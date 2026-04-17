高校生が「問い」で学びを動かす 天体望遠鏡づくりと月面X観測を通した AI・宇宙・人間の認知をつなぐ体験型ワークショップを開催 ― 八戸初の「ユースリーダー育成型」プログラム ―

高校生が「問い」で学びを動かす 天体望遠鏡づくりと月面X観測を通した AI・宇宙・人間の認知をつなぐ体験型ワークショップを開催 ― 八戸初の「ユースリーダー育成型」プログラム ―