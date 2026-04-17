広島大学天文学研究会とLEGOサークルの学生が講師を務めるゴールデンウィーク限定ワークショップを開催【グランドプリンスホテル広島】

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

空と海に囲まれたリゾート「グランドプリンスホテル広島」（所在地：広島市南区元宇品町23-1、総支配人：平瀬 春男）は、2026年5月3日（日）～5日（火・祝）、広島大学天文学研究会とLEGO部らいごっとの皆さまをお招きし、ゴールデンウィーク限定のワークショップを開催いたします。

プラネタリウム内部（イメージ）過去のブロック作品

本ワークショップでは、学生の皆さまによるガイドやレクチャーのもと、宴会場内に設置した屋内プラネタリウムでの星空観賞体験や、宇宙をモチーフにしたキーホルダー作り、ブロックを使用したワークショップや作品鑑賞などをお楽しみいただけます。いずれも小さなお子さまにもお楽しみいただける内容となっており、ゴールデンウィークのお出かけにもおすすめです。

星空観賞体験は昨年も開催し、ほとんどの回が満席になるほど多くのお客さまにご利用いただきました。今回はブロックのワークショップも加わり、学生の皆さまのご協力のもと、さらに充実した内容でお届けいたします。

ゴールデンウィークワークショップ概要

【期間】2026年5月3日(日)～5日（火・祝）

【時間】プログラムにより異なる

【内容】屋内プラネタリウム星空観察会、レジンアクセサリーワークショップ、ブロックを使ったワークショップ、作品展示など

【場所】2F バンケットルーム「シーショア」、小宴会場「真珠」「珊瑚」

【料金】プログラムにより異なる

※小学生以下のお子さまには保護者の方の同伴をお願いいたします。※事前予約不要。※画像はすべてイメージです。※料金には、消費税が含まれております。

屋内プラネタリウム星空観察会

宴会場内に、高さ約2メートル、約8メートル四方の屋内プラネタリウムが登場。

広島大学天文学研究会の皆さまの解説と共に、春や夏の空を彩る星座をお楽しみください。

【時間】2:00P.M. / 2:30P.M. / 3:00P.M. / 3:30P.M. / 4:00P.M. / 4:30P.M. / 5:00P.M. / 5:30P.M.

※各回20分程度、予約不要

【場所】2F バンケットルーム「シーショア」

【料金】無料

レジンアクセサリーワークショップ

プラネタリウム内部（イメージ）

星座や宇宙をモチーフにしたレジンのキーホルダーやアクセサリーをお作りいただけます。

【時間】2:00P.M.～6:00P.M.（最終受付5:30P.M.）

※予約不要

【受付】1F ラウンジ モロキニ

【料金】1つ \1,000

レジンアクセサリー（イメージ）協力：広島大学天文学研究会

大学や鏡山公園などで星空の観測を行う観測班、手作りのプラネタリウムを使用してイベントや公演を行うプラネタリウム班など4班から構成される研究会。キャンプ場やスキー場などで行われる星空観察会の講師も務める。現在は約80名で活動。

図形パズルワークショップ

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026GW-indoor-stargazing/

10個のブロックを組み合わせたパズルに挑戦！さまざまな難易度のパズルをまとめた冊子もプレゼント。

お部屋やご自宅でもお楽しみいただけます。

【時間】3:00P.M. / 3:30P.M. / 4:00P.M. / 4:30P.M. / 5:00P.M. / 5:30P.M.

※各回定員4組、予約不要

【場所】2F 小宴会場「真珠」

【料金】1組さま\700

※10個の持ち帰り用ブロック付き

ブロックワークショップ

図形パズル（イメージ）

LEGO部らいごっとオリジナルデザインの「いるか」「灯台」「シーパセオ」作りをお楽しみいただけます。

【時間】3:00P.M.～6:00P.M.

※予約不要

【場所】2F 小宴会場「珊瑚」

【料金】1つ \700

※パーツは貸し出しのみ、持ち帰り不可

※「図形パズル」「ブロックワークショップ」を両方体験する場合、合計\1,000になるセット割引あり

フリースペース

ブロックを使って自由に遊んでいただけます。

【時間】3:00P.M.～6:00P.M.

【場所】2F 小宴会場「飛翔」

【料金】無料

ブロック（イメージ）協力：広島大学LEGO部らいごっと

ブロックを使用した作品制作や展示をメインに、保育園などでのワークショップや企業などとのコラボイベントを多数開催。2025年春には、JR西日本からの依頼を受けて新広島駅ビルのジオラマを制作した。部員は現在約17名。

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/informations/2026GW-block