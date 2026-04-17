INITIA ＆ Renovation ID公式サイトを刷新〜葉山の住まい「TIMELESS RETREAT EDITION」（新エディション初事例）も紹介〜

















「INITIA＆Renovation ID」シリーズの住まいをEDITION毎に掲載



















各プロジェクトの特徴を写真と共に紹介



■ 「TIMELESS RETREAT EDITION」初となる住まい『オーシャンテラス葉山』について



自然と調和する空間で、人生の余白を楽しむための特別な住まいを描く「TIMELESS RETREAT EDITION」。



本住戸では、海と自然に向き合う時間を日常に取り込める葉山という立地を舞台に、物質的な豊かさの先にある「時間の質」を高めることで、自分自身のペースを整えるための住まいを提案しています。















＜リノベーションのポイント＞



ベッドルームをガラスパーテーションで仕切ることで、すべての部屋から海を感じられる眺望を実現



水色のタイルを随所に採用し、味のある素材と遊び心を感じられる世界観を表現



自然素材とブルー&ホワイトのコントラストが特徴的なデザインにより、落ち着きある上質な空間を演出



葉山の海と自然を日常に取り込み、日々の暮らしそのものが特別な体験となるライフスタイルを提案















■ 「TIMELESS RETREAT EDITION」初となる住まい『オーシャンテラス葉山』について自然と調和する空間で、人生の余白を楽しむための特別な住まいを描く「TIMELESS RETREAT EDITION」。本住戸では、海と自然に向き合う時間を日常に取り込める葉山という立地を舞台に、物質的な豊かさの先にある「時間の質」を高めることで、自分自身のペースを整えるための住まいを提案しています。＜リノベーションのポイント＞ベッドルームをガラスパーテーションで仕切ることで、すべての部屋から海を感じられる眺望を実現水色のタイルを随所に採用し、味のある素材と遊び心を感じられる世界観を表現自然素材とブルー&ホワイトのコントラストが特徴的なデザインにより、落ち着きある上質な空間を演出葉山の海と自然を日常に取り込み、日々の暮らしそのものが特別な体験となるライフスタイルを提案

＜物件概要＞https://digitalpr.jp/table_img/2493/133147/133147_web_1.png■ 「TIMELESS RETREAT EDITION」第2弾となる『パークハウス江ノ島』について「INITIA ＆ Renovation ID」シリーズ公式サイトでは、「TIMELESS RETREAT EDITION」第2弾となる『パークハウス江ノ島』(神奈川県藤沢市)の一室についても今後紹介予定です。本住戸では、明るいオーク系の内装材を基調に、プラチナカラーのフレームを用いたガラス建具が空間を引き締め、濃紺のタイルやディテールが静かなアクセントを添えることで、時を重ねても色褪せることのない、美しさと落ち着きを備えた住まいを提案しています。