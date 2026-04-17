【麻布大学】北海道の野生エゾシカでゲノム配列を解読--高精度ゲノム情報により、シカ科の進化や生態、管理など様々な研究の高度化を後押し

【麻布大学】北海道の野生エゾシカでゲノム配列を解読--高精度ゲノム情報により、シカ科の進化や生態、管理など様々な研究の高度化を後押し