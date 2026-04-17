日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どもの新生活」についてのアンケートを実施しました。 2026年4月1日より、自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」が適用されました。対象は16歳以上で、交通違反に対して反則金が科される新たなルールです。こうした状況を受け、ママスタセレクトでは「自転車の青切符制度」に対する不安についてアンケートを実施しました。

◆アンケート結果

「不安がある」「不安はない」「制度を知らなかった」の3択でたずねたところ、「不安がある」が67.7％で最多となりました。「不安はない」は19.3％、「制度を知らなかった」は13.0％でした。

◆具体的な不安要素は3つ

1.車道を走行するのが怖い

【コメント】 「車道を走るのが怖い」 「路上駐車が多く現実的に難しい」

「自転車は原則として車道の左側を通行する」というルールへの不安が多く寄せられました。ルールを破りたいわけではないものの、現状の道路環境では安全に走行しにくいと感じている人が少なくありません。

2.子育てシーンに合わない

【コメント】 「子どもが自転車の練習をするのに並走できないのは怖い」

子どもの送迎や練習に関する不安も見られました。幼い子どもを乗せての走行や、自転車を練習中の子どもとの並走など現実の子育てシーンと、ルールとの間にギャップが存在します。

3.ルールが複雑

【コメント】 「どこまでが違反になるのかわかりにくい」 「知らないうちに違反してしまいそう」

制度理解の難しさや周知不足も不安の一因となっています。また今回の制度は16歳以上が対象となるため、子どもが通学などで自転車を利用することへの影響を懸念する声も見られました。

◆安全性向上を評価する声も

一方で、自転車の危険運転に対する取り締まり強化を評価する声もありました。事故のリスクを踏まえ、「厳格なルール運用が必要」との意見も一定数見られ、制度の目的である交通安全の向上に期待していることがうかがえます。

◆まとめ：制度と現実のギャップはまだまだ存在する

自転車の青切符制度については、不安を感じる人が多数を占める結果となりました。特に、車道走行の安全性や子育てシーンとのギャップ、ルールの分かりにくさなど、日常生活との両立に対する懸念が目立ちます。 一方で、危険運転への対策として制度を評価する声も見られました。今後も安全性の向上とあわせて、ルールの周知や走行環境の整備が求められます。

【アンケート概要】 実施期間：2026年3月14日～2025年3月15日（2日間） 回答人数：702人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1551450

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