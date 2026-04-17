ランキング形式で全国の人気のスポットやお店をシェア 新感覚の地域情報シェアサイト『FAVOT（ファボット）』が正式リリース

写真拡大 (全11枚)

株式会社ワンノブアカインド (本社:東京都港区、代表取締役社長:川島 直也、以下当社)は、ベータ版として稼働していた地域情報シェアサイト『FAVOT（ファボット）』を正式にサービス開始したことをお知らせします。















■『FAVOT』とは？

『FAVOT』は、さまざまなユーザーがお気に入りのスポットやお店を、市区町村や駅ごとに「ランキング形式」でシェアする、地域の魅力を発見・共有できる情報サイトです。

旅行先の人気スポットやお店の調査

身近にある素敵な場所をシェアする

自分の一押しスポット、一押しのお店をシェアする

そのような地域の魅力を”知りたい” ”伝えたい”という気持ちに応える新感覚のサービスです。

特定のサービスや飲食業に特化した口コミレビューサイトが存在する中で、『FAVOT』は、47都道府県すべてのジャンルにおいてユーザー評価を知ることが出来る唯一のサービス、個人がランキング形式で投稿を行う日本初※の地域情報シェアサイトです。

※当社調べ

■『FAVOT』の主な機能

1. 全国の人気スポットがひと目でわかる

　　　　　





市区町村や駅ごとに、おすすめのスポットやお店がランキング化されているため、地元での新発見や、旅行先でのスポット探しに役立ちます。


2. あなたの「お気に入り」もランキングに



　　　　　



自分だけのマイランキングを作成し、自由に順位を入れ替えながら最新のお気に入りを発信できます。また、いいねしたスポットやお店はマイページで簡単に確認できます。


3. 感謝や応援の気持ちをシェア





　　　　　　　　　 　　


普段利用するお店やスポットへの「ありがとう」「応援しています！」といったメッセージを気軽に投稿することができます。あなたの声が、お店やスポットの活力になります。


4. 気分から探せる「エモーショナル検索」



　　　　　　


「ワクワクしたい」「癒されたい」など、「何をするか」ではなく、「今の気分や感情」に合ったスポットを探せるエモーショナル検索で、思いがけない新しい出会いを楽しめます。


■その他の充実した機能

・ユーザー傾向がデータでわかる

年代、性格タイプ、利用頻度などがグラフ化され、どんなユーザーに人気があるスポットかがひと目でわかります。

・SNSと連携したファンづくり

Instagram(インスタグラム)やX（旧Twitter）、Facebook、ブログなど、SNSアカウントをプロフィール欄に登録可能です。あなたの投稿に興味を持ったユーザーが、別のSNSでもつながるきっかけになります。

■『FAVOT』の活用シーン



『FAVOT』を使って「探す」


旅行やお出かけ前のリサーチに

地元の新しいスポットを発見したいときに

引越し先の候補選び

『FAVOT』を使って「発信」

お気に入りのお店を応援・シェアしたいときに

自分しか知らない街の良さを発信

初めて訪れた街の良かった思い出をメモ

あなたの「好き」が誰かの新しい発見に、誰かの「お気に入り」があなたの新しい体験につながる、地域情報サイト『FAVOT』をぜひご活用ください。

■『FAVOT』公式サイトはこちら

https://favot.jp/





本件に関するお問合わせ先

会社名：株式会社ワンノブアカインド

担当者：野口

電話番号：03-6432-0970

メール：info@favot.jp

関連リンク

FAVOT

https://favot.jp/

マンションレビュー

https://www.mansion-review.jp/

メディア掲載履歴

https://www.mansion-review.jp/media/