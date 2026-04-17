「外国人留学生のためのキャリアフェア2026」を東京・大阪にて開催～学生情報センター・グローバルトラストネットワークスと共催～

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、人財ソリューション事業、教育機関支援事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 増田智夫、以下「当社」）は、株式会社学生情報センター（本社：京都府京都市、代表取締役社長 吉野一樹）、株式会社グローバルトラストネットワークス（東京都豊島区、代表取締役社長 後藤裕幸）とともに、2026年4月24日（金）東京会場、5月19日（火）大阪会場にて、日本での就職を希望する外国人留学生を対象とした合同企業説明会「外国人留学生のためのキャリアフェア2026（以下、「本フェア」）」を共催いたします。

本フェアは2023年度より、毎年春・秋に開催しており、本年度も第一弾として4月（東京）・5月（大阪）に実施します。

近年、日本の大学・専門学校に在籍する外国人留学生は33万人※1を超え、過去最高を記録しています。また、内閣官房主宰の「教育未来創造会議 第二次提言（2023年4月27日）」※2においても、外国人留学生の国内就職率を60％（2033年目標、2020年時点で約48％）に向上させる目標が掲げられ、受け入れに関する施策が進められており、留学生受け入れの機運も高まっています。

しかしながら、卒業後も日本での就職を希望する留学生が増加する一方で、日本語能力、在留資格、日本企業特有の文化・慣習への理解などを背景に、希望する進路の実現に至らないケースも見受けられます。

本フェアは、こうした課題の解決を目的に企画されました。外国人留学生の採用に積極的な企業が一堂に会し、留学生が効率的に企業と出会える機会を提供します。また、当日は英語対応可能なスタッフが通訳としてサポートし、言語面の不安を軽減するなど、安心して参加できる環境を整えます。

共催3社は、外国人留学生に対し「住まい・生活・進学・アルバイト・就職」など幅広い領域で支援を行ってきました。各社が培ってきたノウハウとネットワークを活かし、外国人留学生の採用に前向きな企業と、各社サービス利用者および大学キャリアセンター等から案内を受けた留学生との最適なマッチング機会を創出します。

※1：独立行政法人 日本学生支援機構「2024（令和6）年度外国人留学生在籍状況調査結果（令和6年5月1日時点）」

※2：内閣官房「教育未来創造会議 第二次提言（2023年4月27日）」

（イベント概要）

[対象学生]

2026 年 9 月または2027年3月卒業予定の大学院生・大学生

※2027 年 4月以降に卒業予定の方も、業界研究として参加可能

※参加無料、履歴書不要、服装自由

１.東京会場

[イベント名] 外国人留学生のためのキャリアフェア 2026（東京）

[日時] 2026年4月24日(金) 13:00～16:00 (受付開始 12:30)

[会場] アクセス渋谷フォーラム（渋谷クロスタワー24階）東京都渋谷区渋谷 2-15-1 各線「渋谷駅」徒歩 3～5 分

[参加企業] 外国人留学生を積極採用する企業

２.大阪会場

[イベント名] 外国人留学生のためのキャリアフェア 2026（大阪）

[日時] 2026年5月19日(火) 13:00～16:00（受付開始 12:30）

[会場] アクセス梅田フォーラム（大阪富国生命ビル 12 階）大阪市北区小松原町 2-4 JR 各線「大阪」駅」/阪急・阪神電鉄「大阪梅田」駅/大阪メトロ各線「梅田」「東梅田」「西梅田」駅から徒歩 5 分～8 分

[参加企業] 外国人留学生を積極的に採用したい企業

当社はこれまで、外国人留学生募集を中心に、外国人の進路支援をはじめとする幅広い支援に取り組んでまいりました。今後も、秩序ある共生の実現に向け、進路支援にとどまらず生活支援を含む多角的な支援を推進してまいります。

【会社概要】

株式会社学生情報センター

[本社所在地] 京都府京都市下京区烏丸通七条下ル ニッセイ京都駅前ビル

[創業/設立年月日] 1975 年/2016 年 7 月 21 日

[代表者] 代表取締役社⾧ 社⾧執行役員 吉野 一樹

[事業内容] 学生用賃貸住宅の開発・管理運営、学生寮の管理運営、学生のキャリア形成支援

[URL] https://tokyu-nasic.jp/

株式会社グローバルトラストネットワークス（GTN）

[本社所在地]東京都豊島区東池袋 1 丁目 21-11 オーク池袋ビル 2 階

[設立年月] 2006 年 7 月 [代表者] 代表取締役 後藤 裕幸

[事業内容] 外国人専門の家賃債務保証・不動産仲介・生活サポート・就職支援等

[URL] https://www.gtn.co.jp/

株式会社アクセスネクステージ

[本社所在地] 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

[創業/設立年月]1982年10月/ 2009 年10 月

[代表者] 代表取締役社⾧ 増田 智夫

[事業内容] 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、グローバル人材支援事業

[URL] https://www.access-t.co.jp/nx/

内容についてのお問い合わせ

株式会社アクセスネクステージ（グローバル人材支援事業）

担当：長谷川

Tel：03-5413-7558（代） Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/