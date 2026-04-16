ミラクロとINVIDIテクノロジーズが、放送プラットフォーム全体にわたるアドレサブル広告の推進に向けた戦略的グローバルパートナーシップを発表

リオデジャネイロ（ブラジル）＆米ニュージャージー州プリンストン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 次世代デジタルTVソフトウェアのリーダーであるミラクロと、ターゲット型アドレサブル広告ソリューションの世界的パイオニアであるINVIDIテクノロジーズ（INVIDI）は、複数の市場にわたる共同広告ソリューションを提供するための戦略的提携を発表しました。地域展開としては、まず米州、日本、東南アジアに重点が置かれます。

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この提携により、相互補完的な2つの技術を融合することが可能になり、放送での配信とブロードバンドベースのパーソナライゼーションを結びつけることで、テレビ広告の未来をより強固なものにすることができます。これにより、放送事業者と広告主はより優れた収益化ツールを、そして視聴者はより関連性の高いコンテンツを手に入れることができます。

INVIDIのアドレサブル広告プラットフォームは、テレビ事業者がケーブル、衛星放送、IPTV、ストリーミングプラットフォームなど、あらゆるプラットフォームで特定の視聴者層に的を絞った広告を配信することが可能になり、無駄なインプレッション（表示回数）を削減し、番組制作者や配信事業者にとって広告在庫の価値を高めます。この高度なシステムは、データとデバイスレベルのターゲティングを活用し、視聴者がどのような方法でコンテンツを視聴しているかに関わらず、視聴者に的確に情報を届けることができます。

ミラクロは、この機能をさらに発展させ、ブロードバンド経由でのダイナミック広告挿入（DAI）をサポートする包括的なプラットフォームであるAstroTV NEXTソリューションをINVIDIのエコシステムに統合します。AstroTV NEXTにより、放送局は従来の広告をインターネット配信によるパーソナライズ広告に置き換えることができ、新たな収益機会を創出するとともに、視聴者にはよりインタラクティブな体験を提供できるようになります。

ミラクロとINVIDIは、今回の提携の一環として南北アメリカ、日本、そしてより広範なアジア太平洋地域の主な国際放送局に対し、両社が共同開発したソリューションを紹介する予定です。両社の提携は、主要パートナーによるミラクロ導入に対する好意的な反応を受けたもので、従来の放送環境とデジタルファーストの収益化モデルの両方に対応する統合型広告プラットフォームの展開を目指す共同事業となります。

ミラクロのCEOであるデビッド・ブリトは、「INVIDIテクノロジーズと提携し、グローバル市場におけるアドレサブル広告の機能を拡張できることを大変嬉しく思います。AstroTV NEXTを導入し、ブロードバンド経由のダイナミック広告挿入をサポートするとともに、INVIDIの実績あるアドレサブルソリューションを組み合わせることで、放送事業者は放送とブロードバンドの融合を最大限に活用できる独自の機会を得ることができます。両社が協力することで、より効果的な収益化、視聴者エンゲージメントの向上、そしてテレビ広告の未来に向けた拡張性の高い道筋を実現できるでしょう」と述べています。

INVIDIのアジア太平洋地域担当マネージングディレクターであるニック・チュアは、「INVIDIはこれまで、ターゲティング広告向けの高度なテクノロジーソリューションの開発と導入において常に最先端を走ってきました。ミラクロとの提携により、世界の新たな消費者層にアクセスすることで、広告主のリーチをさらに拡大することができるでしょう」と述べています。

ミラクロについて

ミラクロは、ISDB-TおよびATSC 3.0規格に関する豊富なノウハウを持つ、デジタルTVソフトウェア革新の業界リーダーで、インタラクティブ アプリケーション、ミドルウェア（Ginga DTV Playを含む）、コネクテッドTV、VoD、IPTV向けの高度なソリューションで知られています。ミラクロの主力プラットフォームであるAstroTV NEXTは、放送技術とブロードバンド技術を統合し、ダイナミック広告挿入（DAI）とインタラクティブ機能のフルサポートを提供しています。詳細は、mirakulo.comをご覧ください。

INVIDIテクノロジーズについて

INVIDIテクノロジーズは、業界におけるアドレサブル広告のパイオニアであり、コンテンツオーナーが既存の広告枠から大幅な収益向上を実現できるよう支援を提供しています。INDIVIは、一流の放送局や通信事業者と提携し、エミー®賞受賞歴のある技術を駆使し、広告パフォーマンスの向上、無駄の削減、メディア価値の向上を実現するとともに、視聴者のプライバシー保護にも取り組んでいます。詳細は、invidi.comをご覧ください。

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