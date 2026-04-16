UUUM、CREOKと戦略的業務提携契約を締結

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は2026年4月1日、株式会社CREOK（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：桜井 吉男、以下「CREOK」）と、TikTok Shopを起点としたコンテンツコマース領域における戦略的業務提携契約を締結しました。

本提携により、両社はTAP（TikTok Affiliate Partner）およびCAP（Creator Agency Partner）領域において、共同で事業基盤を構築し、日本市場におけるコンテンツコマースの中核プレイヤーとなることを目指します。

■ 市場背景：1兆円市場の立ち上がりフェーズ

日本におけるTikTok Shop市場は、今後数年で1兆円規模への成長が見込まれる新興市場です。従来の検索型ECに対し、ショート動画やライブ配信を起点とした「コンテンツコマース」は、

- 高いCVR（購買転換率）- 衝動購買の誘発- ファンベースの形成

といった特徴を持ち、グローバルで急速に拡大しています。

一方で国内における「売れる仕組み」と「売れるクリエイター」の分断という課題を解決することが、市場成長の鍵であると考えています。

■ 戦略的位置付け：「クリエイター基盤」と「コマース基盤」の統合

本提携は単なる業務連携ではなく、コンテンツコマースにおけるインフラ構築を目的とした戦略アライアンスです。

- UUUM：トップクリエイターおよび育成基盤- CREOK：商品・運営・データを統合したコマース基盤

これらを統合することで、以下の通り、環境を整備し、コンテンツコマース市場の拡大を加速させます。

■ 事業戦略：TAP・CAP領域でのスケールモデル構築

- クリエイターが“売れる状態”を標準化- 企業が“売れる仕組み”を即時導入可能

本提携に基づき、以下の2領域を中心に事業展開を進めます。

■ 成長イメージ

- TAP（TikTok Affiliate Partner）領域クリエイターによる販売を拡大する「商流構築モデル」・クリエイター向け商品供給基盤の構築・売れる商材のデータドリブン選定・アフィリエイト販売のスケール化商品とクリエイターを接続することで、コンテンツを起点とした販売の最大化を図ります。- CAP（Creator Agency Partner）領域クリエイターの収益化を支援する「育成・マネジメントモデル」・クリエイターのTikTok Shop参入支援・ライブコマース育成プログラムの提供・販売に特化したクリエイターの創出これにより、クリエイターに新たな収益機会を提供し、持続的なコマースエコシステムの構築を推進します。

本モデルは、クリエイター数と生産性（GMV）に応じてスケールする構造を持ちます。

（例）

- 100名の稼働クリエイター- 1人あたり月間GMV 300万円

→ 月間流通総額：約3億円

→ 年間流通総額：約36億円

これを数百～1,000人規模へ拡大することで、数百億円規模の流通総額創出を視野に入れています。

■ パートナーとしてのCREOKの強み：実践に基づく「売上創出モデル」

提携先であるCREOKは、自社でのTikTok Shop運営を通じて、「ショート動画制作」「ライブコマース運営」「広告運用」「商品開発～販売」を一気通貫で実行するノウハウを蓄積しています。

また、2025年に東京に開設した、TikTok Shop特化拠点「CREOK LAB」を活用することで、「コンテンツ制作」「ライブ配信」「データ分析」が一体化した、スケーラブルな運営体制を確立することが可能となります。

■ 今後の展開

UUUMはCREOKとの提携を通じて、

- クリエイター数の拡大- 商品供給基盤の強化- データ活用の高度化

を推進し、TikTok Shopにおけるコンテンツコマースの発展に貢献してまいります。

■ 目標（短中期）

CREOKについて

- クリエイター数：数百名規模へ拡大- 年間流通総額：数十億円から数百億円規模へ成長- 食品・美容・日用品など複数カテゴリへの展開

CREOKは、TikTok Shopを中心としたコンテンツコマース事業を展開しています。

ショート動画、ライブコマース、クリエイターエコノミーを組み合わせた販売モデルを構築し、自社事業および企業向け支援を 行っています。

社名：株式会社CREOK（クレオク）

代表者：代表取締役 CEO 桜井 吉男

所在地：東京都江東区毛利 2-9-20 4F

資本金：1億円（資本準備金含む）

事業内容：TikTok Shop運営支援／ライブコマーススタジオ運営／クリエイター育成／配信マーケティング支援

認定資格：TikTok Shop認定パートナー（TSP／TAP／CAP）

公式サイト：https://creok.co.jp

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/