ランキング形式で全国の人気のスポットやお店をシェア 新感覚の地域情報シェアサイト『FAVOT（ファボット）』が正式リリース





























市区町村や駅ごとに、おすすめのスポットやお店がランキング化されているため、地元での新発見や、旅行先でのスポット探しに役立ちます。













自分だけのマイランキングを作成し、自由に順位を入れ替えながら最新のお気に入りを発信できます。また、いいねしたスポットやお店はマイページで簡単に確認できます。 自分だけのマイランキングを作成し、自由に順位を入れ替えながら最新のお気に入りを発信できます。また、いいねしたスポットやお店はマイページで簡単に確認できます。









普段利用するお店やスポットへの「ありがとう」「応援しています！」といったメッセージを気軽に投稿することができます。あなたの声が、お店やスポットの活力になります。 普段利用するお店やスポットへの「ありがとう」「応援しています！」といったメッセージを気軽に投稿することができます。あなたの声が、お店やスポットの活力になります。









「ワクワクしたい」「癒されたい」など、「何をするか」ではなく、「今の気分や感情」に合ったスポットを探せるエモーショナル検索で、思いがけない新しい出会いを楽しめます。 「ワクワクしたい」「癒されたい」など、「何をするか」ではなく、「今の気分や感情」に合ったスポットを探せるエモーショナル検索で、思いがけない新しい出会いを楽しめます。





『FAVOT』を使って「探す」

■『FAVOT』とは？『FAVOT』は、さまざまなユーザーがお気に入りのスポットやお店を、市区町村や駅ごとに「ランキング形式」でシェアする、地域の魅力を発見・共有できる情報サイトです。旅行先の人気スポットやお店の調査身近にある素敵な場所をシェアする自分の一押しスポット、一押しのお店をシェアするそのような地域の魅力を”知りたい” ”伝えたい”という気持ちに応える新感覚のサービスです。特定のサービスや飲食業に特化した口コミレビューサイトが存在する中で、『FAVOT』は、47都道府県すべてのジャンルにおいてユーザー評価を知ることが出来る唯一のサービス、個人がランキング形式で投稿を行う日本初※の地域情報シェアサイトです。※当社調べ■『FAVOT』の主な機能1. 全国の人気スポットがひと目でわかる2. あなたの「お気に入り」もランキングに3. 感謝や応援の気持ちをシェア4. 気分から探せる「エモーショナル検索」■その他の充実した機能・ユーザー傾向がデータでわかる年代、性格タイプ、利用頻度などがグラフ化され、どんなユーザーに人気があるスポットかがひと目でわかります。・SNSと連携したファンづくりInstagram(インスタグラム)やX（旧Twitter）、Facebook、ブログなど、SNSアカウントをプロフィール欄に登録可能です。あなたの投稿に興味を持ったユーザーが、別のSNSでもつながるきっかけになります。■『FAVOT』の活用シーン旅行やお出かけ前のリサーチに地元の新しいスポットを発見したいときに引越し先の候補選び『FAVOT』を使って「発信」お気に入りのお店を応援・シェアしたいときに自分しか知らない街の良さを発信初めて訪れた街の良かった思い出をメモあなたの「好き」が誰かの新しい発見に、誰かの「お気に入り」があなたの新しい体験につながる、地域情報サイト『FAVOT』をぜひご活用ください。■『FAVOT』公式サイトはこちら