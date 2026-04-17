「スマプロAI for AGENT」基本料金無料へ　(人材紹介会社の工数を半減させる求人・求職者管理ツール)

株式会社ニトエル

スマプロAI for AGENTは人材紹介会社様の業務工数を半分にし、売上に集中していただくことを目標に開発した、AIサポート付きの求人・求職者管理ツールです。

サービスの主要機能

１．AIが書類添削などを自動化

自己PRや職務要約の添削、求人案内文などをAIサポートで自動作成。

時間のかかる書類添削の工数を減らします。

２．求人管理、求職者管理を楽々一括管理

自社の持つ求人や求職者をわかりやすく一元管理し検索可能。

自動入力も可能で、入力工数も減らします。

３．履歴書/職務経歴書をWEB上で求職者とやり取り

求職者向け「スマプロAI」と連携することで、必要書類をWEBでやり取り可能。

メールやり取りやファイル形式を合わせるなどの工数を減らします。

４．一目でわかる選考状況

求職者の現在の選考状況や選考日程などが、カレンダーなどで一目瞭然。

選考の抜け漏れを防ぎます。書類選考が長引いている求職者のアラート機能も！

５．売上や選考通過率を簡単分析

担当者ごと、求人ごと、求職者流入経路ごとの売上や選考通過率を簡単分析。

分析や把握のための時間を大幅に減らし、業務改善につなげます。

無料提供の背景

少なくない利用者様より「自社個別最適へのシステム改修依頼」や「運用代行依頼」「自社システムやサイトへのAPI連携」などを依頼されるにあたり、基本利用を無料とし、その上で個別最適改修を受注するモデルへと転換いたしました。

参考サイト

https://www.smapro-ai.com/