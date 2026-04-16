松戸市内の魅力的な建物やまち並み6作品が決定！

松戸市

松戸市内の優れた景観を形成する、魅力的な建物やまち並み6作品を松戸市景観表彰に決定しました。

この表彰は、市民や事業者の景観づくりに対する意識の高揚と、景観形成の取り組みの促進を目的として平成２３年度から実施しており、今回は第13回目となります。

▼松戸景観大賞

●【建築物・工作物部門】うめ家石材店うめ家石材店

受賞理由:

八柱霊園の参道という特徴のあるまち並みの中で、外観が周囲の景観にとてもなじんでおり、将来的にこの通りが質の高いものでつながっていくことを予感させる、景観に優れた建物であると評価されました。

▼松戸景観優秀賞

●【建築物・工作物部門】（社福）恩恵会けやきの森保育園貝の花（社福）恩恵会けやきの森保育園貝の花

受賞理由：

光を取り込んだり、にじみ出したりというアイデアが非常に素晴らしく、建物の外構もよく考えられていて、周辺の低層の住宅街を中心としたまち並みに対しても、景観の配慮がとても高い水準でなされていると評価されました。

●【景観スポット部門】東漸(とうぜん)寺

東漸寺

受賞理由：

境内にある建物と樹木などが見せる四季折々の表情が、良好な景観として伝えたいと思える風景であると高く評価されました。

●【景観スポット部門】ブロッコリーのような木（常盤平団地 望のひろば）

ブロッコリーのような木

受賞理由：

昭和37年に常盤平団地ができた時からずっとまちを見守ってきたこの木が、この先のまちの移り変わりも見守ってくれる期待と、大事にしたい、気持ちが安らぐ良好な景観として伝えたいと思える風景であることが高く評価されました。

▼松戸景観奨励賞

●【建築物・工作物部門】紙敷あんど紙敷あんど

受賞理由：

建物自体の評価に加え、神社の雰囲気を押さえているところがとても良く、この町会の人ではなくてもインターネットから予約して使用できるという先進的な利用方法を取り入れていることも含めて、新しいコミュニティー施設の形が提案されている点が評価されました。

●【まち並み部門】ビー・グレイス新八柱 40プロジェクト サウスビー・グレイス新八柱 40プロジェクト サウス

受賞理由：

大規模な分譲住宅地であり、路地の共有性は将来にわたっての景観として評価されました。

▼歴代受賞作品のうち24点を一挙公開！表彰作品のパネル展示を行います

松戸市景観表彰パネル展示（松戸市役所1階連絡通路）

●開催日時

2026年4月15日（水）～24日（金）の平日各8時30分～17時（最終日は15時まで）

●会場

松戸市役所1階連絡通路

▼第13回受賞者一覧（部門ごと）

▼表彰の種類

▼松戸市景観表彰の決定方法

【建築物・工作物部門】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15010/table/584_1_9eb974a0cd2fe458b0f4c32206c4e277.jpg?v=202604160651 ]【まち並み部門】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15010/table/584_2_a6d9d33004cb7f2d30ddf5d8168c84da.jpg?v=202604160651 ]【景観スポット部門】[表3: https://prtimes.jp/data/corp/15010/table/584_3_6dd5a2e6466efa8a7f4146316a15c82b.jpg?v=202604160651 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/15010/table/584_4_c5355099c60a0407b9bf69c20b8da25b.jpg?v=202604160651 ]

市民の応募推薦や、景観法に基づく届け出のあったもの、千葉県屋外広告物条例に基づき申請のあったもの中から選びます。

▼詳しい景観表彰の情報は松戸市ホームページをご覧ください

市ホームページ

http://www.city.matsudo.chiba.jp/shisei/toshiseubi/keikan/keikan_syoukai/r7keikanhyousyou.html

本件に関するお問い合わせ先

松戸市 街づくり部 都市計画課

所在地：松戸市根本387-5

TEL：047-366-7372

FAX：047-366-1132