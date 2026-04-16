楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『それもいいね／Wakeys』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『それもいいね／Wakeys（ピアノソロ）[LPS2248]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2248
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage1】
『それもいいね／Wakeys（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1965]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1965
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage2】
『それもいいね／Wakeys（メロディ譜）[LTML42]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML42
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける それもいいね 原調初級版／Wakeys（ピアノソロ）[LPS2249]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2249
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける それもいいね 原調初級版／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『それもいいね／Wakeys（ピアノソロ）[LPS2248]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2248
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage1】
『それもいいね／Wakeys（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1965]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1965
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage2】
『それもいいね／Wakeys（メロディ譜）[LTML42]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML42
＜楽譜概要＞
「それもいいね／Wakeys」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける それもいいね 原調初級版／Wakeys（ピアノソロ）[LPS2249]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2249
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける それもいいね 原調初級版／Wakeys」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
Eテレ「The Wakey Show」エンディングテーマ
キー：C
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年4月9日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347146/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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