できます。
3. 感謝や応援の気持ちをシェア
普段利用するお店やスポットへの「ありがとう」「応援しています！」といったメッセージを気軽に投稿することができます。あなたの声が、お店やスポットの活力になります。
4. 気分から探せる「エモーショナル検索」
「ワクワクしたい」「癒されたい」など、「何をするか」ではなく、「今の気分や感情」に合ったスポットを探せるエモーショナル検索で、思いがけない新しい出会いを楽しめます。
■その他の充実した機能
・ユーザー傾向がデータでわかる
年代、性格タイプ、利用頻度などがグラフ化され、どんなユーザーに人気があるスポットかがひと目でわかります。
・SNSと連携したファンづくり
Instagram(インスタグラム)やX（旧Twitter）、Facebook、ブログなど、SNSアカウントをプロフィール欄に登録可能です。あなたの投稿に興味を持ったユーザーが、別のSNSでもつながるきっかけになります。
■『FAVOT』の活用シーン
『FAVOT』を使って「探す」
旅行やお出かけ前のリサーチに
地元の新しいスポットを発見したいときに
引越し先の候補選び
『FAVOT』を使って「発信」
お気に入りのお店を応援・シェアしたいときに
自分しか知らない街の良さを発信
初めて訪れた街の良かった思い出をメモ
あなたの「好き」が誰かの新しい発見に、誰かの「お気に入り」があなたの新しい体験につながる、地域情報サイト『FAVOT』をぜひご活用ください。
■『FAVOT』公式サイトはこちら
https://favot.jp/
本件に関するお問合わせ先
会社名：株式会社ワンノブアカインド
担当者：野口
電話番号：03-6432-0970
メール：info@favot.jp
関連リンク
FAVOT
https://favot.jp/
マンションレビュー
https://www.mansion-review.jp/
メディア掲載履歴
https://www.mansion-review.jp/media/
■『FAVOT』とは？
『FAVOT』は、さまざまなユーザーがお気に入りのスポットやお店を、市区町村や駅ごとに「ランキング形式」でシェアする、地域の魅力を発見・共有できる情報サイトです。
身近にある素敵な場所をシェアする
自分の一押しスポット、一押しのお店をシェアする
そのような地域の魅力を”知りたい” ”伝えたい”という気持ちに応える新感覚のサービスです。
特定のサービスや飲食業に特化した口コミレビューサイトが存在する中で、『FAVOT』は、47都道府県すべてのジャンルにおいてユーザー評価を知ることが出来る唯一のサービス、個人がランキング形式で投稿を行う日本初※の地域情報シェアサイトです。
※当社調べ
■『FAVOT』の主な機能
1. 全国の人気スポットがひと目でわかる
市区町村や駅ごとに、おすすめのスポットやお店がランキング化されているため、地元での新発見や、旅行先でのスポット探しに役立ちます。
2. あなたの「お気に入り」もランキングに
自分だけのマイランキングを作成し、自由に順位を入れ替えながら最新のお気に入りを発信できます。また、いいねしたスポットやお店はマイページで簡単に確認できます。
3. 感謝や応援の気持ちをシェア
普段利用するお店やスポットへの「ありがとう」「応援しています！」といったメッセージを気軽に投稿することができます。あなたの声が、お店やスポットの活力になります。
4. 気分から探せる「エモーショナル検索」
「ワクワクしたい」「癒されたい」など、「何をするか」ではなく、「今の気分や感情」に合ったスポットを探せるエモーショナル検索で、思いがけない新しい出会いを楽しめます。
■その他の充実した機能
・ユーザー傾向がデータでわかる
年代、性格タイプ、利用頻度などがグラフ化され、どんなユーザーに人気があるスポットかがひと目でわかります。
・SNSと連携したファンづくり
Instagram(インスタグラム)やX（旧Twitter）、Facebook、ブログなど、SNSアカウントをプロフィール欄に登録可能です。あなたの投稿に興味を持ったユーザーが、別のSNSでもつながるきっかけになります。
■『FAVOT』の活用シーン
『FAVOT』を使って「探す」
旅行やお出かけ前のリサーチに
地元の新しいスポットを発見したいときに
引越し先の候補選び
『FAVOT』を使って「発信」
お気に入りのお店を応援・シェアしたいときに
自分しか知らない街の良さを発信
初めて訪れた街の良かった思い出をメモ
あなたの「好き」が誰かの新しい発見に、誰かの「お気に入り」があなたの新しい体験につながる、地域情報サイト『FAVOT』をぜひご活用ください。
■『FAVOT』公式サイトはこちら
https://favot.jp/
本件に関するお問合わせ先
会社名：株式会社ワンノブアカインド
担当者：野口
電話番号：03-6432-0970
メール：info@favot.jp
関連リンク
FAVOT
https://favot.jp/
マンションレビュー
https://www.mansion-review.jp/
メディア掲載履歴
https://www.mansion-review.jp/media/