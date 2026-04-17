NB-IoT無線遠隔水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式メーター、電磁式メーター、超音波式メーター）・分析レポートを発表
2026年4月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT無線遠隔水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT無線遠隔水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のNB-IoT無線遠隔水道メーター市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は951百万ドルとされ、2031年には1402百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は5.8%と比較的高く、今後も安定した成長が見込まれています。
本製品は無線通信技術を活用して水道使用量を遠隔で収集・管理する装置であり、従来の手動検針を不要とし、効率と精度の向上を実現します。低消費電力、広域通信、多数接続といった特性により、長期間安定した運用が可能です。
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企業分析では、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力やポジションが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。通信性能、測定精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や機能強化を通じて差別化を図っています。
また、遠隔監視やデータ分析機能の高度化も競争優位の要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展やインフラ整備により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。一方、欧州や北米ではスマートインフラの導入が市場を支えています。
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製品別では、機械式、電磁式、超音波式、その他に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では住宅、産業、商業分野に分けられ、特に住宅分野での普及が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因としてスマートシティの推進や水資源管理の高度化が挙げられています。また、遠隔監視や漏水検知、水使用量分析などの機能強化も市場拡大を後押ししています。
一方で、導入コストや通信インフラ整備が課題として指摘されています。技術革新やシステム統合の進展は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「NB-IoT無線遠隔水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、NB-IoT無線遠隔水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界のNB-IoT無線遠隔水道メーター市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は951百万ドルとされ、2031年には1402百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は5.8%と比較的高く、今後も安定した成長が見込まれています。
本製品は無線通信技術を活用して水道使用量を遠隔で収集・管理する装置であり、従来の手動検針を不要とし、効率と精度の向上を実現します。低消費電力、広域通信、多数接続といった特性により、長期間安定した運用が可能です。
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企業分析では、Kamstrup、Zenner、Sagemcom、Iskraemeco Group、Badger Meter、Pietro Fiorentini、Diehl Group、Arad Group、Xylem、Itronなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品構成、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力やポジションが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向が比較され、競争構造が詳細に検討されています。通信性能、測定精度、耐久性が重要な競争要因であり、各企業は技術革新や機能強化を通じて差別化を図っています。
また、遠隔監視やデータ分析機能の高度化も競争優位の要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域では都市化の進展やインフラ整備により需要が拡大しており、市場成長の中心となっています。一方、欧州や北米ではスマートインフラの導入が市場を支えています。
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製品別では、機械式、電磁式、超音波式、その他に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別では住宅、産業、商業分野に分けられ、特に住宅分野での普及が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因としてスマートシティの推進や水資源管理の高度化が挙げられています。また、遠隔監視や漏水検知、水使用量分析などの機能強化も市場拡大を後押ししています。
一方で、導入コストや通信インフラ整備が課題として指摘されています。技術革新やシステム統合の進展は今後の重要な成長機会とされています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。