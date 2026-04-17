【emmi】NIKE MOON SHOEの3色を日本国内ではemmiのみで4月25日(土)より発売

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、スポーツブランド「NIKE(ナイキ)」より発売される"MOON SHOE"のWhite/Yellow/Navyの3色を4月25日(土)0:00にemmiオフィシャルオンラインストアおよびUSAGI ONLINEにて発売いたします。同日よりemmi全国直営店舗でも発売いたします。これら3色の"MOON SHOE"は、日本国内ではemmiのみでの取り扱いとなります。(emmiオフィシャルオンラインストア：http://emmi.jp/ )

パフォーマンスの伝統とスタイルをスピード感をもって橋渡しする、

洗練されたファッショナブルなデザインを誇るナイキを代表するシューズ。

創業当時の飽くなき情熱をそのままに体現するNIKEのレーシングDNAとして称えられていた一足。

【NIKE meets emmi】W MOON SHOE OG SS

14,300yen

col:WHT,YEL,NVY

size:23～25.5cm

LINE UP

White

Yellow

Navy

販売について

＜オンラインストア＞

4月25日(土)0:00発売

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜店舗＞

4月25日(土)emmi全国直営店発売

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21